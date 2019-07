Aplikacje turystyczne rosną w siłę

Jak wynika z opracowanego przez przez agencję marketingu mobilnego Spicy Mobile raportu „Turyści 2019”, w minionym roku branża turystyczna wydała na reklamę cyfrową pokaźne 179 mln złotych, z czego co najmniej czwarta złotówka została przeznaczona na promocję w kanale mobile. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro Polacy coraz chętniej korzystają z aplikacji turystycznych, czy też używają smartfona do rezerwacji hotelu i biletów lotniczych.

„Turystyka z udziałem niemal 6% w polskim PKB napędza gospodarkę. Równolegle jesteśmy świadkami rewolucji mobilnej” – komentuje Tomasz Kąkol ze Spicy Mobile. - „Tylko 9% Polaków nie korzysta ze smartfona do czynności bezpośrednio związanych z wyjazdem turystycznym, jeszcze mniej badanych wyłącza swój smartfon w trakcie wakacji. To powoduje, że firmy działające w szeroko rozumianym biznesie turystycznym coraz częściej inwestują w reklamę mobilną i marketing mobilny – zwłaszcza w oparciu o dane geolokalizacyjne”.

Agencja Spicy Mobile na bieżąco śledzi potencjał i dynamikę różnych branż w zakresie rozwoju usług mobilnych, przyglądając się m.in. rynkowi gier i aplikacji , m-commerce czy płatnościom mobilnym. Ostatnio wzięła pod lupę sektor turystyczny. Raport „Turyści 2019” bazuje zarówno na danych pochodzących z organizacji turystycznych, touroperatorów, jak i wynikach własnych badań, w których analizie poddana została aktywność użytkowników w aplikacjach turystycznych.Dane The World Travel & Tourism Council (WTTC) wskazują, że w minionym roku światowemu rynkowi usług turystycznych udało się osiągnąć wartość 8,8 bilionów dolarów. Dynamika jego wzrostu wyniosła +3,9%, czyniąc go drugim - za produkcją - najszybciej rozwijającym się sektorem na świecie.Polska branża turystyczna również nie ma powodów do wstydu, charakteryzując się wzrostem na stabilnym poziomie. Jak wnika z szacunkowych danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, w 2018 r. Polacy wzięli udział w 47,7 mln podróży krajowych (w porównaniu do 2017 r. liczba krajowych podróży długookresowych wzrosła o 4,5%) oraz 12,7 mln turystycznych wyjazdów zagranicznych (wzrost o 6,6%). Z roku na rok rosną też wydatki na zakup usług turystycznych. Jak podaje ministerstwo, wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce wzrosły o 7% do 34,95 mld zł, zaś wydatki na podróże krajowe mieszkańców Polski aż o 14,5% do 27,7 mld zł.Według badania IAB/PwC AdEx, w którym biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, udział branży turystycznej (podróże i turystyka, HoReCa) w torcie reklamy cyfrowej utrzymuje się na poziomie 4%, co przy łącznych wydatkach daje kwotę około 179 mln zł. Można przyjąć, że przynajmniej ¼ budżetów jest przeznaczana na mobile.Smartfon – o czym przekonują wyniki badań – jest wykorzystywany na każdym etapie wyboru i korzystania z usługi turystycznej. Dane Spicy Mobile pochodzące z pasywnego pomiaru aktywności użytkowników na urządzeniach mobilnych z systemem Android pokazują, że co drugi użytkownik smartfona w Polsce korzystał w 2018 r. z aplikacji turystycznej (49%), zaś co szósty z mobilnych map lub nawigacji (17%). Po aplikacje tego typu sięgają częściej osoby w wieku 25-34 lata oraz 45 lat i więcej. W obu grupach wiekowych odnotowano wyższy zasięg oraz wyższą liczbę uruchomień aplikacji w miesiącu na użytkownika.Z kolei wyniki ankiety przeprowadzonej przez Opinium Research dla KAYAK w pięciu krajach (w tym w Polsce) pozwalają sformułować kolejny wniosek – Polacy chętnie korzystają ze smartfonów do rezerwacji usług turystycznych w trakcie podróży. Co drugi ankietowany Polak (51%) przyznał, że używa w trakcie wyjazdu smartfona do rezerwowania hoteli, lotów lub samochodów na wynajem. Dla porównania, na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało 11% Brytyjczyków, 31% Austriaków i 40% Niemców.Teraz, jak przekonuje Tomasz Kąkol, jest ostatni moment dla firm działających w branży turystycznej, aby sensownie wydać pieniądze na reklamę oferty wakacyjnej. Jak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki, co trzecia rezerwacja w biurze podróży jest dokonywana niemal przed samym urlopem – nie później niż 10 dni przed planowanym wyjazdem (34%).