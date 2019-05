Odświeżanie CV to podstawa

Przed nami wyniki najnowszego raportu "Na drodze do dobrego CV. Jak kandydaci tworzą życiorysy". Opracowanie odpowiada na pytania o sposoby kreowania współczesnego CV. Kto pisze je i wysyła najczęściej? Czy w zwyczaju Polaków leży dostosowywanie jego treści do konkretnej oferty? Jakimi źródłami posiłkujemy się w jego tworzeniu? Raportowi towarzyszy premiera Kreatora CV od Pracuj.pl.

CV - opowieść o sobie

A jednak coś w świecie HR pozostaje niezmienne - istotna rola curriculum vitae. Życiorys kandydata jest jednym z filarów procesu rekrutacyjnego w większości branż i specjalizacji. Zawartość CV, sposób jego prezentacji i trafne dopasowanie naszych umiejętności do potrzeb rekrutera decyduje w wielu przypadkach o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Temu tematowi poświęciliśmy badanie "Na drodze do dobrego CV", które towarzyszy premierze nowego Kreatora CV Pracuj.pl - mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

i jak często sięga po CV

CV - niezmienne czy dopasowane pod ofertę

A jaka jest perspektywa rekruterów? Z ich opinii wynika, że życiorys powinien być dostosowany do specyfiki branży i obowiązków związanych z konkretnym stanowiskiem. Jednak w tak rozumianej personalizacji najczęściej nie chodzi o szalone pomysły – tylko o czytelność i jasny układ dokumentu, zgodny z poszukiwanymi przez rekruterów informacjami - komentuje Agata Dzierlińska, HR Biznes Partner w Grupie Pracuj.

Proces przygotowania CV

Dla niektórych grup specjalistów napisanie CV może się wydawać oczywistością. Jednak stworzenie życiorysu potrafi być dużym wyzwaniem np. dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub na niego wracają. Według badań Pracuj.pl to właśnie one najczęściej wiążą tworzenie CV z negatywnymi emocjami. Dlatego tak ważne, by dysponowali narzędziami, które ułatwiają ten proces. Nasz Kreator CV wspiera rekrutowanych m.in. poprzez wbudowanego w niego asystenta użytkownika, który pomaga np. uzupełnić poziomy znajomości języków obcych, podpowiada jak opisać umiejętności oraz zainteresowania - dodaje Agata Dzierlińska.

Rynek pracy to obszar ulegający dynamicznym przemianom. Eksperci podkreślają, że dziś zarówno kandydaci, jak i rekruterzy coraz chętniej wyciągają dłoń po aplikacje czy programy wspomagające zarządzanie pracą. Najnowsze technologie nie pozostają oczywiście bez wpływu na rekrutację - statystyki Pracuj.pl potwierdzają, że tylko w minionym roku z poziomu urządzeń mobilnych wysłano ponad 6 mln aplikacji o pracę.O ile posiadanie CV to dla uczestników rynku pracy zupełna oczywistość, o tyle jego regularna aktualizacja ciągle jest rzadkością - wynika z badań Pracuj.pl. Ankietowani przyznają, że tym co motywuje ich do odświeżenia CV jest przede wszystkim podjęcie nowej pracy.Według badań posiadanie CV deklaruje aż 92% badanych Polaków. Pod tym względem widać jednak wyraźne różnice pod kątem np. poszczególnych grup wiekowych czy osób na różnych szczeblach edukacji.Mniej oczywista od posiadania życiorysu okazuje się jego aktualizacja – w ciągu ostatniego roku aktualizowało go 47% badanych, a w ciągu półrocza – zaledwie 29%. Najbardziej aktywna pod tym względem była grupa wiekowa 18-24 lat, w której w ciągu roku od badania CV aktualizowało 86% respondentów.Nie każda oferta jest warta zmian w CV – tak przynajmniej twierdzą specjaliści badani przez Pracuj.pl. Najczęściej modyfikują oni życiorys, gdy ogłoszenie ich szczególnie interesuje.Czy badani zmieniają treść CV w zależności od oferty pracy, na którą aplikują? Pod tym względem respondenci Pracuj.pl dzielą się na trzy grupy dość podobne pod względem wielkości. Ogółem 2 na 3 badanych stara się przynajmniej czasem zmieniać treść CV pod konkretną ofertę.Badani są także mocno podzieleni, jeśli chodzi o ocenę sposobu przygotowania CV. 54% badanych skłania się ku tworzeniu życiorysu według określonych schematów, wygodnych dla rekruterów. 46% uważa, że CV inne niż pozostałe zwiększa prawdopodobieństwo, że rekruter zwróci na nas uwagę.Specjaliści badani przez Pracuj.pl pozytywnie oceniają swoją wiedzę na temat uzupełniania CV. Chętnie korzystają jednak z pomocy dodatkowych materiałów i źródeł, które ułatwiają przygotowanie dokumentu.Po jakie narzędzia sięgają więc specjaliści, przygotowując CV? Ich preferencje są zróżnicowane, ale uwagę zwraca przewaga artykułów z poradami, gotowych szablonów i kreatorów CV nad np. znajomymi i rodziną.Czy tworzenie CV sprawia specjalistom trudności? Według badań Pracuj.pl rzadko oceniają ten proces jako trudny (18%) lub szczególnie czasochłonny (29%). Jednocześnie jednak jako ciekawy ocenia go tylko 36% badanych.Układ życiorysów tworzonych przez Kreator pozwala na wyeliminowanie błędów, które kandydaci popełniają najczęściej i na które zwracają uwagę rekruterzy – m.in. nieprzejrzysty układ treści, pomijanie istotnych danych (np. kontaktowych czy o zakresie obowiązków), brak informacji o kompetencjach czy osiągnięciach.