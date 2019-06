Świat: wydarzenia tygodnia 25/2019

Wysoka pozycja złota w świadomości społecznej praktycznie nie zmienia się od wieków. Tradycyjnie, do dziś odgrywa ono kluczową rolę w jubilerstwie. Jest też znaczącym elementem rynku inwestycyjnego. Od lat złoto systematycznie rozszerza swoją obecność w różnych dziedzinach, wzrasta jego znaczenie w kolejnych segmentach przemysłu (szczególnie w elektronice). Złoto stanowi zabezpieczenie realnej wartości papierowego i elektronicznego pieniądza (taką funkcję pełni dziś około 75% wydobytych zasobów). Można powiedzieć, że do dziś, niezmiennie jest ono czynnikiem porządkującym i stabilizującym ekonomię, jest punktem stałym światowego systemu finansowego, wraz z rozwojem cywilizacji doceniono jego użyteczność w systemie monetarnym. Gra rolę rezerwy walutowej. Jedna trzecia wydobytego złota – jest niedostępna dla inwestorów i od dziesięcioleci pozostaje zamknięta w skarbcach banków centralnych (ok. 307 tysiąca ton kruszcu).W ostatnim okresie ceny złota wzrastały, a kilka dni temu przekroczyły nawet cenę 1400 USD i jest to poziom najwyższy od 2013 roku. To przekroczenie przez ceny złota powyższego zostało zauważone i jest komentowane na całym świecie, a dla nas jest to pretekst do podjęcia tego tematu. Chcemy kilkoma uwagami skłonić naszych czytelników do uporządkowania wiedzy naszych czytelników o złocie i jego roli we współczesnej gospodarce. Warto zauważyć, że złoto jest trwałą, niemal niezniszczalną i akceptowalną w każdej epoce i miejscu formą kapitału. Złota nie można "dodrukować", jego cena jest odporna na naciski polityczne. Analizując przyczyny ruchu cen złota na światowych rynkach

Jeszcze nie wymazaliśmy z pamięci nieudany flirt polityczny prezydenta Stanów Zjednoczonych z koreańskim przywódcą w wietnamskiej stolicy, a już analizowana jest wzmożona aktywność w gronie Prezydenci Putin i Xi oraz Kim Dzong Un. Warto przypomnieć wizytę Kima w Chinach (w trakcie jego powrotu do kraju ze spotkania z Trumpem w Wietnamu). Następnie odbyło się spotkanie z prezydentem Rosji. Teraz poinformowano, że prezydent Chin Xi Jinping jedzie do Korei Północnej. Będzie to pierwsza wizyta chińskiego przywódcy z Pekinu od 14 lat w niedalekim Pjongjangu. Trudno powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ na dalszy ciąg "flirtu" pomiędzy USA i Koreą Płd, oraz na spotkanie D. Trumpa z Xi, które odbędzie się za tydzień w Osace w trakcie G20. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w rządowej gazecie prezydent Xi zamieścił artykuł skierowany do Koreańczyków z Północy. Zapowiedział w nim stworzenie "wielkiego planu" wobec sąsiada, dzięki któremu będzie można osiągnąć trwały pokój w regionie. Ma to być "nowy rozdział w historii przyjaźni w relacjach między Chinami i Koreą Północną". Wiele więc wskazuje na to, że to Chiny i prezydent Xi wygra partię z Kim Dżong Unem, a D. Trump nie wprowadzi sukcesu z Kimem do programu wyborczego (ogłosił rozpoczęcie przedwyborczej batalii o drugą kadencję).

