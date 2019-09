Polscy rodzice o ubezpieczeniu szkolnym

Korytarze polskich szkół właśnie wypełniły się uczniami. Początek września to również czas zebrań z rodzicami, na których wychowawcy, już niemal tradycyjnie, poruszają kwestie związane z ubezpieczeniem szkolnym. Jak Polacy podchodzą do tej kwestii? Jak wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla UNIQA Polska, większość rodziców deklaruje kupno takiej polisy. Nie decyduje się na nią zaledwie 9 proc. badanych, a najczęściej podawanym powodem takiego kroku jest brak potrzeby zabezpieczenia. Jednocześnie 58 proc. rodziców przyznaje, że najwygodniejszą opcją jest kupno grupowego ubezpieczenia oferowanego przez szkołę.

- Ubezpieczenie szkolne daje rodzicowi poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, może on liczyć na rekompensatę – zwrot poniesionych kosztów leczenia albo wypłatę określonej wysokości świadczenia. Choć nie umniejsza to krzywdy, jaka przytrafiła się dziecku, to może okazać się wsparciem finansowym w trudnym czasie. Plusem jest też różnorodność świadczeń, będących w zakresie ubezpieczenia szkolnego oraz sprawny proces likwidacji szkód – mówi Jerzy Visan, dyrektor zarządzający pionem UNIQA dla Ciebie, UNIQA.



Świadczenie za uszczerbek

- Z doświadczeń firm ubezpieczeniowych wynika, że świadczenia wypłacane z ubezpieczenia szkolnego najczęściej dotyczą drobnych trwałych uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wypadkami w trakcie aktywności dzieci, jak również kosztów leczenia powypadkowego, o ile zakres ochrony obejmuje takie świadczenia – mówi Izabela Kobylińska, dyrektor ds. rynku w pionie UNIQA dla Ciebie, UNIQA.



Po polisę do szkoły

- Tania polisa to zazwyczaj standardowe NNW. W takim przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela sprowadza się do wypłaty odszkodowania za wypadek dziecka zgodnie z tabelą uszczerbków na zdrowiu – komentuje Izabela Kobylińska. – Dobre ubezpieczenie powinno zaś mieć sumę ubezpieczenia wynoszącą przynajmniej 100 000 zł. Powinno także mieć szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną, z jak najmniejszą liczbą wyłączeń odpowiedzialności i warunków, które muszą być spełnione, by odszkodowanie zostało wypłacone.



CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH

Ochrona ubezpieczenia dotyczy wypadków na terenie szkoły, jak i poza nią (włączając w to zajęcia pozaszkolne).

Ubezpieczenie NNW to nie tylko pieniądze za uszczerbek na zdrowiu, to również szereg dodatkowych świadczeń.

Ubezpieczenie ważne jest cały rok, ochrona nie wyłącza się na ferie i wakacje, gdy ryzyko wypadku często jest wyższe z uwagi na zwiększoną aktywność dzieci, zajęcia i kolonie sportowe czy aktywny wypoczynek z rodzicami.

Najczęściej ochrona obejmuje cały świat i tym samym trwałe uszczerbki związane z wypadkami poza granicą Polski też są objęte ochroną.

Można ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie.

Wartość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia.

Rozpoczęcie roku szkolnego to tradycyjnie już czas dokonywania pewnych wyborów, w tym wyboru w zakresie ubezpieczenia szkolnego. Jak dowodzi badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska, na kupno takiej polisy decyduje się lwia część, bo aż 91 proc. polskich rodziców. Pozostali jej nie kupują, tłumacząc najczęściej (44 proc.), że taka ochrona nie jest potrzebna. 19 proc. od zakupu ubezpieczenia szkolnego powstrzymuje się ze względu na brak interesującej oferty, a 18 proc. jako przyczynę podaje zbyt wygórowane koszty.W badaniu rodziców zapytano również o najważniejsze kwestie w zakresie ubezpieczenia szkolnego. Trzy czwarte z nich wskazuje na świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, a 65 proc. na zwrot kosztów leczenia. Trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią (37 proc. badanych) jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy na wypadek śmierci rodzica.W szkole dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków w roku. Najczęściej chodzi o takie zdarzenia jak: złamania nóg i rąk, skręcenia stawów, drobne skaleczenia i wybite zęby. Zdaniem ekspertów UNIQA, ubezpieczenie NNW dzieci, które zapewni dobrą ochronę, powinno być zawarte przede wszystkim na wysoką sumę ubezpieczenia, ponieważ najczęściej zgłaszanymi szkodami z tego typu polis są roszczenia dotyczące uszczerbków na ciele. Przeważnie wypłata za taką szkodę jest w wysokości 1 proc. sumy ubezpieczenia za 1 proc. trwałego uszczerbku. Ważne aby w polisie znalazły się przynajmniej takie ryzyka jak pogryzienie przez psa, zwrot kosztów leczenia, a także świadczenie w przypadku zgonu rodzica lub opiekuna w wyniku NNW.Wśród świadczeń dodatkowych z ubezpieczenia szkolnego, za które rodzice byliby wstanie ponieść dodatkowy koszt, najczęściej wymieniane jest zapewnienie dostępu do lekarza, badań i rehabilitacji (64 proc. odpowiedzi), pomoc w nauce (korepetycje) w przypadku dłuższej nieobecności w szkole (38 proc.) oraz możliwość weryfikacji diagnozy lekarskiej i procesu leczenia po wypadku (30 proc.).63 proc. rodziców jest skłonna wydać na ubezpieczenie szkolne dziecka do 60 zł w skali roku.Zapewniać także ochronę przez 24 godziny na dobę – najlepiej zarówno w Polsce, jak i za granicą – oraz oferować dodatkowe usługi, np. domową wizytę lekarza, wizytę u psychologa, a nawet indywidualne lekcje w domu, jeśli dziecko nie może uczęszczać do szkoły przez dłuższy czas.Rodzice najchętniej kupują ubezpieczenie szkolne za pośrednictwem szkoły (58 proc. badanych). Dla 16 proc. badanych wygodnie jest kupić taką polisę u agenta, a dla 14 proc. online poprzez stronę internetową ubezpieczyciela.