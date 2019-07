HP Neverstop Laser, czyli drukarka bez kartridży

HP Neverstop Laser to drukarka laserowa bez kartridży, do samodzielnego napełniania. HP prezentuje także nową odsłonę serii HP Smart Tank, dedykowaną do użytku domowego.

5 000 stron bez przerw – przed pierwszym uzupełnieniem tonera,

wygodne i szybkie napełnianie – innowacyjny system pozwala na uzupełnienie poziomu tonera w ciągu 15 sekund, bez zbędnych opakowań oraz konieczności otwierania trudnodostępnych pojemników,

jakość oryginalnych materiałów od HP i oszczędność – nawet do 80 proc. niższe koszty, dzięki wykorzystaniu dedykowanych tonerów firmy HP,

łączność i mobilność – łatwe skanowanie oraz wygodny druk mobilny z najlepszą w swojej klasie aplikacją HP Smart App.

HP Smart Tank dla domowego biura

kolorowy druk bez przerw: do 18 000 stron w czerni oraz do 8 000 w kolorze, zapas atramentu pozwalający nawet na 3-letnią pracę bez potrzeby uzupełniania zbiornika,

niezawodność oraz o 38 proc. szybszy druk w porównaniu z poprzednimi generacjami m.in. dzięki łączności Wi-Fi dual band,

intuicyjne, oszczędzające czas rozwiązania: zintegrowany zbiornik z automatycznym czujnikiem alarmującym użytkownika o niskim poziomie atramentu, możliwość tworzenia własnych skrótów w telefonie lub drukarce za pomocą funkcji HP Smart Tasks, dla jeszcze mniejszej powtarzalności zadań, automatyczny podajnik dokumentów obsługujący do 35 arkuszy, funkcja Easy ID Copy pozwalająca na łatwe skopiowanie dowodu osobistego - przód i tył dokumentu na jednej stronie,

łączność i mobilność łatwe skanowanie i druk mobilny dzięki aplikacji HP Smart App,

najwyższa jakość druku ciemny i wyraźny tekst oraz żywe kolory grafik, druk profesjonalnych, bezmarginesowych broszur i zdjęć.



Ceny i dostępność

została wyposażona w system ładowania tonera, który umożliwia uzupełnianie zbiornika w kilkanaście sekund. HP Neverstop Laser w 25 proc. została wykonana z surowców wtórnych. 75 proc. materiałów wykorzystywanych do produkcji zestawu służącego do uzupełniania tonera, stanowią tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.oferuje:HP Smart Tank to drukarka ze zbiornikami atramentu. Zaprojektowana z myślą o użytkownikach drukujących duże ilości dokumentów podczas pracy w domu, oferuje szereg rozwiązań ułatwiających szybką i intuicyjną obsługę.Wśród najważniejszych cech HP Smart Tank 500/600 wyróżnić można:HP Neverstop Laser będzie dostępna w sprzedaży w lipcu 2019 roku, w cenie od 999 zł.HP Smart Tank pojawi się na rynku w sierpniu 2019 roku, w cenie od 749 zł.