Huawej kontra Stany Zjednoczone. Nie wiadomo czym się to zakończy, bo Chiny nie zastosowały jeszcze "broni atomowej", jaką może być blokada eksportu pierwiastków ziem rzadkich, co może zablokować rozwój produkcji zaawansowanych podzespołow elektronicznych... Ren Zhengfei, założyciel koncernu Huawei poinformował, że przychody firmy w tym i przyszłym roku będą o 30 mld USD niższe od prognoz. Jednak nie warto lekceważyć tego, że sankcje uderzają także w amerykańskie firmy i to one wywierają coraz większą presję, aby Waszyngton złagodził sankcje nałożone na handel z chińskim koncernem. Powodem sankcji jest zarzut, że w chińskich produktach tej firmy są rozwiązania typu "backdoorów" – czyli programistyczne furtki, umożliwiające dostęp do danych bez zgody i wiedzy użytkowników. W wyniku tych sankcji Huawei może zostać odcięty m.in. od systemu Windows, usług Google (w tym systemu Android) i układów scalonych takich firm jak Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom. Decyzję o częściowym zawieszeniu współpracy z chińskim koncernem ogłosił również projektant czipów ARM z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że Huawei nie może kupować od firm z USA części i oprogramowania bez zgody Waszyngtonu. Huawei ma zapasy układów scalonych co ma mu wystarczyć na co najmniej kilka miesięcy. Amerykańskie sankcje utrudnią Huaweiowi produkcję telefonów i sprzętu potrzebnego do budowy sieci komórkowej 5G. Może to utrudnić starania chińskiej firmy o dominację na globalnym rynku smartfonów oraz zaszkodzić jej ambicjom związanym z sieciami 5G. Reakcję na sankcje obserwujemy także w USA. Amerykańskie firmy lobbują w Waszyngtonie na rzecz złagodzenia sankcji nałożonych na chiński koncern technologiczny. Do organizowania spotkań z rządem USA w imieniu producentów podzespołów przyznało się branżowe stowarzyszenie przemysłu półprzewodników (SIA). W tej grupie są przedstawiciele Intela i Xilinksa a także Qualcomm. W te rozmowy nie angażuje się Huawei. Warto dodać, że w 2018 r. chiński koncern przeznaczył na zakup komponentów 70 mld USD, z czego 11 mld USD trafiło do amerykańskich firm, takich jak Qualcomm, Intel i Micron Technology. O wyłączenie spod zakazu handlu z Huaweiem stara się również Google (Alphabet). W naciskach na amerykańskie władze nie uczestniczył Broadcom. Jednak ta firma wywołała zaniepokojenie na światowym rynku podzespołów, prognozując obniżenie tegorocznych przychodów o 2 mld USD wskutek narastających napięć handlowych między USA a ChRL oraz wpisania Huaweia na "czarną listę". Radzimy obserwację rozwoju sytuacji, bo ta może się rozwiązać w trakcie G20 w Osace, gdzie przewidywane jest spotkanie prezydentów Chin i USA...

Kryptowaluta Libra tworzona przez Facebooka stała się faktem, chociaż jeszcze nie jest obecna na rynku. Zwracam jednak uwagę, że niekiedy zapowiedź rynkowego sukcesu przedsięwzięcia można mierzyć ilością i klasą tych, którzy już prezentują się jako jego przeciwnicy. Nie będę tu wymieniał listy konkurentów z "urzędu" a więc tych, którzy są już na rynku kryptowalut. Tym razem proponuję zwrócić uwagę na reakcję władz. W tej sprawie już zabrał głos minister finansów Francji, który stwierdził, że nie ma możliwości, by Libra stała się "niezależną walutą" i Francja "musi upewnić się, iż nie istnieje żadne ryzyko dla konsumentów". Z kolei politycy Demokratów w USA wzywają do wstrzymania prac nad całym projektem, dopóki nie zostanie on objęty odpowiednim nadzorem. Warto rozważyć, co jest "między wierszami" tych dwóch informacji. Omawiany projekt planowo ma działać w pierwszej połowie 2020 r., a politycy już wzywają do wstrzymania jego rozwoju, a także uderzają w wiarygodność kryptowaluty Facebooka. Warto zwrócić uwagę, że Libra ma być nie tylko kryptowalutą, ale przede wszystkim systemem płatności online - zarówno wbudowanym do Messengera i WhatsAppa, jak i samodzielną aplikacją. Pojawiają się głosy, że Libra pozwoli Facebookowi "kumulować kolejne miliony danych" z gospodarowaniem którymi ostatnio FB miał kłopoty. Pojawiła się teza, że "niezbędne jest regulowanie cyfrowych gigantów, by upewnić się, iż nie kończy się to monopolem"...

