Jak PiS poradził sobie z polską gospodarką?

Minione cztery lata okazały się dla polskiej gospodarki okresem prawdziwej prosperity. Na taki obrót spraw niewątpliwie duży wpływ wywarła świetna koniunktura w Europie, ale pewnych zasług nie można odmówić również partii rządzącej. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, rządy PiS w gospodarce należy ocenić pozytywnie.

– Te wskaźniki z pewnością robią wrażenie – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Wzrost poziomu zamożności Polaków w ciągu ostatnich czterech lat to niezaprzeczalny fakt. Oczywiście, mieliśmy w tym czasie w Europie najlepszą koniunkturę od czasów bezpośrednio poprzedzających wybuch kryzysu, ale nie sposób odmówić rządowi jego zasług. Rozwój gospodarek innych państw europejskich to okoliczność sprzyjająca, ale nie wystarczająca.



– Według dokumentów strategicznych i programowych PiS, kluczowym osiągnięciem rządu miała stać się transformacja polskiej gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy i inwestycjach – podkreśla Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP – Niestety, stopa inwestycji w 2018 roku była istotnie niższa, niż w roku 2015, zmniejszył się również udział eksportu wysokich technologii w eksporcie ogółem. Rząd dużo mówił o czwartej rewolucji przemysłowej i nowoczesnej reindustrializacji, jednak efekty dotychczasowych działań w zakresie przekształcania polskiej gospodarki nie są zadowalające.





– Można powiedzieć, że na każdą dobrą regulację wprowadzoną przez rząd w trakcie ostatniej kadencji, przypadała jedna regulacja zła – twierdzi Jakub Bińkowski, sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Niewątpliwie sukcesem było uchwalenie konstytucji biznesu, czy też kolejnych pakietów deregulacyjnych. Jednocześnie wprowadzono jednak przepisy zamykające rynek – takie jak „apteka dla aptekarza” – czy zwiększające poziom obciążeń fiskalnych, czego przykładem może być wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej, ustanawiającej de facto trzeci próg podatkowy.



Stopa inwestycji w gospodarce narodowej Jeśli chodzi o inwestycje, nakłady na badania i rozwój, a także poziom innowacyjności gospodarki, nie dokonał się żaden przełom.



– Wskaźniki mówią same za siebie: ostatnie cztery lata w gospodarce to był dobry czas. Regulacji korzystnych dla biznesu było mniej więcej tyle samo, co złych. Strategicznego celu transformacji polskiej gospodarki nie osiągnięto, ale też trudno jest to zrobić w trakcie jednej kadencji. Wydaje się, że adekwatną oceną dla polityki gospodarczej tego rządu jest czwórka w skali szkolnej – podsumowuje Cezary Kaźmierczak.

Na przestrzeni lat 2015-2018 Polsce udało się dosięgnąć do średniego europejskiego PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej o 3,6 punktu procentowego. Średnia krajowa wzrosła w tym czasie o pokaźne 15 procent, a napędzane rosnącą konsumpcją i uszczelnieniem systemu podatkowego wpływy do budżetu podskoczyły o 35 procent.W opinii ekspertów ZPP, cztery minione lata pozwoliły osiągnąć jeden z głównych celów, o których wspominał PiS. Chodzi tu poprawę poziomu życia Polaków. Niestety są jednak i aspekty, w których podsumowanie ostatniej czterolatki wypada zdecydowanie mniej zadowalająco.Eksperci Związku zwracają uwagę na fakt, że trudno jest jednoznacznie ocenić, w jaki sposób rządy Prawa i Sprawiedliwości wpłynęły na otoczenie regulacyjne polskich przedsiębiorców. Bazując na międzynarodowych rankingach uznanych instytucji, trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek konstruktywne wnioski – w jednych, takich jak Doing Business, nasza pozycja spadła, w innych – takich jak Paying Taxes, wzrosła.Podstawową konkluzją z raportu jest wniosek, że PiS-owi udało się zrealizować cel podstawowy, czyli zwiększenie poziomu zamożności Polaków, jednak zaniedbano działania zmierzające ku unowocześnieniu polskiej gospodarki. W rezultacie, zagrożenie „pułapką średniego rozwoju”, o której mowa była już w programie PiS z 2014 roku, wciąż pozostaje aktualne.