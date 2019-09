Notebook Acer Predator Triton 300 i 500

Acer zaprezentował notebook gamingowy Predator Triton 500 z wyświetlaczem o przekątnej 15,6 cala o częstotliwości odświeżania wynoszącej 300 Hz, a także Predator Triton 300 z Intel Core i7 oraz procesorem graficznym NVIDIA GeForce GTX 1650.

Ceny i dostępność w Polsce

jest smukły i lekki. Waży 2,3 kg, a jego minimalistyczna, aluminiowa obudowa ma, podobnie jak inne laptopy Predator, matowy czarny kolor z niebieskimi akcentami i podświetleniem. Ma 15,6-calowy ekran Full HD z matrycą IPS i wąską ramką ma częstotliwość odświeżania 144 Hz i — dzięki funkcji overdrive — bardzo krótki czas reakcji 3 ms.Laptop ma klawiaturę z podświetleniem strefowym RGB oraz specjalne klawisze Turbo i Predator Sense. Klawisze WASD, strzałki i klawisze specjalne mają wklęsły kształt i są przezroczyste.Predator Triton 300 został wyposażony w procesor Intel Core i7 (do 9. generacji włącznie), procesor graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz 16 GB pamięci DDR4 266 (z możliwością rozbudowy do 32 GB).Model ten może może obsługiwać maksymalnie dwa dyski SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB w macierzy RAID 0 oraz dysk twardy o pojemności maksymalnej 2 TB. Karta Killer Wi-Fi 6 AX 1650 i złącze Killer Ethernet gwarantują szybkość działania i brak opóźnień.Predator Triton 300 ma znakomite parametry termiczne: podwójne wentylatory wykorzystujące technologię Acer AeroBlade 4. generacji (metalowy wentylator 3D) i CoolBoost oraz odpowiednio rozmieszczone otwory wlotowe i wylotowe powietrza.jest teraz dostępny z wyświetlaczem Full HD o przekątnej 15,6 cala i częstotliwości odświeżania 300 Hz. Predator Triton 500 to mocny laptop gamingowy, mający 17,9 mm grubości i ważący 2,1 kg. Ma trwałą, wykonaną z całości z metalu obudowę i wąskie ramki o szerokości jedynie 6,3 mm — stosunek ekranu do powierzchni obudowy wynosi w jego przypadku 81%.będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 5 tys. złz 300 Hz wyświetlaczem będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 9 tys. zł