Globalna polityka wpływa na strategię rozwoju światowych gigantów. Google nie będzie już tworzyć własnych tabletów. Koncern wstrzymał produkcję dwóch urządzeń tego typu. Oznacza to, żena rynku nie pojawią się następcy modelu Pixelbook Slate. Wynika z tego, że Google zamierza skupić się na linii laptopów Pixelbook. Poinformowano, że nowe laptopy firmy zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku. Ta decyzja nie oznacza to, że system Chrome OS zniknie. Będzie on kontynuowany między innymi na komputerach firmy.

Przemysł lotniczy to bez wątpienia wizytówka poziomu techniki i technologii przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Nie ulega wątpliwości, że paryski AIR Show to miejsce, gdzie firmy pokazują to co najlepsze mają w swojej ofercie i starają się zdobyć dla siebie jak najwięcej zamówień. Nie wszyscy będą tryumfować na tegorocznym Paris Air Show. Boeing przyjechał do Paryża "liżąc rany". Jak wiadomo amerykański koncern stara się pokonać poważny kryzys wizerunkowy wynikający z katastrof 737 MAXB i zastrzeżeń do rozwiązań konstrukcyjnych. Z tego też powodu koncern zrezygnował z ogłoszenia nowego typu samolotu, roboczo nazywanego B797. Mimo to Podczas otwarcia paryskiego salonu lotniczego ogłoszono pierwsze od marca zamówienie na samoloty z rodziny B737 MAX. Poinformowano, że British Airways gotowy nabyć 200 samolotów B737 MAX. Podpisano list intencyjny. Inny przewoźnik Korean Air złożył zamówienie na 20 szerokokadłubowych samolotów B787-10 Dreamliner i 10 B787-9. Pięć maszyn tego typu zamówiła też Air Lease Corporation. Turkmenistan Airlines poinformowały o zamówieniu na jednego Boeinga 777-200ER. Zmówienia na pięć B777 w wersji towarowej dla China Airlines i pięć B777 cargo dla Qatar Airways. ASL zdecydowała się na 20 samolotów B737-800 konwertowanych z wersji pasażerskiej na cargo. Boeing ma też problemy z debiutem modelu B777X, na które złożono już zamówienia w ilości 340 szt. Firma ma nadzieje, że pierwszy lot B777X nastąpi w 2019 roku, a dostawa pierwszego samolotu w przyszłym roku. Poiawiły się także złe informacje: Emirates prowadzą z Boeingiem rozmowy w sprawie częściowej lub całkowitej rezygnacji z wartego 76 mld dol. zamówienia na B777X...

