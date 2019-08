Domowy Internet LTE Cyfrowego Polsatu za 25 zł miesięcznie

Cyfrowy Polsat przygotował dla klientów korzystających z telewizji satelitarnej lub telewizji kablowej w technologii IPTV ofertę Internetu Domowego LTE za 25 zł miesięcznie.

50 GB + LTE bez końca za 25 zł/mies.

100 GB + LTE bez końca za 45 zł/mies.

możliwość przetestowania usługi przez 14 dni,

ochronę Internetu bez opłat przez 1 miesiąc (później 9zł/mies.),

3 pakiety IPLA bez opłat przez 2 miesiące (później 10 zł/mies.), a w nich dostęp do najlepszych filmów i seriali, sportu oraz materiałów dla najmłodszych widzów.

LTE Plus Advanced

LTE Plus Advanced

Abonenci posiadający usługę telewizyjną z miesięcznym abonamentem od 49,90 zł mogą dokupić Internet LTE nawet za połowę ceny.Promocja obejmuje dwa abonamenty:LTE bez końca oznacza, że nawet po wykorzystaniu wybranego pakietu danych, będąc w zasięgu Internetu LTE, możemy dalej korzystać z usługi.W ramach oferty klient dodatkowo otrzymuje:Oferta dostępna jest w stacjonarnej sieci sprzedaży, z umową na 24 miesiące. Istnieje możliwość wybrania opcji z urządzeniem, jak i bez.Zestaw Internetu Domowego 300 to rozwiązanie składające się z modemu zewnętrznego LTE (ODU-300) i routera Wi-Fi (IDU-300). Sprzęt szczególnie sprawdza się na obszarach o trudnych warunkach geograficznych lub urbanistycznych, na granicy zasięgu oraz często tam, gdzie nie ma dostępu do Internetu stacjonarnego, zarówno w blokach, jak i domach jednorodzinnych. Zestaw zapewnia większy obszar zasięgu i moc odbieranego sygnału, a tym samym większą wygodę i komfort korzystania z usług w sieci.Internet LTE Plus Advanced to najnowsza technologia, której zasięg jest cały czas zwiększany. Aktualnie jest dostępna dla 73% mieszkańców Polski. Wykorzystuje coraz to nowsze rozwiązania sieciowe, dzięki czemu zapewnia nie tylko szybkie łącze, ale również wysoką stabilność i większą pojemność sieci, dające użytkownikom swobodę i wysoki komfort korzystania ze wszystkich zasobów Internetu. Z kolei Internet LTE Cyfrowego Polsatu i Plusa to już praktycznie standard, który dostępny jest dla ponad 99% mieszkańców Polski.