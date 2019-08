Dźwiękowy keylogger usłyszy twoje hasło do bankowości?

Z badań zrealizowanych przez naukowców z Southern Methodist University w Teksasie wynika, że hakerzy mają możliwość podsłuchiwania naszego stukania w klawiaturę i rozpoznawania tego, co piszemy. Jak zauważa Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń z laboratorium ESET, naukowcy nie od dziś przyglądają się tzw. akustycznym keyloggerom.

- Keyloggery to specjalne programy, które na ogół są instalowane bez wiedzy użytkownika na komputerach lub smartfonach. Rejestrują, co wpisujemy na klawiaturze, następnie mogą przesyłać takie informacje cyberprzestępcom. Atakujący potrafią wykorzystać podawane przez nas hasła do swojej nielegalnej działalności – wyjaśnia Kamil Sadkowski.

Przeprowadzone na teksańskim uniwersytecie badania potwierdzają, że dźwięki naciskanych klawiszy mogą być podsłuchiwane przez smartfony, a następnie przetwarzane przez cyberprzestępców . Badacze udowodnili, że skuteczność rozpoznawania odgłosów klawiatury może sięgać nawet 41%. W praktyce może to oznaczać, że haker ma możliwość rozszyfrowania haseł do bankowości elektronicznej na podstawie samych dźwięków oraz kolejności naciskania klawiszy. Co więcej, okazuje się również, że przeszkodą nie jest dla niego nawet hałas panujący w sali konferencyjnej.Zdaniem Kamila Sadkowskiego z ESET, ostatnie badania pokrywają się z wcześniejszymi odkryciami, które wskazywały na możliwość stworzenia „dźwiękowego keyloggera”.Jak dodaje ekspert z ESET, choć odkrycie badaczy z Teksasu jest na poziomie eksperymentu, warto niezależnie od niego rozważyć instalację rozwiązania antywirusowego na komputerze oraz smartfonie, które nie tylko zablokuje złośliwe oprogramowanie (np. wspomniane keyloggery), ale również zabezpieczy nasze hasła.