Finansowanie działalności. Każda branża ma swój zestaw narzędzi

Od początku realizacji pomiarów „Barometr EFL”, czyli od stycznia 2015 roku, zarządzający mikro, małym i średnim biznesem najczęściej finansują swoją działalność środkami własnymi. Podobnie sytuacja wyglądała w ostatnim pomiarze, w II kwartale br. – ponad 92 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich portfeli w celu sfinansowania zaplanowanej inwestycji. Od kilku kwartałów również lider wśród zewnętrznych instrumentów finansowych pozostaje ten sam. Pierwszym wyborem jest leasing, z którego korzysta ponad 55 proc. MŚP. Na drugim miejscu tym razem uplasował się kredyt bankowy (49 proc. wskazań).

MŚP transportują i produkują w leasingu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jamrooferpix - Fotolia.com Leasing Każda branża ma swój zestaw narzędzi finansowych. Transport, produkcja, handel i budownictwo najczęściej sięgają po leasing.

Najczęściej leasingują najwięksi

Ubezpieczenie majątku zyskuje na popularności

Każda branża ma swoje ulubione lub najbardziej odpowiednie do jej specyfiki narzędzia finansowania inwestycji . W przypadku aż czterech branż takich jak transport, produkcja, handel i budownictwo, numerem jeden, jeśli weźmiemy pod uwagę zewnętrzne instrumenty, jest leasing. Przedsiębiorcy tak chętnie go wybierają z kilku powodów. Mogą dokonać inwestycji bez angażowania często dużej gotówki, tę mogą przeznaczyć na inne cele – na przykład związane z rozwojem swoich pracowników, a kupione środki trwałe zwiększają wartość firmy i jej konkurencyjność.Biorąc pod uwagę branże, leasing jest najpopularniejszy w firmach transportowych (74 proc.). W ten sposób przedsiębiorcy najczęściej finansują swoją flotę pojazdów . Z tego instrumentu chętnie korzystają również firmy produkcyjne – 66 proc. z nich finansuje w ten sposób swoją działalność. Trzecią branżą, która jest za pan brat z leasingiem, jest budownictwo (57,5 proc. wskazań), a tuż za nią uplasował się handel (55,8 proc.).Od wielu pomiarów widoczna jest także tendencja, zgodnie z którą, im większa firma, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm blisko 32 proc. zarządzających bazuje na tym produkcie, wśród małych ten odsetek jest dwa razy wyższy i wynosi 62 proc., a wśród średnich podmiotów ponad 79 proc. Podobny trend widać w przypadku kredytu bankowego i ubezpieczenia majątku. Z pierwszego korzysta 66 proc. średnich podmiotów, 58 proc. małych i 26 proc. mikro organizacji. Po ubezpieczenie sięga natomiast 59 proc. średnich firm, 55 proc. małych i 34 proc. mikro.Z roku na rok coraz większą popularność zyskuje ubezpieczenia majątku. W II kwartale br. to narzędzie zajęło miejsce tuż za kredytem bankowym – sięga po nie niecałe 49 proc. przedsiębiorców. Najczęściej za pan brat z ubezpieczeniem jest branża budowlana – 57,5 proc. wskazań, produkcyjna – 54 proc. wskazań oraz HoReCa – niecałe 54 proc. odpowiedzi. Co ciekawe, w przypadku hoteli i restauracji, ubezpieczenie majątku firmy jest zewnętrznym narzędziem finansowym, po które zarządzający sięgają najczęściej.