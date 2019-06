Uwaga na fałszywe aplikacje do czyszczenia systemu!

Uwaga, cyberprzestępcy znowu polują! Eksperci Kaspersky przestrzegają przed fałszywymi aplikacjami udającymi narzędzia do czyszczenia systemu. Na przestrzeni 12 miesięcy liczba tego rodzaju ataków wzrosła niemal dwukrotnie - w I połowie 2018 roku ofiar było 747 322, w analogicznym okresie bieżącego roku - aż 1 456 219. Co gorsza, niektóre z ataków stały się znacznie bardziej wyrafinowane i niebezpieczne.

Rozwój zjawiska dotyczącego fałszywych narzędzi do czyszczenia systemów obserwujemy już od kilku lat i jest to interesujące zagrożenie. Z jednej strony, wiele próbek, jakie widzieliśmy, zwiększa swój zasięg rozprzestrzeniania i nabiera bardziej niebezpiecznego charakteru, ewoluując z prostego oszustwa do „pełnowartościowego” i groźnego szkodliwego oprogramowania. Z drugiej strony, programy te są tak powszechne i pozornie nieszkodliwe, że znacznie łatwiej jest je wykorzystać w celu wyłudzenia pieniędzy od użytkowników, oferując im rzekomą usługę, niż przestraszyć ich przy użyciu programów blokujących ekrany lub innych nieprzyjemnych szkodników. Jednak w obu przypadkach rezultat jest taki sam – użytkownik traci pieniądze — powiedział Artem Owczinnikow, badacz ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Hoax.Win32.PCFixer.*

Hoax.Win32.PCRepair.*

Hoax.Win32.DeceptPCClean.*

Hoax.Win32.Optimizer.*

Hoax.MSIL.Optimizer.*

Porady bezpieczeństwa

Zawsze sprawdzaj, czy usługi dotyczące komputera, z których chcesz skorzystać, nie są oszustwem i czy rzeczywiście rozumiesz, na czym polega ich działanie. Jeśli masz wątpliwości, użyj wyszukiwarki, aby znaleźć więcej informacji na ich temat. Być może istnieje bardziej szczegółowy opis.

Korzystaj z niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky Total Security, które zapewnia wszechstronna ochronę i jest wyposażone w funkcję czyszczenia komputera PC.

Jeśli szukasz wyspecjalizowanego narzędzia do czyszczenia komputera, skorzystaj z rekomendacji w godnych zaufania branżowych źródłach informacji, w których można znaleźć recenzje oprogramowania.

Spowolnione działanie komputera to problem, który można rozwiązać z użyciem całego wachlarza legalnych narzędzi do czyszczenia systemów. Niestety wśród tego rodzaju aplikacji nie brakuje oprogramowania stworzonego przez cyberprzestępców, którzy próbują przekonać użytkowników, że ich komputer - ze względu np. na przepełnienie danymi - znajduje się w stanie krytycznego zagrożenia i wymaga natychmiastowego czyszczenia. Następnie sami oferują tego rodzaju usługę - oczywiście nie za darmo.Gdy tylko użytkownik wyrazi na nią zgodę i uiści opłatę, cyberprzestępcy przystępują do działania, instalując na komputerze swojej ofiary fałszywe oprogramowanie, które -zamiast przeprowadzać obiecane czyszczenie systemu - instaluje na nim adware, wyświetlający niechciane i irytujące reklamy Coraz częściej cyberprzestępcy instalują fałszywe narzędzia do czyszczenia w celu pobierania lub maskowania szkodliwego oprogramowania , takiego jak trojany lub ransomware.Rozkład państw, w których odnotowano największą liczbę ataków przy użyciu fałszywych narzędzi do czyszczenia systemów w pierwszej połowie 2019 r., pokazuje, jak szeroko rozpowszechnione pod względem geograficznym jest to zagrożenie. Na pierwszym miejscu uplasowała się Japonia (12% zaatakowanych użytkowników), za nią Niemcy (10%), Białoruś (10%), Włochy (10%) oraz Brazylia (9%).Produkty firmy Kaspersky wykrywają fałszywe narzędzia do czyszczenia systemów jako:Badacze z firmy Kaspersky zalecają użytkownikom następujące działania pozwalające uniknąć zagrożenia związanego z fałszywymi narzędziami do czyszczenia systemów: