Po porady prawne udajemy się na fora internetowe

Problemy prawne nie są wprawdzie czymś, co dotyka nas na co dzień, ale i tak zmagać się z nimi musi całkiem pokaźna grupa Polaków. Kto pomaga nam w ich rozwiązywaniu? Z badania zrealizowanego z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej wynika, że najczęściej są to...portale i fora internetowe. O pomoc do specjalisty zwraca się jedynie co piąty z nas.

Skąd czerpiemy informacje prawne?

- Dostępność Internetu jest obecnie tak powszechna, że nikogo nie dziwi fakt, że zwykle jest to pierwszy krok w poszukiwaniu informacji. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że w przypadku prawa nawet drobny szczegół może zmieniać cały obraz sytuacji. Konsultacja z adwokatem zawsze daje najwyższą pewność, ponieważ adwokat, przed udzieleniem porady prawnej, musi poznać całe podłoże, kontekst i okoliczności sprawy. Zapewnia to znacznie wyższe poczucie bezpieczeństwa, pozwala oszczędzić wiele stresu, a także pieniądze, ponieważ dzięki konsultacji z adwokatem na wczesnym etapie, często możemy uniknąć poważnych konsekwencji prawnych – mówi adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, koordynator kampanii „Adwokat w każdym przypadku”.

Z prawem próbujemy radzić sobie sami

- Brak wiedzy na temat dostępu do pomocy prawnej jest poważnym problemem społecznym. Budowanie świadomości prawnej jest jednym z celów organizowanej przez nas kampanii „Adwokat w każdym przypadku”. Poprzez wielokanałowe działania chcemy pokazać, że pomoc prawna może być na wyciągnięcie ręki, a adwokaci są w stanie pomóc w wielu sytuacjach z codziennego życia. Jeśli barierą przed uzyskaniem profesjonalnej pomocy są kwestie finansowe, to warto przypomnieć, że istnieją instytucje i punkty, w których porady prawne można uzyskać bezpłatnie – tłumaczy adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Najczęściej konsultujemy sprawy spadkowe

Przed nami wyniki badania „Świadomość prawna Polaków” - opracowania zrealizowanego przez agencję SW Research w ramach zorganizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką kampanii informacyjnej „Adwokat w każdym przypadku”. Czego dowodzą odpowiedzi udzielone przez respondentów?Okazuje się m.in., że aż 44 proc. z nas ocenia swoją znajomość prawa jako dobrą. Jednocześnie jednak zaledwie 6 proc. badanych jest jej pewnych. 41% proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.Internet okazuje się nie tylko niewyczerpaną kopalnią pomysłów, ale również wiedzy w zakresie prawa. To z niego, a konkretnie ze specjalistycznych serwisów i portali, informacje czerpie aż 43 proc. Polaków. Druga pozycja przypadła w udziale forom internetowym, na których wiedzy poszukuje 37 proc. Polaków, a 36 proc. uznaje je za wiarygodne źródło informacji. 27 proc. ankietowanych po porady prawne zwraca się do znajomych i rodziny. Tylko co piąty Polak decyduje się skonsultować swój problem prawny odpłatnie w kancelarii.Co dziesiąta ankietowana osoba nie skorzystała z pomocy prawnika, chociaż, jak przyznała, takiej pomocy potrzebowała. Najczęstszą przyczyną takiego zjawiska było przeświadczenie respondentów, że są w stanie poradzić sobie z problemem samodzielnie (54 proc. przypadków). Kolejno wymieniano brak pieniędzy. Stanowiło to przeszkodę przed uzyskaniem pomocy prawnej dla 26 proc. osób. Z kolei 10 proc. badanych przyznało, że nie wie, gdzie takiej pomocy szukać.Jeśli dochodzi do korzystania z usług specjalistów, wśród najczęściej wymienianych problemów znajdują się sprawy spadkowe. Wskazało je 32 proc. osób, które w ciągu ostatnich 5 lat zdecydowały się na wizytę u prawnika. Na kolejnych miejscach znalazły się kwestie związane z nieruchomościami (24 proc.), sprawy rodzinne (20 proc.), pomoc przy analizie i zrozumieniu dokumentów (18 proc.) oraz konsultacje w zakresie zatrudnienia (17 proc.).Kiedy decydujemy się na współpracę z prawnikiem, o wyborze specjalisty najczęściej decyduje znajomość odpowiedniej specjalizacji prawa. Taką odpowiedź wskazało 44 proc. ankietowanych. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na naszą decyzje są koszty, jakie musimy ponieść (43 proc. wskazań) oraz rekomendacje rodziny i znajomych (42 proc.). Znacznie mniej istotne (13 proc.) okazują się być certyfikaty oraz dyplomy, które uzyskał dany prawnik.