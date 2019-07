Jak spędzić czas z dziećmi? Aviva we współpracy z portalem CzasDzieci.pl udostępniła bezpłatną aplikację juniorGO, dzięki której rodzice dowiedzą się, gdzie i kiedy odbywać się będą ciekawe wydarzenia dla dzieci.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aplikacja juniorGO Aplikacja juniorGO podpowie jak spędzić czas z dziećmi.

– Rodzice, dziadkowie i opiekunowie szukają możliwości ciekawego spędzenia czasu z dziećmi, zwłaszcza w czasie wakacji, ferii i w weekendy. Informacje są rozproszone w internecie. Znalezienie odpowiedniej propozycji zajmuje dużo czasu i łatwo coś atrakcyjnego przegapić. We współpracy z jednym z największych serwisów dla dzieci i rodziców CzasDzieci.pl przygotowaliśmy aplikację, która pomoże łatwo i w jednym miejscu znaleźć sprawdzone, wartościowe propozycje dla swoich dzieci – mówi Łukasz Wyrzykowski, senior brand manager w Avivie.

– Planujemy wzbogacać aplikację o dalsze funkcjonalności i przygotować wersję w systemie iOS – dodaje Łukasz Wyrzykowski.

Aplikacja pozwala znaleźć ciekawe, lokalne wydarzenia i sposoby aktywnego spędzania czasu z dziećmi. Wyszukiwanie wydarzeń dopasowanych do wieku i zainteresowań dziecka jest możliwe dzięki specjalnym filtrom. Wśród licznych propozycji są warsztaty kreatywne, zajęcia plastyczne, wystawy, sztuki teatralne, koncerty i wiele innych aktywności. Każde wydarzenie jest szczegółowo opisane, łącznie z datą, godziną i miejscem, a także z możliwością nawigacji do tego miejsca.Aplikacja umożliwia zapisanie konkretnych wydarzeń i otrzymanie powiadomienia o nich, gdy zbliża się ich termin. Oprócz tego użytkownik otrzymuje propozycje innych wydarzeń, odpowiadających preferencjom dziecka, które są zapisane w jego profilu. Aplikacja zawiera informację o setkach lokalnych wydarzeń dla dzieci z 13 największych aglomeracji i miast (m.in. z Warszawy, Krakowa czy Śląska). Są one codziennie aktualizowane, sprawdzane i skatalogowane przez portal CzasDzieci.pl.Aplikacja jest bezpłatna i dostępna zarówno dla klientów Avivy, jak i wszystkich zainteresowanych. Można ją pobrać z Google Play na smartfony z systemem Android, który jest najbardziej powszechny w Polsce.CzasDzieci.pl to jeden z czołowych portali parentingowych w Polsce. Od 10 lat podpowiada, jak ciekawie spędzać czas z dziećmi. Portal prowadzi wiele działań skierowanych do najmłodszych, w tym szereg aktywności na rzecz upowszechniania czytelnictwa i kultury. W związku z tym, kilka lat temu powołana została Fundacja Czas Dzieci, która proponuje nowe możliwości rozwoju najmłodszych (m. in. warsztaty artystyczne, wystawy, spotkania z autorami, gry, konkursy, wydarzenia specjalne).Aviva już wcześniej współpracowała z portalem CzasDzieci.pl – jego eksperci doradzali pracownikom firmy, jakie książki czytać dzieciom w różnym wieku oraz jak wybrać ciekawe i wartościowe wydarzenia dla dzieci w Warszawie.Za pomysł, przygotowanie aplikacji juniorGO, jej wdrożenie, utrzymanie i serwis, a także kampanię promocyjną odpowiada agencja Directors z Warszawy.