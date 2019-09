20 najważniejszych faktów z 20-letniej historii Wi-Fi

Dziś świętujemy 20. rocznicę powstania Wi-Fi. 30 września 1999 roku standard bezprzewodowej sieci LAN 802.11b stał się ogólnodostępny w zastosowaniach komercyjnych. Z tej okazji Cisco prezentuje zestawienie najważniejszych 20 dat i faktów, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju sieci Wi-Fi co przesądziło o wpływie, jaki wywarła ona na nasze życie.

20 znaczących momentów w historii technologii Wi-Fi

Wi-Fi ma 20 lat

„Obecnie Wi-Fi jest jedną z najszybciej rozwijających się technologii sieciowych. W rezultacie Internet dostępny jest w znacznie większej liczbie miejsc, oferując nowy poziom mobilności, wygody i produktywności. Sieci Wi-Fi zmieniły sposób w jaki żyjemy, pracujemy, uczymy się i spędzamy wolny czas. Niezależnie od tego, czy używamy Wi-Fi do łączenia się z sieciami społecznościowymi, oglądania filmów, grania, pracy czy cyfrowej transformacji biznesu, nowa generacja Wi-Fi 6, obok sieci 5G, otworzy przed nami zupełnie nowy świat możliwości" – mówi Łukasz Bromirski, Dyrektor ds. Technologii w Cisco Polska.

Na Uniwersytecie Hawajskim opracowany zostaje system sieciowy ALOHAnet, który stanie się bazą dla dalszego rozwoju komunikacji bezprzewodowej, w tym również dla samego powstania sieci Wi-Fi Pojawia się pierwsza wersja standardu 802.11, która umożliwia uzyskanie przepustowości na poziomie do 2MB/ s.Sześć firm technologicznych, w przejęty później przez Cisco Aironet, , tworzy Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), które w 2002 roku WECA zmieni swoją nazwę na Wi-Fi Alliance.Ogłoszenie standardu 802.11b - pierwszego, który pojawił się pod nazwą "Wi-Fi". W porównaniu do standardu 802.11 charakteryzował się on znacznie większą szybkością i użytecznością. Ten moment uznawany jest przez wielu za prawdziwy początek rewolucji, jaką wprowadził rozwój sieci bezprzewodowej „Wi-Fi” zaczyna pojawiać się w urządzeniach komercyjnych, w tym w popularnych laptopach. Od tego momentu komputer staje się naprawdę mobilny. Sieć Wi-Fi zaczyna zyskiwać na znaczeniu wśród konsumentów.na rynek wychodzi darmowy program licencyjny Cisco Compatible eXtensions, który umożliwia pracę rozwiązaniom Wi-Fi innych producentów z sieciami bezprzewodowymi Cisco, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.Odbywa się pierwszy komercyjny lot oferujący pasażerom dostęp do sieci Wi-Fi.Wyrażenie zostaje dodane do słownika amerykańskiej odmiany języka angielskiego Merriam-Webster.Wprowadzenie nowego standardu 802.11n (Wi-Fi 4). Dzięki zastosowaniu technologii MIMO, standard 802.11n umożliwił zwiększenie prędkości transmisji, co pozwoliło na pomnożenie ilości strumieni danych oraz liczby anten. Maksymalna szybkość transmisji wzrosła prawie dziewięciokrotnie (54 Mbps vs. 450 Mbps).Technologia Cisco CleanAir została wprowadzona w serii access pointów Aironet 3500, pozwalając na automatyczną identyfikację zakłóceń oraz przekierowywanie użytkowników na inne, mniej obciążone kanały.Liczba hot spotów Wi-Fi na całym świecie przekracza milion.Jedna czwarta wszystkich gospodarstw domowych na świecie jest podłączona do sieci Wi-Fi.Wprowadzony zostaje standard 802.11ac, osiągający prędkość ponad 1 GB/s.Jak wynika z badania IDC, Wi-Fi jest drugą najważniejszą rzeczą, bez której ludzie nie potrafią żyć. 18% respondentów umieściło ją nawet na pierwszym miejscu. Wyżej znalazło się tylko jedzenie – 30%. Dla przykładu, seks (10%), telewizja (8%) oraz alkohol (4%) były w tyle za Wi-Fi.Globalna wartość ekonomiczna technologii Wi-Fi sięga 2 bilionów dolarów.to prawie dwa urządzenia Wi-Fi przypadające na jedną osobę na świecie.Pojawia się Wi-Fi 6, które osiąga prędkość do 5 GB/s i opiera się na tych samych podstawach co sieć 5G. Obie technologie uznaje się za komplementarne. Sieć Wi-Fi 6 zużywa mniej baterii podłączonych do niej urządzeń i całościowo zapewnia bardziej przewidywalne wrażenia z użytkowania. Cisco ogłasza projekt Cisco OpenRoaming, którego celem jest ułatwienie płynnego i bezpiecznego przełączania się między sieciami Wi-Fi i LTE oraz publicznymi sieciami bezprzewodowymi.Według szacunków Cisco, liczba hot spotów przekroczy globalnie 500 milionów. Będzie to 500 razy więcej niż dziesięć lat wcześniej.Przewiduje się, że do tego roku średnia globalna prędkość połączenia Wi-Fi wyniesie 54,2 MB/s, w porównaniu z 24,4 MB/s w 2017 roku.Wi-Fi stanie się dominującym źródłem dostępu do Internetu. Badanie Cisco VNI przewiduje, że będzie przez nie przepływać do 59% ruchu internetowego.