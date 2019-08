4 zasady zarządzania danymi w chmurze

W 2018 r. przetwarzanie w chmurze po raz pierwszy w swojej historii wkroczyło w fazę początku stabilizacji oczekiwań (ang. „Slope of Enlightenment”) na słynnym wykresie Gartner Hype Cycle, który przedstawia kolejne etapy dojrzewania technologii. To punkt zwrotny — chmura przestała być technologią, o której dyrektorzy oraz menedżerowie działów IT rozmawiają, ale niekoniecznie wdrażają, i stała się obowiązkowym „wyposażeniem” każdego przedsiębiorstwa cyfrowego.

Zarządzanie danymi w chmurze Firmy, które wykorzystują zarządzanie danymi w najbardziej inteligentny sposób, mają cztery cechy wspólne biznesu: chmurę, zaufanie, kompetencje oraz kulturę.

Jednocześnie na wykresie Gartner Hype Cycle dla zarządzania danymi można znaleźć mnóstwo technologii o różnych stopniach zrozumienia, istotności i wagi. Na początkowym etapie, reprezentującym pojawienie się innowacyjnej technologii (ang. „Innovation Trigger”), znajdują się metodyka DataOps i zarządzanie danymi w oparciu o uczenie maszynowe. Integracja danych i archiwizacja informacji zbliżają się natomiast do etapu osiągnięcia pełnej dojrzałości rynkowej (ang. „Plateau of Productivity”). Chmura szybko staje się więc uznanym standardem branżowym dla nowoczesnych infrastruktur informatycznych, a zarządzanie danymi błyskawicznie nabiera znaczenia dla firm.Przedsiębiorstwa zaczynają również znacznie lepiej rozumieć swoje dane. Możliwość uzyskania dostępu do właściwych danych we właściwym czasie i odzyskania ich w przypadku utraty lub uszkodzenia może decydować o sukcesie firmy.Dzięki zarządzaniu danymi w chmurze, które jest integralną częścią inteligentnego zarządzania danymi, dane są dostępne w całej firmie, zarządzane i kontrolowane centralnie oraz zlokalizowane tam, gdzie dostarczą największą wartość dla organizacji. We współczesnej, opartej na danych gospodarce cyfrowej przedsiębiorstwa każdego typu i każdej wielkości muszą być w stanie zarządzać danymi w środowiskach wielochmurowych i zadbać o ochronę danych niezależnie od ich lokalizacji. Utrzymanie nieprzerwanej dostępności danych jest kluczem do umożliwienia pracownikom natychmiastowego reagowania w odpowiedni sposób na ważne zdarzenia w dowolnym miejscu infrastruktury korporacyjnej.Raport „Veeam Cloud Data Management Report” na rok 2019, przygotowany na podstawie badania, w ramach którego ankietowano ponad 1500 liderów firm IT z całego świata, wykazał, że prawie połowa (44 proc.) z nich uważa zarządzanie danymi za istotny element sukcesu ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych dwóch lat. Firmy, które wykorzystują zarządzanie danymi w najbardziej inteligentny sposób, mają cztery cechy wspólne biznesu: chmurę, zaufanie, kompetencje oraz kulturę.Statystyki Komisji Europejskiej dowodzą, że ponad połowa przedsiębiorstw w UE korzysta już z zaawansowanych usług chmurowych w obszarze aplikacji finansowych i księgowych, narzędzi do zarządzania kontaktami z klientem (CRM) lub aplikacji biznesowych. Odsetek ten może tylko wzrastać, ponieważ dostawcy rozwiązań chmurowych działający na olbrzymią skalę (tzw. hyperscalers) wciąż wzbogacają swoje oferty o usługi o wartości dodanej, co pozwala klientom wykorzystać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, analizy wielkich zbiorów danych oraz wyszukiwanie głosem i obrazem do wydobywania z posiadanych danych większej wartości biznesowej.Potwierdzeniem tego spostrzeżenia są oczekiwania prawie trzech czwartych (72 proc.) przedsiębiorstw liczących na to, że zarządzanie danymi w chmurze umożliwi im inteligentniejsze wykorzystanie danych w całej firmie. Szefowie przedsiębiorstw oczekują, że zarządzanie danymi przyniesie im takie korzyści, jak wzrost produktywności, utrzymanie stabilności firmy oraz poprawa zdolności prognozowania i podejmowania lepszych decyzji w oparciu o większą ilość