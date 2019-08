Sprytne techniki dostarczania spamu i phishingu

Pierwszą wiadomość zawierającą spam wysłano, choć może trudno w to uwierzyć, w 1978 roku. Dziś uchodzi on za jeden z najpopularniejszych sposobów na rozpowszechnianie fałszywych linków i szkodliwych programów, a także na kradzież danych i wyłudzenia. Internautów nie oszczędza również phishing. Ostatnio eksperci Kaspersky odkryli zwiększone wykorzystanie sprytnej techniki rozprzestrzeniania obu tych zagrożeń. Sprawdź, na co uważać.



Większość takich zmodyfikowanych wiadomości jest powiązana z ankietami online, które mają na celu uzyskanie danych osobowych. Powiadomienia pochodzące z godnego zaufania źródła zwykle z łatwością przechodzą przez filtry zawartości, ponieważ są klasyfikowane jako oficjalne wiadomości wysyłane przez szanowane firmy. To dlatego nowa metoda wysyłania niechcianych, ale pozornie nieszkodliwych wysyłek spamowych jest tak skuteczna i niepokojąca - zauważa Maria Wergelis, ekspert ds. bezpieczeństwa w firmie Kaspersky.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Spam Oszuści coraz częściej rozprzestrzeniają wiadomości spamowe i phishingowe z legalnych stron internetowych firm

Porady bezpieczeństwa

Sprawdź, jak działają formularze opinii na Twojej stronie.

Zastosuj kilka reguł weryfikacji, które wywołają błąd podczas próby zarejestrowania nazwiska zawierającego niewłaściwe symbole.

Jeśli to możliwe, przeprowadź ocenę strony pod względem luk w zabezpieczeniach.

Cyberprzestępcy nie ustają w poszukiwaniach nowych metod wysyłania spamu i wiadomości phishingowych , zdając sobie doskonale sprawę, że najlepiej jest, aby pochodziły one z legalnego i cieszącego się dobrą reputacją źródła. Tym sposobem zwiększają szanse na to, że adresaci nie zignorują ich maila. Tego rodzaju aktywność jest zagrożeniem dla firm, ponieważ spamowa czy szkodliwa zawartość przesyłana w ich imieniu nie pozostaje obojętna dla ich wizerunku - może prowadzić do utraty zaufania wśród klientów, a czasami nawet do wycieku ich danych osobowych.Działania cyberprzestępców bazują na prostej i skutecznej metodzie. Dzisiaj niemal każda firma jest zainteresowana uzyskaniem opinii swoich klientów w celu poprawy jakości obsługi, utrzymania klientów oraz reputacji. W tym celu firmy proszą klientów o zarejestrowanie konta osobistego, subskrybowanie newsletterów lub korzystanie z formularzy opinii na stronach internetowych, np. w celu zadania pytania lub przesłania sugestii. Właśnie te mechanizmy wykorzystują cyberprzestępcy.Wszystkie trzy wspomniane wyżej mechanizmy wymagają podania przez klienta jego nazwiska oraz adresu e-mail, aby można było otrzymać potwierdzenie e-mail lub informację zwrotną. Według badaczy z firmy Kaspersky oszuści dodają do wiadomości zawartość spamową oraz odsyłacze phishingowe. W formularzu rejestracji lub subskrypcji umieszczają adres e-mail ofiary, a zamiast nazwiska wpisują swoją wiadomość. Na podany adres strona internetowa wysyła zmodyfikowane potwierdzenie e-mail, które zamiast nazwiska odbiorcy zawiera na początku tekstu reklamę lub odsyłacz phishingowy.Eksperci z firmy Kaspersky zalecają następujące działania pozwalające uchronić firmy przed potencjalnymi stratami wizerunkowymi: