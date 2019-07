5G, czyli rewolucja w rolnictwie

Jak wynika z danych przedstawionych przez firmę Ericsson, do roku 2024 liczba subskrypcji 5G ma osiągnąć 1,9 mld, ponieważ operatorzy zdecydowanie zwiększają liczbę wdrożeń, a użytkownicy chętnie "przesiadają się" na urządzenia 5G. Rewolucja obejmie wiele dziedzin życia i gospodarki, nie omijając przy tym rolnictwa. Jak zmieni się życie rolników? Raport Ericssona snuje wizję autonomicznego i precyzyjnego rolnictwa.

- Przyszłość należy do 5G, która pozwoli na łączność w czasie rzeczywistym nawet 100 urządzeń mobilnych na metr kwadratowy, co da nam możliwość spojrzenia na uprawę z nowej perspektywy. Poznamy potrzeby konkretnego drzewa w sadzie lub zwierzęcia w hodowli. Będzie to realizowane automatycznie, w czasie rzeczywistym, dzięki analizie informacji wysyłanych przez rozproszone czujniki – tłumaczy Marcin Sugak z firmy Ericsson.

5G w służbie zrównoważonego rolnictwa

– 5G w rolnictwie może wyjść również poza gospodarstwo i odgrywać kluczową rolę w łańcuchu dostaw między rolnikiem a konsumentem. Czujniki będą monitorować żywność, informować o ewentualnych zanieczyszczeniach czy rozwoju bakterii. Z kolei sztuczna inteligencja będzie kierować dostawy produktów rolnych tam, gdzie rośnie popyt. To przyczyni się do ograniczenia ilości zepsutych produktów i mniejszego marnotrawienia żywności, kolejnego wielkiego problemu współczesnego świata – mówi Marcin Sugak.

Kliknij, aby powiekszyć fot. auremar - Fotolia.com Technologia 5G w rolnictwie będzie rewolucją Wykorzystanie autonomicznych maszyn rolniczych, monitoring upraw w czasie rzeczywistym, sztuczna inteligencja oraz aplikacje wspomagające zarządzanie gospodarstwem - to wszystko może pomóc rolnikom zwielokrotnić zbiory.

- Chcąc zoptymalizować plony i zmniejszyć ilość odpadów, rolnictwo będzie musiało oprzeć się na technologii internetu rzeczy (IoT) i komunikacji machine-to-machine umożliwiającej wymianę i analizę informacji pomiędzy samymi urządzeniami. Kluczowym elementem spajającym nowe rozwiązania jest technologia 5G – mówi Marcin Sugak, dyrektor ds. rozwoju w firmie Ericsson.

5G to komunikacja nawet 100 urządzeń na metr kwadratowy

Polska już u progu 5G

Dziś rolnicy zarządzający polem nie traktują go jako całości, lecz jako zbiór sektorów charakteryzowanych przez konkretne wskaźniki, jak np. szczegółowe właściwości gleby czy stopień nawodnienia. I wprawdzie rozwój GPS, 3G oraz LTE pozwolił na wprowadzenie szeregu udogodnień w rolnictwie, to ciągle jednak oferowana obecnie prędkość i przepustowość łącz to za mało, aby można było mówić o zrewolucjonizowaniu działalności rolniczej.Takie podejście do uprawy powinno przełożyć się również na rozwój bardziej zrównoważonego rolnictwa. Dane z czujników wyposażą nas np. w wiedzę, gdzie dokładnie gleba potrzebuje dodatkowego nawodnienia, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia zużycia wody na potrzeby upraw. Analogicznie, dzięki stałej analizie gleby praktycznie miejscowo będą mogły być stosowane nawozy, a ich skład będzie ograniczony do minimum.Problemem najbliższych dekad będzie zaspokojenie zapotrzebowania świata na żywność. Do 2050 roku liczba mieszkańców Ziemi wzrośnie do ponad 9 mld, co oznacza, że będziemy musieli wyprodukować około 70% więcej żywności [1]. Sytuację komplikują zmiany klimatyczne, bo z każdym 1°C wzrostu średniej temperatury zbiory kukurydzy zmniejszą się o 7,4%, a pszenicy o 6% [2]. Dlatego wiele osób upatruje nadzieje w nowych technologiach, które wprowadzą rolnictwo na wyższy poziom.Wykorzystanie autonomicznych maszyn rolniczych, monitoring upraw w czasie rzeczywistym, sztuczna inteligencja oraz aplikacje wspomagające zarządzanie gospodarstwem - to wszystko może pomóc rolnikom zwielokrotnić zbiory, zaspokajając potrzeby świata w żywność.Według najnowszego raportu Ericsson Mobility Report obecnie istnieje około miliard połączeń komórkowych IoT. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta wzrośnie do 4,1 mld. 45% połączeń, przy rosnącym udziale sieci 5G, będą stanowić tzw. Massive IoT, czyli wiele połączonych ze sobą prostych urządzeń. W rolnictwie będą nimi czujniki do pomiarów gleby czy monitorowania autonomicznych maszyn, które samodzielnie wykonują opryski lub nadzorują chów bydła. Jeśli chcemy efektywnie wykorzystywać tego typu narzędzia, potrzebna będzie technologia 5G, która pozwoli komunikować się miliardom urządzeń praktycznie bez generowania żadnych opóźnień.Sama technologia 5G jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G, a w Polsce pierwszym miastem z niej korzystającym będzie Łódź. W sytuacji, gdy plany wprowadzenia nowej technologii będą realizowane bez większych przeszkód, to sieć komercyjna 5G zacznie działać nad Wisłą około 2022 roku. Początkowo będzie dostępna w dużych miastach, ale stopniowo jej zasięg obejmie również tereny wiejskie.