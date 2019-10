Kaspersky Threat Intelligence Portal to usługa dostępu do analizy zagrożeń, która zawiera wszystkie zgromadzone przez firmę Kaspersky dane dotyczące cyberataków. Teraz wybrane funkcje tej usługi będą dostępne bezpłatnie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykrywanie ataków Firma Kaspersky oferuje bezpłatnie dostęp do wybranych funkcji swojej analizy zagrożeń.

Firma Kaspersky udostępniła dla ogółu użytkowników wybrane funkcje Threat Intelligence Portal, wcześniej dostępne jedynie dla klientów korporacyjnych. Usługa ta oferuje nie tylko aktualne, ale także wcześniejsze dane analityczne dotyczące zagrożeń.Dzięki takiemu dostępowi do podstawowej analizy zagrożeń analitycy mogą szybko zweryfikować, które alerty stanowią realne zagrożenie, oraz dokonać priorytetyzacji incydentów w zależności od poziomu ryzyka. Każdy wskaźnik potencjalnego zagrożenia, w postaci pliku, skrótu (tzw. hash), adresu IP czy URL, można teraz sprawdzić w portalu Kaspersky Threat Intelligence. Serwis określi, czy jest on szkodliwy czy nie, oraz wskaże, jak szeroko rozpowszechnione jest dane zagrożenie. Ponadto przekaże analitykom nazwy, pod którymi wykryto wcześniej dane zagrożenie, szczegóły dotyczące organizacji, które zarejestrowały podejrzany zasób, datę utworzenia domeny, kiedy zauważono je po raz pierwszy i ostatni, oraz inne informacje.Każdy przesłany plik jest analizowany przy użyciu zestawu zaawansowanych technologii wykrywania zagrożeń, takich jak analiza heurystyczna oraz Kaspersky Cloud Sandbox, które monitorują jego zachowanie oraz działania. Sandbox opiera się na opatentowanej technologii firmy Kaspersky, dzięki której każdego dnia wykrywa ona ponad 346 000 nowych szkodliwych obiektów.Oprócz zaawansowanych technologii służących do wykrywania zagrożeń, informacji dotyczących przesłanych plików, adresów URL, IP czy skrótów, portal oferuje dane analityczne dotyczące zagrożeń, które pochodzą z różnorodnych i godnych zaufania źródeł. Obejmują one informacje z chmury Kaspersky Security Network, dostarczane m.in. przez przeszukiwarki sieciowe (tzw. web crawlery) i pułapki spamowe, wyniki badań firmy Kaspersky, jak również informacje dostarczane przez partnerów i wiele innych źródeł. Takie pozbawione cech identyfikacyjnych dane są szczegółowo badane oraz filtrowane z wykorzystaniem kilku technik oraz technologii przetwarzania wstępnego, takich jak systemy statystyczne i narzędzia wykrywające podobieństwa, piaskownice, profilowanie zachowania, weryfikacja za pomocą białej listy oraz weryfikacja przez analityka.Każdy użytkownik bezpłatnej wersji usługi Threat Intelligence Portal może przesłać do sprawdzenia dowolną liczbę plików, natomiast w przypadku wyszukiwania adresów URL, skrótów lub adresów IP obowiązuje limit 100 żądań dziennie. Użytkownicy posiadający pełną licencję komercyjną mogą korzystać z dodatkowej funkcjonalności premium, łącznie z dostępem do szczegółowych raportów Threat Lookup oraz Cloud Sandbox, raportów z analizy zagrożeń APT oraz analizy zagrożeń.Dostęp do Kaspersky Threat Intelligence na opisanym wyżej poziomie stanowi uzupełnienie produktów firmy Kaspersky o otwartym dostępie przeznaczonych dla firm, takich jak Kaspersky CyberTrace oraz Kaspersky Anti Ransomware Tool for Business.Firma Kaspersky pracuje nad dalszym rozwojem funkcji i możliwości usługi Threat Intelligence Portal dostępnych dla wszystkich analityków. W późniejszym terminie planuje również wprowadzić zaawansowane wykrywanie ataków APT, analizę statyczną oraz inne funkcje.Kaspersky Threat Intelligence Portal jest teraz dostępny dla wszystkich analityków bezpieczeństwa informacji na stronie https://opentip.kaspersky.com.