informacji. Większość stwierdziła, że korzysta z oprogramowania jako usługi, SaaS (77 proc), a jako trzy najważniejsze przyczyny wyboru tego modelu wymieniano niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo danych.Z uwagi na nacisk, jaki przedsiębiorstwa cyfrowe kładą na swoją infrastrukturę informatyczną, dyrektorzy ds. IT muszą mieć pewność, że są w stanie pomóc firmie w utrzymaniu zdolności reagowania, dostępności i przewagi. Incydenty takie jak przerwy w pracy systemów mogą obniżyć poczucie pewności, zahamować przyszłe innowacje i zmniejszyć zaufanie ze strony klientów. Prawie trzy czwarte (73 proc.) przedsiębiorstw nie jest w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników w zakresie nieprzerwanego dostępu do aplikacji i danych. Może to częściowo wyjaśniać, dlaczego tylko 25 proc. szefów przedsiębiorstw stwierdziło, że są w pełni przekonani co do swoich możliwości sprostania wyzwaniom cyfrowym stojącym na ich drodze.Oprócz inwestowania w solidne, skalowalne i elastyczne rozwiązania do realizacji zadań o znaczeniu krytycznym, takich jak tworzenie kopii zapasowych, usuwanie skutków awarii i ochrona danych, przedsiębiorstwa potrzebują odpowiednich umiejętności i kwalifikacji w obszarze zarządzania danymi. Właśnie dlatego szefowie przedsiębiorstw stwierdzili, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wydadzą średnio 41 mln USD na wdrażanie technologii ukierunkowanych na rozwój funkcji inteligentnych w firmie.Oczekiwania co do korzyści płynących dla przedsiębiorstw z zarządzania danymi są bez wątpienia duże, a apetyt na zwrot z inwestycji w tę technologię — nienasycony. Po wdrożeniu nowych technologii szefowie firm spodziewają się korzyści finansowych w ciągu dziewięciu, a korzyści operacyjnych — w ciągu siedmiu miesięcy.Aby uzyskać wyniki w krótkim czasie, przedsiębiorstwa muszą dysponować niezbędnymi umiejętnościami, pozwalającymi im wdrożyć personel do pracy z nowymi systemami. Większość (91 proc.) przedsiębiorstw uważa podnoszenie kwalifikacji cyfrowych swojego personelu za element kluczowy dla odniesienia sukcesu. Czasem wymaga to pewnych zmian kulturowych, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwo dąży do wypracowania procesów decyzyjnych opartych w większym stopniu na danych.Chmura znakomicie wyrównuje możliwości przedsiębiorstw i niweluje różnice w posiadanych zasobach technologicznych. Większość firm generuje dziś dane z zawrotną szybkością, dlatego coraz ważniejszy jest sposób zarządzania nimi, analizowania i używania w celu szybszego udostępniania informacji i umożliwienia efektywniejszego podejmowania decyzji. Przedsiębiorstwo może generować olbrzymie ilości danych, lecz jeśli nie wdroży kultury opartej na danych na poziomie wyższej kadry kierowniczej, będą one raczej ciężarem niż źródłem przewagi.Ponad dwie trzecie (69 proc.) szefów firm przyznaje, że wraz z postępem transformacji cyfrowej ich kultura korporacyjna musi stać się bardziej otwarta, a 93 proc. sądzi, że zmiany będą wymagać także stylu zarządzania. Zarządzanie danymi w chmurze to szansa dla każdej firmy, przy czym musi ono zostać zaimplementowane na najwyższym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem i egzekwowane na wszystkich szczeblach hierarchii.Podsumowując, warto podkreślić, że stworzenie solidnych fundamentów cyfrowych, skoncentrowanych na dostępności danych, będzie kluczowe dla przyszłości każdego przedsiębiorstwa. W tym kontekście technologia nigdy dotychczas nie była tak ważna dla sukcesu biznesowego jak obecnie. Przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z niezliczonych platform cyfrowych do wszystkich zadań — od utrzymania funkcjonowania na podstawowym poziomie po tworzenie nowych, przełomowych ofert dla klientów. W połączeniu z wprowadzeniem kultury opartej na danych, która maksymalizuje wartość danych dostępnych dla przedsiębiorstwa, pozwoli to następnemu pokoleniu innowacyjnych firm bezpiecznie zwiększać skalę działalności.