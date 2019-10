Stalkerware zyskuje popularność

Od stycznia do sierpnia 2019 r. ilość użytkowników zaatakowanych przez stalkerware (komercyjne oprogramowanie do tzw. szpiegostwa domowego) przekroczyła 37 000, co w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza wzrost na poziomie 35%. Rozszerzył się również wachlarz tego rodzaju zagrożeń - tylko w tym roku badacze Kaspersky zdołali zidentyfikować 380 nowych wariantów oprogramowania stalkerware, czyli o 31% więcej niż rok temu.

W ostatnich miesiącach dołożyliśmy wielu starań, aby poprawić możliwości naszych produktów w zakresie wykrywania oprogramowania stalkerware. Wspólnie z innymi podmiotami z branży będziemy kontynuowali te wysiłki, ponieważ wspieramy walkę z naruszaniem prywatności użytkowników. Wciąż jednak pozostają pewne kwestie do rozwiązania. Jedną z nich jest stworzenie definicji stalkerware, która będzie powszechnie uznana w branży. Pomogłoby to w lepszym rozróżnianiu takiego oprogramowania od legalnych programów, a tym samym w zapewnieniu użytkownikom lepszej ochrony przed osobami, które chcą naruszyć ich prywatność – powiedział Władimir Kuskow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hakerski monitoring Liczba użytkowników, którzy zetknęli się z oprogramowaniem stalkerware, wzrosła o 35%, do 37 000 w 2019 r.

Porady bezpieczeństwa

Zablokuj w ustawieniach smartfona instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.

Nigdy nie ujawniaj hasła ani kodu do swojego urządzenia, nawet osobie, której ufasz.

Nigdy nie przechowuj nieznanych plików lub aplikacji na swoim urządzeniu, ponieważ mogą one spowodować naruszenie Twojej prywatności.

Jeśli kończysz z kimś związek, zmień wszystkie ustawienia bezpieczeństwa w swoim urządzeniu przenośnym. Były partner lub partnerka może próbować zdobyć Twoje informacje osobiste w celu manipulowania Tobą.

Sprawdź listę aplikacji w urządzeniu, aby upewnić się, że bez Twojej zgody nie zostały zainstalowane podejrzane programy.

Stosuj niezawodne rozwiązanie zabezpieczające, takie jak Kaspersky Internet Security, które poinformuje Cię, jeśli zostaną wykryte komercyjne programy szpiegujące naruszające Twoją prywatność.

Jeśli sądzisz, że jesteś ofiarą stalkingu, skontaktuj się z odpowiednią organizacją w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Głównym celem, jaki przyświeca aplikacjom stalkerware, jest wtargnięcie w sferę prywatną użytkowników i polowanie na ich wiadomości, zdjęcia, dane geolokalizacyjne, profile w mediach społecznościowych czy nagrania z kamery (niekiedy dochodzi nawet do inwigilacji w czasie rzeczywistym). W odróżnieniu od legalnych programów służących kontroli rodzicielskiej stalkerware działa po cichu, w tle, bez wiedzy i zgody ofiary. Często bywa promowane jako aplikacja służąca szpiegowaniu niewiernych partnerów.Z danych Kaspersky wynika, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku oprogramowanie stalkerware podjęło próby naruszenia prywatności 37 532 unikatowych użytkowników. W tym samym okresie minionego roku takich ofiar było 27 798. I wprawdzie statystyki te prezentują się mniej okazale niż w przypadku innego rodzaju szkodliwego oprogramowania (stanowią jedynie dziewięć procent użytkowników zaatakowanych przez zagrożenia finansowe wykryte w pierwszej połowie 2019 r.), to jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że w przeciwieństwie do większości zagrożeń dla konsumentów oprogramowanie stalkerware jest zwykle wykorzystywane przeciwko konkretnym osobom. Często wymaga ręcznego zainstalowania w telefonie ofiary, a tym samym fizycznego dostępu do jej urządzenia.Co więcej, na rynku pojawiło się więcej nowych odmian oprogramowania stalkerware. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r. technologie firmy Kaspersky zidentyfikowały 290 takich potencjalnie niebezpiecznych wariantów, podczas gdy rok później ich liczba wzrosła o niemal jedną trzecią, do 380. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba przypadków wykrycia tego typu oprogramowania na urządzeniach użytkowników przez produkty firmy Kaspersky: w 2019 r. zwiększyła się o 373% i ostatecznie wyniosła 518 223.Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące działania w celu uchronienia się przed oprogramowaniem stalkerware: