Sytuacja na rynku pracy hamuje działalność sektora MSP

Poznaliśmy już najnowszy odczyt „Barometru EFL”, czyli wprowadzonego na początku 2015 roku indeksu informującego o skłonności firm z sektora MŚP do rozwoju. W ostatnim notowaniu jego wskazówka osiągnęła wartość 52,2 pkt. Był to najsłabszy wynik dla III kwartału, jaki zanotowano w całej historii badania. Coraz liczniejsze okazuje się również grono firm, które obawiają się pogorszenia swojej sytuacji w efekcie tego, co dzieje się obecnie na rynku pracy. Chodzi o brak pracowników i ich coraz bardziej wygórowane oczekiwania płacowe.

Pierwszy hamulec: pracowników jak na lekarstwo

Drugi hamulec: rosnące oczekiwania płacowe

Trzeci hamulec: spadek zamówień

- Nowy kwartał nie przyniósł istotnych zmian wśród najważniejszych czynników, które mogą zahamować rozwój sektora MŚP. Jak mantrę od miesięcy mikro, mali i średni pracodawcy wskazują na trudną sytuację na polskim rynku pracy. Niepokoić może jednak to, że grupa firm borykających się z tym problemem, z kwartału na kwartał, jest coraz liczniejsza. Ponadto, subiektywne odczucia przedstawicieli biznesu idą w parze z danymi makroekonomicznymi. Z najnowszych danych GUS wynika, że lipcowa stopa bezrobocia, która wyniosła 5,3 proc., jest najniższa od września 1990 roku. Jeśli do tego dodamy fakt, że na nasz rynek pracy wchodzi zdecydowanie mniej osób niż z niego ubywa, wniosek jest prosty. Dalsze korzystanie z kurczącej się grupy bezrobotnych oraz zatrudnianie pracowników z Ukrainy nie rozwiąże problemu. Warto postawić na automatyzację, której celem nie jest odebranie zatrudnienia Polakom, lecz zadziałanie tam, gdzie tych Polaków brakuje – mówi Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL.

Jakie czynniki mogą negatywnie wpłynąć na sytuację sektora MŚP w III kwartale br.? Okazuje się, że badane przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności wskazują na kwestie związane z rynkiem pracy , w tym przede wszystkim na brak pracowników , o którym wspomina już 2/3 ankietowanych. Warto przy tym podkreślić, że problemy kadrowe wciąż narastają. Jeszcze w I kwartale wskazywało na nie 51 proc. respondentów z sektora MŚP, w II kwartale odsetek ten wzrósł do 61 proc., a dziś sięga już 66,1 proc. Im większa firma, tym deficyt rąk do pracy bardziej zaznacza swoją obecność. Wśród mikrofirm poważne problemy ze znalezieniem siły roboczej ma 61 proc. badanych, wśród małych 68 proc., podczas gdy w przypadku średnich już ponad 70 proc. Jeśli spojrzymy na branże, najmocniej ten problem dotyka przedstawicieli branży budowlanej (75 proc.), HoReCa (74 proc.) i produkcyjnej (71 proc.).Na drugim stopniu podium w III kwartale br. uplasowała się inna przyczyna związana z rynkiem pracy - presja płacowa. Wskazało na nią 62 proc. firm. Najbardziej obawiają się jej małe firmy (70 proc. wskazań), a najmniej mikro (49 proc.). Natomiast z branżowego przeglądu wynika, że podwyżek najbardziej oczekują pracownicy produkcyjni (72 proc. wskazań) oraz HoReCa (64 proc.).Trzecim czynnikiem mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa w III kwartale tego roku, na który wskazali przedstawiciele sektora MŚP, jest sezonowy spadek popytu na produkty lub usługi (40 proc.). Ten element niepokoi niezależnie od wielkości podmiotu ((mikro: 42 proc., małe: 39 proc., średnie: 39 proc.). Bardziej zróżnicowane obawy widać w przypadku poszczególnych branż. Najbardziej zmniejszenia zainteresowania na usługi i produkty obawiają się zarządzający handlowymi podmiotami – 52 proc. wskazań, oraz restauracjami i hotelami – 50 proc. wskazań. Najmniej tym problemem martwią się firmy budowlane – 21 proc.Wśród pozostałych przyczyn możliwego pogorszenia się kondycji MŚP, firmy wskazują jeszcze między innymi na problemy we współpracy z podwykonawcami (16 proc.), split payment (12 proc.), spadki zamówień publicznych (10 proc.) oraz obowiązki związane z RODO (7 proc.).