Rekomenduję! Próba spojrzenia z dystansu na rynek kryptowalut i na reguły obowiązujące na tym rynku... TYLKO 1 OSOBA NA 10 ROZUMIE, JAK DZIAŁAJĄ KRYPTOWALUTY.Z nowego badania firmy Kaspersky wynika, że brak wiedzy oraz zaufania powstrzymuje klientów przed korzystaniem z kryptowalut. Mimo że 29% osób posiada pewną wiedzę na temat kryptowalut i istnieje spore zapotrzebowanie na wykorzystywanie tej technologii, zaledwie jedna osoba na dziesięć (10%) w pełni rozumie, jak działają kryptowaluty. Wskaźnik stosowania kryptowalut przez klientów na całym świecie spada, mimo że technologia ta posiada zwolenników wśród celebrytów, takich jak Johnny Depp oraz influencerów na YouTubie, takich jak PewDiePie. Wielu klientów wciąż nie do końca rozumie, jak działają kryptowaluty, co hamuje popularyzację tej technologii. Fakt, że cztery na pięć osób (81%) nigdy nie zakupiły kryptowaluty, pokazuje, jak wiele jeszcze dzieli nas od przyjęcia waluty cyfrowej jako powszechnej foPiotr Kupczyk dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polskarmy płatności lub inwestycji.Z badania firmy Kaspersky wynika, że wielu klientów chciałoby korzystać z kryptowaluty, ale powstrzymuje ich brak wiedzy. Ponadto wiele osób, którym wydawało się, że wiedzą, na czym to wszystko polega, później zrezygnowało z korzystania z tej technologii. Niemal jedna piąta (18%) zaprzestała, ponieważ proces ten stał się zbyt skomplikowany technicznie.Brak wiedzy może powodować nieufność wobec kryptowaluty jako bezpiecznego sposobu lokowania pieniędzy. Na przykład niemal jedna trzecia (31%) respondentów stwierdziła, że według nich kryptowaluty są dość zmienne i dopiero gdy osiągną stabilność będą skłonni z nich korzystać. Wśród klientów istnieje również powszechne przekonanie, że kryptowaluta nie utrzyma się długo. Jedna trzecia (35%) uważa, że to przemijająca moda, którą nie warto zaprzątać sobie głowy.Chociaż kryptowaluta prawdopodobnie osiągnęła już apogeum swojej popularności, nadal istnieje zapotrzebowanie na tę technologię. Jedna piąta (20%) badanych stwierdziła, że wprawdzie nie korzysta jeszcze z kryptowaluty, ale chciałaby zrobić to w przyszłości. Jednak klienci nadal mają pewne wątpliwości często wynikające z obawy, że kryptowaluty wiążą się z realnym ryzykiem dla ich finansów. Na przykład mogą zostać wykorzystane przez oszustów. Około jeden na pięciu badanych (19%) przyznał, że doświadczył cyberataków na giełdy kryptowalut. Ponadto przestępcy tworzą fałszywe e-portfele, przekonując użytkowników do nierozsądnego zainwestowania swoich pieniędzy, a 15% klientów padło ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutą.Popularność oraz rozwój kryptowaluty ulega zahamowaniu ze względu na podatność tej technologii na ataki. Mimo że istnieje na nią duży apetyt, ludzie boją się lokować swoje ciężko zarobione pieniądze w coś, co nie do końca rozumieją lub do czego nie mają zaufania. Ponieważ bezpieczeństwo inwestycji ma kluczowe znaczenie dla klientów, powinni podjąć własne działania w celu zabezpieczenia kryptowaluty. Podobnie jak w przypadku każdego cyberzagrożenia, nic nie zastąpi czujności. Dlatego należy pamiętać, że jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdą, prawdopodobnie prawdą nie jest. Jeśli chcesz handlować kapitałem na jakiejkolwiek giełdzie, zwróć uwagę na bezpieczeństwo poświadczeń swojego konta. Jeśli Twoim celem jest długoterminowa inwestycja lub dokonywaniepłatności w cyberwalucie, przechowuj ją w bezpiecznych środowiskach i posiadaj wiele portfeli lub wykorzystuj w tym celu zarówno rozwiązania programowe, jak i sprzętowe. Zachęcamy również firmy kryptograficzne do skutecznego zorganizowania się, aby pokazać, że potrafią chronić inwestycje swoich klientów powiedział Witalij Mzokow, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Kaspersky.Aby pomóc zwiększyć stabilność oraz zaufanie do kryptowalut, partnerzy firmy Kaspersky, w tym Merkeleon, opracowali godne zaufania platformy handlowe, platformy aukcji online, giełdy kryptowalut oraz systemy płatności kryptograficznych.Kryptowaluta z pewnością oferuje korzyści, jednak wielu klientów nie jest ich świadomych ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem oraz nieznajomość stosownej technologii. Branża ta jest niezwykle ekscytująca, a jednocześnie opiera się na zaufaniu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działające w niej firmy podjęły wszelkie niezbędne działania, aby zabezpieczyć swoje sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo finansom swoich klientów powiedział Aleksiej Sidorowicz, dyrektor ds. sprzedaży oraz rozwoju działalności biznesowej, Merkeleon.Piotr Kupczyk dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska