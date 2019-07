Amazon inwestuje w centrum logistyczne w Okmiankach

Amazon, światowy gigant handlu internetowego, uruchomi w Polsce kolejne centrum logistyczne. Tym razem wybór padł na położone koło Bolesławca Okmianki. To już trzecia inwestycja tej firmy na Dolnym Śląsku. Obiekt o powierzchni ponad 60 000 m2, ma zostać wyposażony w najnowocześniejsze technologie. Jego zadaniem będzie odbiór towarów od sprzedawców i dostawców Amazon i dystrybuowanie ich do centrów e-commerce Amazon. Stałe zatrudnienie ma znaleźć w nim około 1000 osób.

Na skróty

Na przestrzeni następnych 18 miesięcy powstający w Okmiankach obiekt da stałe zatrudnienie ponad 1000 osób.

Rekrutacja na stanowiska specjalistyczne i poziomu początkowego już ruszyła.

Stawki wynagrodzeń oferowanych pracownikom nowego centrum logistycznego Amazon mają rozpoczynać się od 20 zł/godzinę brutto, zatrudnieni mogą liczyć również na świadczenia pozapłacowe oraz możliwości w zakresie rozwoju zawodowego.

Nowe centrum logistyczne Amazon ma wchodzić naprzeciw rosnącemu popytowi oraz stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty za pośrednictwem Amazona i korzystających jego z sieci logistycznej.

„Zwiększamy naszą obecność na Dolnym Śląsku i tworzymy wiele dodatkowych miejsc pracy. Od 2014 roku wygenerowaliśmy tu ponad 1,5 mld zł inwestycji i stworzyliśmy ponad 4 000 stałych miejsc pracy. Zespół z Okmian odegra kluczową rolę w zapewnieniu najwyższego poziomu usług dla naszych klientów w Polsce i Europie. Chcemy aktywnie uczestniczyć w rozwoju Dolnego Śląska poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz z władzami krajowymi i lokalnymi — powiedział Steven Harman, wiceprezes ds. operacyjnych Amazon w Europie.

„Bardzo się cieszymy z decyzji firmy Amazon. Jest to kolejny dowód na atrakcyjność inwestycyjną województwa dolnośląskiego, a gmina Chojnów okazała się idealną lokalizacją do dalszego rozwoju amerykańskiego inwestora w Polsce. Wierzymy, że nowe, wysokotechnologiczne centrum logistyczne będzie wartością dla całego regionu i jego mieszkańców” – Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Amazon inwestuje w centrum logistyczne w Okmiankach Ponad 1 000 nowych, stałych miejsc pracy zostanie utworzonych w ciągu najbliższych 18 miesięcy w nowym centrum Amazon w Okmianach

„Nasza szybko rozwijająca się organizacja oferuje pracownikom bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, takich jak darmowy transport do pracy i z powrotem na kilkudziesięciu trasach, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz innowacyjny program Postaw na Swój Rozwój. Zapewnia on środki na edukację, oferując pokrycie kosztów kursów zawodowych do wysokości 95%. Kwota dofinansowania wynosi do 26 000 zł i może być wykorzystana w ciągu czterech lat”.



Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Firma wygenerowała ponad 4 mld zł inwestycji oraz stworzyła ponad 14 000 miejsc pracy. Posiada sześć nowoczesnych centrów logistyki e-commerce w Sadach k. Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, dwa w Bielanach Wrocławskich i jedno w Pawlikowicach k. Łodzi, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku. Siódme centrum logistyczne zostanie otwarte w Okmianach. Amazon kontynuuje również rozbudowę Centrum Rozwoju w Gdańsku (650 zatrudnionych) oraz Amazon Web Services w Warszawie.

Firma Amazon rozpoczęła rekrutację na szereg nowych stanowisk do centrum w Okmianach, w tym na stanowiska poziomu początkowego, menedżerów, inżynierów, specjalistów ds. zasobów ludzkich i IT. Pracownicy Amazon otrzymają konkurencyjne wynagrodzenie od 20 zł/godz. brutto, kompleksowe świadczenia dodatkowe i bogate możliwości rozwoju kariery. Osoby zainteresowane pracą w Amazon znajdą szczegółowe informacje o trwających rekrutacjach na stronie www.amazon.jobs/boleslawiec.Jak dodaje Marta Dworowska, dyrektor HR Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej:Firma Panattoni jest deweloperem inwestycji. Robert Dobrzycki, dyrektor generalny na region Europy w Panattoni Europe, stwierdził: — Centrum logistyki e-commerce w Okmianach jest już naszym siódmym wspólnym projektem dla Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej. To dla nas powód do dumy i satysfakcji. Było to dla nas ciekawe doświadczenie logistyczne — podczas etapu budowy pracowało 2200 osób, a największa zmiana liczyła ponad 650 osób.