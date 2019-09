Aktywność ekonomiczna ludności II kw. 2019

Znamy już wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego aktywności ekonomicznej ludności w drugim kwartale bieżącego roku. Wynika z nich m.in., że liczba osób aktywnych zawodowo wyniosła w badanym okresie ponad 17,03 miliona, z czego niemal 16,49 miliona stanowiły osoby pracujące. Tradycyjnie już wskaźnik zatrudnienia okazał się wyraźnie wyższy w populacji mężczyzn niż wśród kobiet.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej Liczba osób niepracujących przypadająca na 1000 osób pracujących spadła w stosunku do poprzedniego kwartału.

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL

Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej według płci Wskaźnik zatrudnienia nadal jest wyraźnie wyższy w populacji mężczyzn niż wśród kobiet.

Bezrobotni według BAEL

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia według płci Stopa bezrobocia według BAEL była nieznacznie niższa w populacji mężczyzn niż kobiet.

Bezrobocie rejestrowane

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego W urzędach pracy w II kwartale 2019 r. zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż przed rokiem, jednocześnie mniej bezrobotnych skreślono z ewidencji urzędów pracy.

Osoby bierne zawodowo

W II kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17031 tys. osób, z tego 16484 tys. to pracujący i 548 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13254 tys. Liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się w odniesieniu do I kwartału 2019 r. (wzrost o 91 tys.), zmniejszyła się zaś względem analogicznego okresu roku poprzedniego (spadek o 151 tys.). Liczba osób biernych zawodowo spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast nieznacznie wzrosła w skali roku. Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast nie zmienił się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W II kwartale 2019 r. na 1000 osób pracujących przypadało 837 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w II kwartale 2018 r. i w I kwartale 2019 r. odpowiednio 837 i 862 osoby).W II kwartale 2019 roku populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16484 tys. i wzrosła względem poprzedniego kwartału, spadła zaś odniesieniu do sytuacji sprzed roku. Wzrost liczby osób pracujących zanotowany w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania. W skali roku liczba pracujących zmniejszyła się wśród kobiet, pozostała na jednakowym poziomie wśród mężczyzn. Biorąc pod uwagę natomiast miejsce zamieszkania wzrost pracujących odnotowano na wsi, a w miastach spadek.Nadal wśród ogółu pracujących przeważają mężczyźni – w II kwartale 2019 r. ich udział w tej grupie wyniósł 55,1%. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wzrost wystąpił niezależnie od płci, jak i miejsca zamieszkania (największy – 1,1 p. proc. odnotowano wśród ogółu osób zamieszkujących obszary wiejskie, a biorąc pod uwagę płeć wśród kobiet – 0,9 p. proc.). W skali roku wskaźnik ogółem utrzymał się na tym samym poziomie. Spadek wskaźnika wśród kobiet (o 0,3 p. proc.) został zrekompensowany wzrostem wśród mężczyzn (o 0,3 p. proc.). Jednocześnie obniżenie wskaźnika w miastach (o 0,2 p. proc.) zostało zniwelowane na poziomie kraju przez wzrost na wsi (o 0,3 p. proc.). W II kwartale 2019 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (62,8% wobec 46,8% dla kobiet).W II kwartale 2019 roku zbiorowość bezrobotnych liczyła 548 tys. i zmniejszyła się zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego okresu 2018 roku. Zaobserwowany, zarówno w okresie kwartału, jak i roku, spadek liczby bezrobotnych wystąpił niezależnie od miejsca zamieszkania oraz płci. Stopa bezrobocia zmniejszyła się zarówno w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, jak i poprzedniego kwartału. Począwszy od 2016 r. następuje zmniejszenie zróżnicowania natężenia bezrobocia według płci. W II kw. 2019 r. w populacji kobiet stopa bezrobocia ukształtowała się na podobnym poziomie co wśród mężczyzn (odpowiednio 3,3% oraz 3,2%).Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu czerwca 2019 r. 877,1 tys. (w tym 494,2 tys. kobiet) i była niższa od zanotowanej w końcu I kwartału 2019 r. o 107,6 tys. (tj. o 10,9%) oraz niższa o 90,8 tys. (tj. o 9,4%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.W II kwartale 2019 r. w porównaniu z I kwartałem br. zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 60,4 tys. (tj. 13,6%) i 47,3 tys. (tj. 8,7%). Zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się również w stosunku do czerwca 2018 r. odpowiednio o 41,2 tys. osób (tj. o 9,7%) oraz o 49,6 tys. (tj. o 9,1%).W II kwartale 2019 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13254 tys. Ukształtowała się na niższym poziomie względem poprzedniego kwartału (13365 tys. osób) i na bardzo zbliżonym w stosunku do sytuacji sprzed roku.Spadek liczebności tej grupy w skali kwartału wystąpił zarówno wśród mężczyzn (o 1,4%), jak i kobiet (o 0,5%), a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania jednocześnie wśród mieszkańców wsi (o 1,5%) i miast (0,4%). W skali roku również zaobserwowano zmiany populacji osób biernych zawodowo w zależności od płci i miejsca zamieszkania. Wśród kobiet i ogółu mieszkań-ców miast nastąpił wzrost liczebności tej grupy (odpowiednio o 0,3% i 0,4%), a wśród mężczyzn i ogółu mieszkańców wsi spadek (odpowiednio o 0,4% i 0,5%). Nadal kobiety stanowią większość zbiorowości biernych zawodowo (61,7%).Wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowią emeryci (55,5%), a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci (16,3%). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (32,9%), nauka i podnoszenie kwalifikacji (24,8%) oraz choroba, niepełnosprawność (23,8%).