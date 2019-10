W tym roku BIG sprawdził już 1 mln firm i ponad 6 mln osób

Czy Polacy często sięgają po dane zgromadzone przez biura informacji gospodarczej? Okazuje się, że tak. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że na przestrzeni trzech kwartałów br. wpłynęły do niego zapytania dotyczące rzetelności płatniczej 1 mln firm (+33% rdr) i 6,2 mln osób (+8%). To wyraźny dowód na to, że przykładamy coraz to większą wagę do sprawdzania wiarygodności swoich klientów.

- Rejestr Dłużników BIG jest świetną odpowiedzią na niesolidność płatniczą i widzimy, że coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie z tego sprawę. BIG pozwala bowiem poszkodowanym zamieszczać niemal na publicznym widoku informacje o długach i dłużnikach. W parze z rosnącą aktywnością w sprawdzaniu potencjalnych klientów przez rynek długi stają się trudniejsze do ukrycia. I właśnie o to chodzi – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.



Liczba zapytań stale wzrasta

Wysoka skuteczność działania

Moralność finansowa nie jest niestety naszą najmocniejszą stroną i mowa tu zarówno o społeczeństwie, jak i działających nad Wisłą firmach. Nie jest zatem zaskoczeniem, że przy zawieraniu rożnego rodzaju transakcji towarzyszą nam obawy i brak zaufania. Często nie wiemy, z kim rzeczywiście mamy do czynienia, nie mówiąc już o przekonaniu co do uczciwości drugiej strony. A powątpiewać w tę uczciwość można - jak pokazuje bowiem zlecone przez KPF badanie Moralności Finansowej Polaków, aż 40% z nas jest skłonnych usprawiedliwiać takie nadużycia jak np. unikanie spłacania długów, podatków czy zawyżanie kosztów szkody objętej ubezpieczeniem. Następstwem tego są miliardy nieregulowanych w terminie alimentów, kosztów sądowych, czynszów czy tysiące prób wyłudzenia ubezpieczenia Praktyka pokazuje, że w relacjach B2B większość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma regularne problemy z uzyskaniem w terminie zapłaty za wykonane usługi i towary, 7 na 10 czeka ponad miesiąc od wyznaczonego terminu, a połowa ponad dwa miesiące. Dwóch na pięciu przedsiębiorców mówi wprost: Nie otrzymujemy płatności na czas lub wcale, ponieważ odbiorca ma politykę kredytowania się kosztem innych firm.Miesięcznie do BIG InfoMonitor trafia ok. 2 mln zapytań o osoby i firmy. Po 9 miesiącach tego roku liczba raportów sprawdzających przekroczyła 18,3 mln, a zapytania dotyczyły 1 miliona unikalnych firm i 6,2 mln różnych osób. Co oznacza, że zainteresowani chcieli dowiedzieć się więcej o co trzeciej działającej w Polsce firmie i jednej piątej dorosłych osób. W porównaniu z zeszłym rokiem zapytania objęły swoim zasięgiem 33 proc. więcej przedsiębiorstw i 8 proc. więcej konsumentów. W przypadku firm sprawdzający nie potrzebuje ich zgody, ale odpytanie o dane konsumenta już takiej zgody wymaga.Rośnie nie tylko liczba zapytań i ich zasięg, ale także liczba samych dłużników. Na koniec września 2018 r. negatywny wpis w BIG InfoMonitor miało ponad 2,16 mln osób i 225 tys. firm, rok później jest to ponad 2,22 konsumentów z zaległościami sięgającymi 41,4 mld zł oraz 241 tys. firm z przeterminowanymi długami na 6,7 mld zł.Rosnąca liczba zapytań sprawdzających klientów, bez względu na to czy są osobami fizycznymi czy też firmami, ma dwie dobre strony. Z jednej pozwala uniknąć strat wynikających z relacji z niewypłacalnym partnerem, a z drugiej wywiera presję na dłużników by zwrócili zaległości, bo inaczej wykluczają się z obiegu gospodarczego. Z negatywnym wpisem nie uda im się podpisać kontraktu, zaciągnąć kredytu, pożyczki, skorzystać z leasingu, faktoringu, franczyzy, podpisać umowy abonamentowej na telefon, itd. I jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów oddziaływania rejestrów BIG. W przypadku konsumentów zwiększających swoją aktywność przed świętami Bożego Narodzenia nadchodzi właśnie moment, gdy ci, którzy już zapomnieli, że mają niespłacone długi, dowiedzą się o tym próbując zrobić zakupy na raty, pożyczyć pieniądze, czy też wziąć nowy abonament z telefonem na prezent dla najbliższych.Swoje dla odzyskania należności robi też wysłanie pisma z informacją o zamiarze wpisania osoby czy firmy do rejestru. W imieniu wierzyciela po niższych niż standardowe kosztach może to zrobić BIG InfoMonitor. Takie pismo potrafi zmobilizować dużą część adresatów, a jeśli nie zadziała, to drugim newralgicznym momentem jest sam wpis do rejestru. Zarówno konsumenci, jak i firmy zdają sobie sprawę, że jest to cios wizerunkowy i wielu nie zamierza czekać do momentu, aż ktoś sprawdzi i dowie się, że ma do czynienia z niesolidnym partnerem.Trzeci etap to właśnie reakcja po sprawdzeniu przez rynek. W kluczowych dla siebie momentach osoba czy firma dowiadują się, że finansowe grzechy przeszłości nie pozwalają im zrealizować planów. Wtedy część nawet najbardziej opornych dłużników zmienia zdanie i decyduje się na spłatę. Niezwykle ważne jest jednak, aby wpisywać dłużników szybko, bo im krótszy okres, od powstania długu do reakcji, tym większe szanse na odzyskanie pieniędzy. Grę na czas zazwyczaj wygrywa dłużnik, bo cierpliwość oznacza przeważnie nieodzyskane pieniądze i spore wydatki na twardą windykację, podczas gdy koszty korzystania z BIG są nieporównanie niższe niż innych działań windykacyjnych.