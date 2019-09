Slack kontra Microsoft Teams: wyścig trwa

Narzędzia do pracy zespołowej online znajdują się na fali wznoszącej. W dużym stopniu to zasługa powiewu świeżości, jaki wniosły takie rozwiązania jak Slack czy Microsoft Teams.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ArtFamily - Fotolia.com Wideokonferencja Slack i Teams pozwalają pracownikom wysyłać wiadomości, dokumenty i obrazy do osób lub grup, a także brać udział w wideokonferencjach.

- Slack najczęściej utożsamia się ze startupami, choć czasami sięgają po niego większe organizacje. Jego użytkownicy czują się częścią wyjątkowego środowiska, które nie na nic wspólnego z korporacją. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Microsoft Teams, interfejs komunikatora przypomina korporacyjny styl. Co istotne coraz więcej firm, również tych mniejszych zostaje użytkownikami Office 365 i tym samym użytkują Teams ze względu na jego współpracę z pozostałymi aplikacjami pakietu. - tłumaczy Marcin Orocz.

Slack, darmowa platforma komunikacyjna, zadebiutowała na rynku w 2013 roku. Microsoft Teams - jego bezpośredni konkurent pojawił się cztery lata później. Obie aplikacje przeznaczone do komunikacji i pracy zespołowej toczą ze sobą ostrą rywalizację o palmę pierwszeństwa wśród klientów biznesowych. Jak na razie górą wydaje się być Microsoft. W lipcu z aplikacji Microsoft korzystało dziennie 13 milionów osób. Slack ostatnią informację o 10 milionach dziennych użytkowników opublikował w styczniu bieżącego roku. Ciekawostką jest fakt, iż Microsoft w 2016 roku chciał kupić startup za 8 miliardów dolarów, ale do transakcji nie doszło. Slack w czerwcu bieżącego roku udanie zadebiutował na nowojorskiej giełdzie. Maksymalna cena akcji w dniu debiutu wyniosła 41,85 dolarów, ale w ostatnich dniach kurs oscyluje wokół 30 dolarów. Inwestorzy zauważają, że platforma zaczyna odczuwać presje ze strony konkurencji, a zwłaszcza Microsoft Teams. Dlaczego Slack znalazł się w defensywie?Tak naprawdę trudno powiedzieć, który z produktów jest lepszy. Slack i Teams pozwalają pracownikom wysyłać wiadomości, dokumenty i obrazy do osób lub grup, a także brać udział w wideokonferencjach. Microsoft potrafił doskonale zneutralizować przewagi konkurenta. Niezaprzeczalnym atutem Slacka jest bardzo dobra współpraca z zewnętrznymi aplikacjami pochodzącymi z różnych obszarów. Teams nie tylko współpracuje z ponad setką programów, ale również świetnie uzupełnia pakiet Office 365 - mówi Marcin Orocz Cloud and Software Marketing Manager w firmie Senetic S.ANie mniej ważną kwestią jest postrzeganie i pozycjonowanie produktu. Nie bez przyczyny Stewart Butterfield, dyrektor generalny i współzałożyciel Slacka, przy okazji prezentacji pierwszego raportu kwartalnego przekonywał analityków, że korporacje korzystające z Microsoft Office 365 nadal używają komunikatora Slack i jest on dla nich podstawowym narzędziem do pracy grupowej.Microsoft Teams jest jednym z elementów pakietów Office Premium i Office Essentials i wiele firm otrzymuje go bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku Slacka. Jego darmowa wersja ma wiele ograniczeń - np. pozwala przeszukiwać i przeglądać ograniczoną ilość najnowszych wiadomości. Natomiast abonament nie jest tani, klient ma do wyboru dwie opcje „Standard” ( 8 dolarów za miesiąc) lub „Plus” (15 dolarów). Dlatego Slack posiada około 100 tys. płatnych subskrybentów usługi, ale tylko 720 organizacji płaci abonament ponad 100 tys. USD rocznie.