Facebook pozywa twórców złośliwych aplikacji w Google Play

Facebook traci cierpliwość i składa pozew przeciwko firmom, które rozpowszechniają fałszywe aplikacje. Chodzi tu o programy, które bez wiedzy swoich użytkowników, klikały w reklamy Facebooka, narażając na straty zarówno reklamodawców, jak i sam serwis społecznościowy. Jak szacuje Lukas Stefanko, analityk zagrożeń w ESET, tylko w minionym miesiącu złośliwe aplikacje z Google Play pobrano - bagatela - 32,5 milionów razy.

- Oskarżeni programiści wykorzystali ogromną bazę użytkowników swoich aplikacji, dodając na pewnym etapie do ich funkcjonalności możliwość automatycznego „klikania” w reklamy Facebooka, zwiększając w ten sposób swój zarobek. Takie programy nie tylko bez wiedzy użytkowników generują zyski cyberprzestępcom, ale również negatywnie wpływają na pracę telefonu, zużywając jego baterię – podkreśla Lukas Stefanko.

Ponad 32,5 miliona złośliwych aplikacji w lipcu w Sklepie Play

Aplikacje generujące kliknięcia w reklamy – jak je rozpoznać?

Pozew Facebooka dotyczy dwóch firm rodem z Singapuru oraz Hong Kongu, które stworzyły złośliwe aplikacje automatycznie klikające w zamieszczane w serwisie reklamy. Jak wskazuje Lukas Stefanko z ESET, znajdujące się w zasobach Google Play oprogramowanie autorstwa LionMobi i JediMobi pobrano aż 217 milionów razy. Można sobie zatem wyobrazić gigantyczny zarobek, jaki wygenerowało to po stronie ich twórców oraz straty, które w związku z tym ponieśli reklamodawcy.Stefanko wskazuje, że złośliwe lub niechciane aplikacje bardzo często kryją w sobie reklamy albo też generują ich wyświetlenia. Potwierdzają to zebrane przez badacza statystyki odnośnie wykrytej w lipcu br. liczby fałszywych i złośliwych aplikacji w Sklepie Play. Najwięcej, bo w sumie ponad 20 milionów instalacji, miały programy, których funkcjonalność była oparta na zwiększaniu dochodów reklamowych ich twórców (HiddenAd oraz AdFraud). Na drugim miejscu niechlubnego rankingu znalazły się aplikacje, które wyłudzają dane i pieniądze użytkowników, nakłaniając ich do wykupienia fałszywych subskrypcji (Subscription scam).Aplikacje stworzone przez LionMobi i JediMobi zostały wycofane ze Sklepu Play, a wszyscy reklamodawcy, którzy ponieśli straty z powodu fałszywych programów, otrzymali zwrot wydatków od Facebooka. Jak pokazują wspomniane statystyki – takich sytuacji może być o wiele więcej. Dlatego badacz z ESET mówi wprost: zwracajmy uwagę na aplikacje, które instalujemy w swoich telefonach. Te, które bez naszej wiedzy klikają w reklamy, są najtrudniejsze do rozpoznania. Istnieje jednak, może niezbyt dokładny, ale jednak, sposób na weryfikację podejrzanego programu. Aby to zrobić, należy poszukać w ustawieniach telefonu pozycji „Użycie danych” i sprawdzić, ile danych mobilnych wykorzystała dana aplikacja. Jeśli za dużo – warto rozważyć jej deinstalację.