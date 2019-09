Dzieci w sieci, czyli szturm na strefę 51

Czym zajmują się dzieci w sieci? Wprawdzie spektrum ich zainteresowań jest niezwykle szerokie, to jednak są kwestie, które w sposób szczególny przykuwają uwagę najmłodszych. Tego lata takim tematem okazała się Strefa 51, a więc amerykański ośrodek, w którym - według obiegowej opinii -przeprowadzane są badania na istotach spoza naszej planety. Memy dotyczące Strefy 51 wprost zalały internet, a utworzone na Facebooku wydarzenie: „Szturm na Strefę 51 – nie mogą zatrzymać nas wszystkich” zgromadziło przeszło 2 mln zainteresowanych.

Memy stanowią obecnie istotny element kultury internetowej – są swego rodzaju drogowskazem tego, co popularne. Tego lata dzieci interesowały się zabawnymi memami oraz wydarzeniami takimi jak „Szturm na Strefę 51” oraz próbowały nauczyć się czegoś nowego. Wiedza o tym, jakie treści są w danym momencie popularne, pomoże rodzicom zrozumieć, czym interesują się ich dzieci online. To z kolei pozwoli ochronić je przed trafieniem na nieodpowiednie treści podczas korzystania z zasobów internetu. Dlatego gorąco zachęcamy rodziców, aby na bieżąco zdobywali takie informacje – powiedziała Anna Larkina, ekspertka ds. analizy treści internetowych w firmie Kaspersky.

Kategorie treści wyszukiwanych przez dzieci w okresie letnim 2019 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dzieci w sieci Szturm na Strefę 51 najpopularniejszym memem tego lata wśród dzieci

Porady bezpieczeństwa

Zwracaj uwagę na to, czym interesuje się Twoje dziecko, i staraj się śledzić aktualne trendy w internecie.

Jeśli wiesz, czego Twoje dziecko szuka online, możesz zaoferować mu pomoc i wsparcie, pamiętaj jednak, aby wykorzystywać te informacje w sposób rozsądny.

Zacznij korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej – są w nią wyposażone solidne rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak Kaspersky Total Security. Możesz także użyć wyspecjalizowanej aplikacji, takiej jak Kaspersky Safe Kids, która pomaga rodzicom chronić swoje dzieci przed szkodliwymi stronami internetowymi i zawartością, aby mogły swobodnie korzystać z zasobów internetu.

Jednym z wydarzeń, które tego lata odbiło się bardzo szerokim echem, był komiczny plan ataku na zlokalizowaną na terenie stanu Nevada bazę wojskową Strefa 51. To miejsce przez lata zdołało ugruntować swoje miejsce w popkulturze i prezentowane jest jako ośrodek badań nad istotami pozaziemskimi, prowadzonych w latach 40-, 50- i 60-tych poprzedniego wieku przez amerykańskie siły powietrzne. Nawiązania do Strefy 51 pojawiły się w wielu filmach (np. Dzień Niepodległości), a także stanowiły inspirację dla twórców seriali (np. Strefa mroku, Z archiwum X).Tego lata Strefa 51 ponownie zawładnęła masową wyobraźnią - utworzone na Facebooku wydarzenie o nazwie „Szturm na Strefę 51 – nie mogą zatrzymać nas wszystkich” zgromadziło przeszło 2 mln zainteresowanych. Celem akcji było uzyskanie dostępu do tajnej lokalizacji w bazie, aby w końcu przekonać się, czy w Strefie 51 rzeczywiście przetrzymywani są kosmici. Przed wydarzeniem zorganizowano nawet imprezę.Jednak szczególnie ciekawe jest to, że dyskusje online na ten temat zainteresowały również dzieci w sieci. Popularność tego wydarzenia spowodowała falę memów, które były wyszukiwane online przez znaczną część najmłodszych użytkowników internetu.Ze Strefą 51 związanych było około 12% wszystkich żądań wyszukiwania memów tego lata. W efekcie był to najpopularniejszy temat wywołujący żywe dyskusje wśród dzieci. Jedno na dziesięć dzieci jest zainteresowane memami związanymi ze Strefą 51. W powiązaniu z tym tematem dzieci wpisywały również do wyszukiwarki zapytania w rodzaju „współrzędne 51”, „strefa 51 ufo”, „szturm na strefę 51”, „rejestracja do udziału w szturmie na strefę 51” oraz „obcy strefa 51”. Inne popularne memy tego lata dotyczyły takich osobowości internetowych jak „Grumpy Cat” oraz „Ricardo Milos”. Udział żądań wyszukiwania tego rodzaju memów wynosił 4% w pierwszym przypadku i 3% w drugim.Tego lata dzieci nie zmieniły zbytnio swoich nawyków – podobnie jak rok temu spędzały większość czasu na konsumpcji treści — takich jak filmy, seriale i muzyka (niemal 36%) — i rozmawianiu na portalach społecznościowych (ponad 30%). Sporo czasu poświęcały także na przeglądanie sklepów online (ponad 15%). Zmniejszyło się zainteresowanie treściami pornograficznymi (1%), a zagadnienia takie jak alkohol, wyroby tytoniowe i narkotyki niemal zniknęły z obszaru zainteresowań (0,36%). Co ciekawe, spadek zaliczyły także treści związane z grami komputerowymi (niecałe 2%), co nie oznacza, że dzieci przestały grać – przeciwnie, przerzuciły się w większości na gry mobilne Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali dla rodziców kilka porad pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w sieci: