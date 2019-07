Sezon ogórkowy poświęć na zarządzanie danymi

Veeam® Software, lider rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają inteligentne zarządzanie danymi (Intelligent Data Management™), przedstawił najważniejsze wskazówki, które pomogą przedsiębiorstwom w utrzymaniu produktywności w czasie wakacyjnych urlopów. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy pracownicy działów informatycznych większych przedsiębiorstw i menedżerowie ds. IT z małych i średnich firm będą korzystać z corocznego urlopu wypoczynkowego, co oznacza zmniejszenie liczebności personelu. Razem z pracownikami na wakacje nie jadą jednak dane.

1. Nieprzerwane tworzenie kopii zapasowych

2. Wdrożenie opartego na danych podejścia do planowania wykorzystania zasobów

3. Maksymalizacja korzyści płynących z rozszerzonych funkcji inteligentnych

4. Proaktywna ochrona danych i prewencyjne cyberzabezpieczenia

Zarządzanie danymi w chmurze pozwala organizacjom zrobić coś więcej niż tylko utrzymywać funkcjonowanie na podstawowym poziomie, nawet gdy firma nie działa obecnie z pełną wydajnością. Z uwagi na znaczenie podejmowania decyzji w oparciu o dane w bankowości, handlu detalicznym czy w opiece zdrowotnej infrastruktura cyfrowa musi być zawsze w pełni dostępna, funkcjonalna i chroniona.Tworzenie kopii zapasowych to niezbędny proces wspierający inteligentne prowadzenie biznesu. W raporcie „Veeam Cloud Data Management Report” na rok 2019, przygotowanym na podstawie badania, w ramach którego ankietowano 1575 liderów globalnych firm, stwierdzono, że mniej niż jedna trzecia przedsiębiorstw nieustannie tworzy kopie zapasowe i replikuje aplikacje o kluczowym znaczeniu. Dzięki integracji rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w szerszą strategię zarządzania danymi w chmurze firmy mogą zmienić tworzenie kopii zapasowych w bardzo zautomatyzowany, ciągły proces, co pozwala informatykom skupić się na wspieraniu transformacji cyfrowej. Zapewnia to także przedsiębiorstwom spokój ducha i pewność, że dane są zawsze dostępne, nawet gdy dział IT nie jest w pełni dostępny.Choć okres wakacyjny może być prawdziwą próbą dla biznesu, nie powinien zaskakiwać przedsiębiorców. Badanie przeprowadzone przez firmę Veeam dowodzi, że 9 na 10 firm chce wdrożyć inteligentne zarządzanie danymi i często wykorzystuje przy tym narzędzia do zarządzania danymi w chmurze, aby wydobyć ze swoich danych większą wartość. Korzystając z analizy danych, przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi i odpowiednio przygotować się na nieobecność wielu pracowników, zatrudniając zastępców lub z wyprzedzeniem przekazując ich obowiązki pozostałym członkom zespołu. 91 proc. szefów przedsiębiorstw uważa podnoszenie kwalifikacji cyfrowych personelu za element kluczowy dla odniesienia sukcesu, dlatego firmy powinny wziąć pod uwagę rozszerzanie kompetencji informatycznych nie tylko na działy IT. Podejście oparte w większym stopniu na danych może pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu sezonowej produktywności.Technologie do zarządzania danymi w chmurze zwiększają automatyzację, a dzięki ich wprowadzeniu personel działu ITmoże poświęcić czas i zasoby na generowanie dla przedsiębiorstwa wartości strategicznej, a nie na czasochłonne, powtarzalne procesy. Jak wynika z raportu „Veeam Cloud Data Management Report” na rok 2019, prawie trzy czwarte przedsiębiorstw wdrożyło już lub zamierza wdrożyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Technologie te poza zwiększeniem możliwości inteligentnych narzędzi i potencjału menedżerów ds. IT oraz całych działów informatycznych, mogą również zostać wytrenowane tak, aby wypełnić lukę w składzie personelu w okresie wakacyjnym. Automatyzacja wdrożona w innych obszarach przedsiębiorstwa pozwala zmniejszyć obciążenie poszczególnych pracowników i zespołów, wynikające z większej ilości pracy spowodowanej przez nieobecność kolegów.Pracownicy idą na urlop, lecz cyberprzestępcy i złośliwe oprogramowanie nadal stwarzają zagrożenie. Cyberataki i nieplanowane przestoje mogą zdarzyć się w każdej chwili. Jak wynika z raportu „Veeam Cloud Data Management Report” na rok 2019, konsekwencje przestojów w działaniu aplikacji (tj. utracone przychody i spadek produktywności) kosztują przedsiębiorstwa w sumie 20,1 mln USD rocznie. Firmy nie mogą sobie na to pozwolić, a ponad połowa szefów przedsiębiorstw przyznaje, że przerwy w pracy systemów wpływają na zaufanie ze strony klientów. Narzędzia do zarządzania danymi w chmurze pomagają firmom utrzymać przewagę i proaktywnie chronić zasoby cyfrowe oraz zarządzać nimi, nawet gdy w dziale informatycznym jest za brakuje personelu. Co więcej, inwestycja w solidne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków awarii może pomóc firmom chronić dane w przypadku nieplanowanego przestoju.