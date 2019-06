Optoma: interaktywne monitory 4K z 20-punktowym dotykiem

Optoma prezentuje trzy modele interaktywnych monitorów dotykowych o rozdzielczości 4K. Model OP651RK+, OP751RK+ i OP861RK+ mają odpowiednio 65, 75 i 86 cali. Monitory dedykowane są dla biznesu i edukacji.

Szerokie możliwości z opcją rozbudowy

Cena i dostępność

OP651RK+ 13 089 PLN

OP751RK+ 17 280 PLN

OP861RK+ 20 946 PLN

rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli)

przekątna ekranu 65, 75 lub 86 cali

obsługa do 20 punktów dotyku

możliwość obsługi w rękawiczkach bądź rysikiem

szerokie kąty widzenia i antyodblaskowe wykończenie ekranu

odporna na zarysowania powłoka ekranu o twardości 7H

obsługa dokumentów pakietu Microsoft Office

bezprzewodowe przesyłanie obrazu z oraz na urządzenia iPhone / iPad oraz Android

możliwość rozsyłania zawartości tablicy do uczestników spotkania

obsługa usług chmurowych Google Drive oraz MS OneDrive

niska emisja potencjalnie niekorzystnego dla zdrowia niebieskiego światła

uchwyt ścienny VESA w zestawie, z miejscem na montaż komputera typu mini-PC

3 pasywne rysiki w zestawie

Monitory mają ekrany z szerokimi kątami widzenia pokryte warstwą antyodblaskową. Dzięki tym cechom obraz jest wyraźny dla każdego obecnego na sali, niezależnie od zajmowanego miejsca oraz warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.Interaktywne monitory dotykowe od Optomy zostały stworzone z myślą o wykorzystaniu w salach konferencyjnych oraz wykładowych. Szereg wbudowanych aplikacji pozwala m.in. na łatwe przeprowadzanie ankiet lub quizów wśród uczestników przy użyciu smartfonów. Interakcję stymulują też wbudowane narzędzia, które pozwalają na edycję treści wyświetlanej na ekranie, z poziomu własnego komputera lub telefonu. Uczestnik ma np. możliwość zaznaczenia niejasnego zagadnienia albo narysowania dodatkowego elementu na ekranie, bez podchodzenia do niego.Na zakończenie zajęć lub spotkania – korzystając z aplikacji ekranu – prowadzący może wygenerować i wyświetlić na monitorze kod QR. Po jego zeskanowaniu, wszystkie treści zapisywane na monitorze w trakcie spotkania zostaną pobrane na urządzenie mobilne. Pozwala to na większe skupienie się na omawianej treści, zamiast na sporządzaniu notatek.Ekran może obsługiwać w danym momencie więcej niż jedna osoba. Umożliwia to opcja podziału wyświetlacza na dwie niezależne połówki z odrębnymi ustawieniami rysika. Przykładowo: jedna osoba może pisać na niebiesko, a druga malować równocześnie grubym pędzlem na czerwono. Urządzenie jest do tego przystosowane również pod kątem wyposażenia – w zestawie znajdują się trzy pasywne (nie wymagające zasilania) rysiki.Po wyjęciu ze skrzyni transportowej ekran jest gotowy do montażu i użytku. Do zestawu jest dołączony uchwyt ścienny VESA. Pozwala on na łatwe zawieszenie dodatkowego komputera formatu mini-PC, który może rozszerzyć funkcjonalność ekranu. Oprócz niego do ekranu można też podłączać inne urządzenia zewnętrzne korzystające z interfejsu HDMI. Rozszerza to wachlarz możliwości, o np. przeglądanie rozbudowanych projektów 3D CAD. Funkcja dwudziestopunktowego dotyku jest kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows, MacOS oraz Chrome OS.Interaktywne monitory dotykowe Optoma są już dostępne w Polsce. Urządzenia objęte są trzyletnią gwarancją producenta w systemie door-to-door. Za dopłatą istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego do pięciu lat. Ich sugerowane ceny detaliczne wynoszą: