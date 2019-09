Polowanie na jabłka. Phishing celuje w urządzenia Apple

Wprawdzie szkodliwe oprogramowanie stworzone z myślą o atakach na użytkowników macOS oraz iOS pojawia się znacznie rzadziej niż ma to miejsce w przypadku zagrożeń na Windowsa i Androida, to jednak sytuacja ma się zgoła inaczej w przypadku phishingu. Jak wynika z danych Kaspersky, w minionych miesiącach bieżącego roku odnotowano 1,6 mln ataków phishingowych wycelowanych w produkty Apple i powiązany z nimi ekosystem usług. To o 9% więcej niż w całym minionym roku.

Liczba ataków phishingowych na użytkowników urządzeń Apple wzrosła o 9%, sięgając 1,6 mln w ciągu niespełna roku

39,95% powyższych ataków miało na celu kradzież danych finansowych użytkowników. To o 10 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2018 r.

W niektórych regionach liczba użytkowników systemów macOS będących celem ataków phishingowych była wyższa niż w innych: na pierwszym miejscu znajduje się pod tym względem Brazylia (30,9% atakowanych użytkowników), w następnej kolejności Indie (22,1%) oraz Francja (22%).

Użytkownicy systemu macOS byli najaktywniej atakowani przez warianty rodziny Shlayer, które podszywały się pod aktualizacje aplikacji Adobe Flash Player.

Aktualizuj system macOS, iOS oraz wszystkie aplikacje i programy.

Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania, pobieranego z oficjalnych stron internetowych lub instalowanego ze sklepu Mac App Store.

Zacznij korzystać z niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky Internet Security for Mac.

Doświadczenie pokazuje, że większość ataków phishingowych bazuje na socjotechnice i ma mało wspólnego z oprogramowaniem. Najnowsze badanie firmy Kaspersky dowodzi, że na przestrzeni pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku liczba przypadków, w których użytkownicy zetknęli się z fałszywymi stronami żerującymi na popularności marki Apple, sięgnęła 1,6 mln. Dla porównania, w całym minionym roku systemy Kaspersky zdołały zapobiec 1,49 mln prób uzyskania dostępu do stron phishingowych, które tematycznie powiązane były z gigantem z Cupertino.Jak się okazuje, najczęściej spotykane oszustwa sprowadzają się do podrabiania interfejsu usługi iCloud oraz kradzieży danych uwierzytelniających do kont Apple ID. Odsyłacze do takich serwisów rozprzestrzeniane są zwykle za pośrednictwem wiadomości spamowych podszywających się pod e-maile od pomocy technicznej. Nadawcy często grożą, że zablokują konta użytkowników, jeśli nie klikną odsyłacza.Innym powszechnym trikiem jest wykorzystywanie stron przygotowanych w celu siania paniki. Mają one przekonać użytkownika, że jego komputer jest poważnie zagrożony, jednak wystarczy kilka kliknięć i parę dolarów, żeby rzekomo rozwiązać ten problem.Oprócz wzrostu liczby ataków phishingowych raport wskazuje również na inne rodzaje zagrożeń dla użytkowników urządzeń opartych na systemie macOS. Ujawnia pewne dość pozytywne tendencje: najczęstsze zagrożenia dla użytkowników komputerów Mac to nie groźne szkodliwe oprogramowanie, takie jak trojany bankowe, ale zagrożenia z kategorii AdWare, które niekoniecznie mają szkodliwy charakter i są określane jako „potencjalnie niechciane programy”. Większość z nich grozi przeciążeniem urządzeń niechcianymi reklamami, jednak niektóre mogą okazać się przykrywką poważniejszych zagrożeń.Pozostałe wyniki badania przedstawionego w raporciePorady bezpieczeństwaEksperci z firmy Kaspersky zalecają użytkownikom firmy Apple następujące działania w celu zabezpieczenia swoich urządzeń:Łączna liczba ataków phishingowych wykrytych w pierwszej połowie 2019 r. na komputerach Mac chronionych przez rozwiązania firmy Kaspersky wynosiła niemal 6 milionów. W całym 2018 r. miało miejsce 7,3 miliona takich ataków.