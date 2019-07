Na rynku zadebiutowały właśnie myPhone Pocket PRO i Maestro+. myPhone Pocket PRO to 5,7-calowy smartfon z teardrop notch, ośmiordzeniowym procesorem, 3 GB pamięci RAM oraz Androidem 9 Pie. Maestro+ to ulepszona o moduł 3G generacja telefonu Maestro – z ekranem 2,8 cala, aparatem 2 Mpx oraz baterią 1200 mAh.

Kompaktowy smartfonma piękny design, 5,7-calowy ekran HD+ 19:9 IPS typu teardrop (z niewielkim notchem na środku). Plecki tworzy gładka, mieniąca się tafla z tworzywa w kolorze blue ametyst, którą wieńczą aparat oraz czytnik linii papilarnych. Pocket PRO jest wyposażony w aparat główny Samsung 13 Mpx interpolowany do 16 Mpx oraz aparat do selfie 5 Mpx (interpolowany do 8 Mpx).Smartfon jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Unisoc z 3 GB pamięci RAM, których działanie wspiera Android 9 Pie. Użytkownicy otrzymują do dyspozycji także 32 GB pamięci flash na multimedia, które można rozwinąć o dodatkowe 128 GB dzięki karcie microSD oraz DualSIM (dwa sloty na karty: microSIM oraz nanoSIM). Za długi czas pracy smartfonu bez ładowania odpowiada akumulator 2700 mAh. myPhone Pocket PRO kosztuje 499 zł.Telefonma 2,8 calowy ekran ze smukłą obudową o szerokości 9 mm z metalową ramką i elegancką stylistyką. Nowa generacja popularnego klasyka wzbogacona o moduł 3G umożliwiający dostęp do przeglądarki WWW, Facebook.com, skrzynki e-mail oraz wysyłanie MMSów.Maestro+ spełni oczekiwania zarówno starszych osób potrzebujących prostego telefonu z dużymi klawiszami, jak i tych którzy szukają eleganckiej komórki długo trzymającej na baterii.Telefon Maestro+ został wyposażony w aparat fotograficzny 2 Mpx z lampą błyskową LED. Do tego posiada akumulator o dużej pojemności 1200 mAh, zapewniający długi czas użytkowania na jednym cyklu ładowania. Poza tym telefon oferuje inne przydatne funkcje, takie jak: latarka, DualSim (2 x nanoSIM) oraz Bluetooth umożliwiający podłączenie zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego w aucie, albo sparowanie telefonu z innymi urządzeniami i przesyłanie plików. myPhone Maestro+ dostępny jest w czarnej wersji kolorystycznej ze specjalnym oczkiem na smycz, w cenie 179 zł.