Sylwester 2019: ile wydamy?

Sylwester 2019 zbliża się wielkimi krokami. Już za 2 miesiące świętować będziemy nadejście kolejnego roku i formułować noworoczne postanowienia. Najwyższy zatem czas pomyśleć o tym, gdzie spędzimy schyłek grudnia. Analiza ofert serwisu Sylwestrowo.pl wskazuje, że największym zainteresowaniem cieszą się imprezy organizowane w dużych miastach (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław) oraz w górach - w Wiśle i w Zakopanem. Jeżeli decydujemy się na uczczenie Nowego Roku nad morzem, to najczęstszym wyborem jest Gdańsk. Wschodnia ściana Polski jako lokalizacja dla imprez sylwestrowych praktycznie nie istnieje.

Ile za bal?

- W dużych miastach na balach i zabawach organizowanych w restauracjach czy teatrach udział biorą głównie lokalni mieszkańcy. Mniejsza część uczestników to turyści łączący kolację sylwestrową z wyjazdem do innego miasta. W przypadku miejscowości górskich, jak Zakopane czy Wisła, niemal 100 proc. dokonywanych rejestracji generują sylwestrowi turyści - tłumaczy Mateusz Goliat, ekspert portalu Sylwestrowo.pl.

Sylwester przebija majówkę i wakacje

- W wakacje czy majówkę ceny rosną średnio o 30-100 proc. Natomiast Sylwester zostawia w tyle wszystkie inne okazje - kwoty, które trzeba przeznaczyć na żegnanie starego i powitanie nowego roku są nawet o 400-500 proc. wyższe od przeciętnych - komentuje ekspert portalu Sylwestrowo.pl.

- Mimo dużo wyższych cen niż poza sezonem chętnych na wyjazdy sylwestrowe nie brakuje. Do Sylwestra zostało około 60 dni - to ostatni dzwonek na rezerwowanie wyjazdów zanim najlepsze oferty zostaną wyprzedane - dodaje Mateusz Goliat.

Według danych BIG InfoMonitor, przeciętny budżet, jaki zamierzał przeznaczyć na Sylwestra statystyczny Polak, przewyższał 300 złotych. Co dziesiąty z nas planował spędzić ostatni wieczór roku na zorganizowanej w lokalu imprezie lub na wyjeździe, w innym miejscu Polski. A ile kosztować nas będzie tegoroczna zabawa sylwestrowa?Wśród najpopularniejszych miast najbardziej przystępną cenowo zabawę oferuje nam Łódź, gdzie impreza sylwestrowa w lokalu to wydatek rzędu 205 zł za osobę. 80 zł drożej będzie w Warszawie, Poznaniu czy w Krakowie. Najdroższą z lokalizacji jest Zakopane,gdzie ceny o połowę przekraczają łódzkie stawki.Podane powyżej kwoty uwzględniają zazwyczaj posiłki (3-4 dania ciepłe), przekąski, ciepłe i zimne napoje, symboliczną lampkę szampana oraz oprawę muzyczną oraz pokaz sztucznych ogni. Alkohol najczęściej trzeba kupować we własnym zakresie.Alkohol, prestiżowy hotel, dodatkowe atrakcje podbijają cenę. Choć średnio za sylwestra w Warszawie zapłacimy 280 zł, dużo droższych ofert nie brakuje. Za imprezę w hotelu Marriott zapłacimy 490 zł, ale już za zabawę w tym samym hotelu na 40. piętrze z panoramą na miasto - 950 zł. Sylwester w podwarszawskim dworku to wydatek rzędu 550 zł. W Krakowie średnia to 280 zł. W takiej cenie możemy się bawić w zabytkowym wnętrzu Hotelu Europejskiego. Za Wenecką Noc w koktajl barze Baroque trzeba już zapłacić 450 zł.Turyści odwiedzający Zakopane na Sylwestra zazwyczaj wybierają dłuższy pobyt - ceny 5-dniowych pobytów wahają się między 700 a 1400 zł. Za sylwestrową imprezę w restauracji zapłacimy ok 300 zł, ale dla żądnych wrażeń znajdzie się więcej atrakcji, np. 3-godzinna wyprawa skuterami śnieżnymi na Gubałówkę w cenie 1300 zł.Kalendarz turystyczny dzieli się na wyraźnie droższy okres urlopowy, który trwa od maja do września. W pozostałą część roku ceny są wyraźnie niższe. Jest tylko kilka dni roku, w których ceny szybują bardzo wysoko. Do takich “gorących” okresów zalicza się m.in. majówka czy właśnie Sylwester.Przykładowo czterodniowy pobyt jednej osoby w apartamencie w Wiśle w listopadzie kosztuje 230 zł, a na ten sam okres w czasie Sylwestra, ale bez imprezy - już 640 zł, czyli trzy razy drożej. Za apartament w Kościelisku za dwa dni pobytu dwóch osób w połowie grudnia zapłacimy 360 zł, a podczas Sylwestra - 2000 zł. W normalnym sezonie, za taką kwotę para mogłaby odpoczywać w tym apartamencie pięć dni, a nie dwa.