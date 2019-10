Małe i średnie przedsiębiorstwa niegotowe na PPK?

Do 25 października br. najwięksi pracodawcy muszą podpisać umowy z podmiotami, które będą zarządzały utworzonymi przez nich Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że do tej pory zawarło je już przeszło 1500 podmiotów. Wraz z nadejściem stycznia obowiązek utworzenia PPK obejmie pracodawców zatrudniających od 50 do 250 pracowników, czyli - według szacunków - nawet 15 tys. firm. Z badania zrealizowanego przez Nationale-Nederlanden wynika tymczasem, że zaledwie 1/5 małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje posiadanie wystarczającej wiedzy na temat PPK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. contrastwerkstatt - Fotolia.com Małe firmy niegotowe na PPK? Firmy z sektora MŚP potrzebują większego wsparcia przy wdrożeniu PPK.

- Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem PPK w największych organizacjach pokazują, że proces ten może przebiegać bardzo sprawnie, pod warunkiem, że zostanie dobrze rozplanowany w czasie. Dziś wiemy już na co szczególnie zwracać uwagę, dlatego oceniam, że małe i średnie pzredsiębiorstwa bardzo skorzystają na doświadczeniach zdobytych w czasie uruchamiania PPK w pierwszej fazie – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE. – Niepokoić może fakt, że wciąż jedna trzecia małych i średnich firm deklaruje, że nie ma praktycznie żadnej wiedzy o zasadach funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niemniej wierzę, że tę wiedzę szybko będą zdobywać. Jesteśmy kompleksowo przygotowani do wspierania ich od samego początku wdrożenia PPK, między innymi dzięki już zdobytemu doświadczeniu przy współpracy z firmami – dodaje.

Niemal połowa podmiotów, które wraz z początkiem nadchodzącego roku zostaną zobowiązane do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, wskazuje, że posiada już pewną wiedzę na temat PPK , ale chętnie by ją jeszcze pogłębiła. Co trzeci z badanych (31 proc.) bez ogródek przyznaje, że o wdrożeniu nowego rozwiązania nie wie nic albo posiada zaledwie szczątkowe informacje na ten temat. Do posiadania wystarczającej wiedzy przyznaje się tylko co piąty przedstawiciel sektora małych i średnich przedsiębiorstw Jednocześnie co druga z firm zatrudniających powyżej 50 osób podkreśla, że rozpoczęła już zapoznawanie się z ofertami instytucji wdrażających i zarządzających PPK i jest już o krok od rozpisania przetargu. Jedna trzecia prowadzi już konkurs ofert, w wyniku którego wyłoni firmę wdrażającą i zarządzającą PPK. Pozostali nie podjęli jeszcze żadnych działań w tym zakresie.