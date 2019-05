Spam i phishing I kw. 2019 r.

Kaspersky Lab opublikował najnowszy raport na temat spamu i phishingu. Z opracowania wynika m.in., że w I kwartale bieżącego roku systemy antyphishingowe firmy zdołały przeszkodzić w ponad 112 milionach prób otwarcia sfabrykowanych przez cyberprzestępców stron internetowych. Taki wynik w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza 24-procentowy wzrost. Oszustom najwyraźniej zatem nie przestaje zależeć na naszych danych osobowych i pieniądzach. Okazuje się również, że nasz kraj znalazł się na ósmej pozycji zestawienia krajów najaktywniejszych pod względem wysyłki spamu.



Spamerzy często wykorzystują nazwy dużych i znanych firm – to pomaga im osiągnąć swoje cele i zdobyć zaufanie ludzi. Znane marki o ugruntowanej reputacji mogą paść ofiarą oszustów, którzy podszywają się pod nie oraz podstępnie nakłaniają nieświadomych użytkowników do pobrania szkodliwego załącznika na swój komputer. Kampania, o której mowa, okazała się jeszcze bardziej wyrafinowana, ponieważ wykorzystywała nazwy zarówno znanych agencji rekrutacyjnych, jak i szanowanych przedsiębiorstw. Dopiero sprawdzając wiersz adresu e-mail można było nabrać podejrzeń, że dana oferta pracy jest fałszywa – powiedziała Maria Wergelis, badaczka ds. cyberbezpieczeństwa, Kaspersky Lab.

W I kwartale 2019 r. moduły antyphishingowe firmy Kaspersky Lab udaremniły niemal 112 milionów prób przekierowania użytkowników na fałszywe strony. Jest to wzrost o 24% w porównaniu z I kwartałem 2018 r., gdy liczba ta wynosiła nieco ponad 90 milionów.

Głównym celem ataków stał się sektor bankowy – na kolejnych miejscach uplasowały się globalne portale internetowe oraz systemy płatności.

Brazylia stanowiła państwo o największym udziale użytkowników zaatakowanych przez phishing (22% w stosunku do 19% w I kwartale 2018 r.). Na kolejnych miejscach uplasowała się Austria (17%) oraz Hiszpania (17%).

W I kwartale 2019 roku największa ilość spamu została odnotowana w marcu (56,3%). Średni udział niechcianych wiadomości w globalnym ruchu e-mail wynosił 56%, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do I kwartału 2018 r.

Największym źródłem spamu były Chiny (16%), a w dalszej kolejności Stany Zjednoczone (13%) oraz Rosja (7%). Polska znalazła się na ósmym miejscu tego zestawienia (3,36% wszystkich zarejestrowanych wysyłek spamowych).

Państwem najczęściej atakowanym przez szkodliwe wysyłki spamowe były Niemcy (12%). Na drugim miejscu uplasował się Wietnam (6%), z kolei na trzecim Rosja (5%).

Zanim cokolwiek klikniesz, zawsze sprawdzaj adres strony internetowej, na którą jesteś przekierowywany, adres odsyłacza lub adres e-mail nadawcy, aby mieć pewność, że są autentyczne. Upewnij się również, że nazwa odsyłacza w wiadomości nie kryje innego hiperłącza.

Nie klikaj odsyłaczy w wiadomościach e-mail oraz tekstowych, wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub zawartych w postach na portalach społecznościowych, jeśli pochodzą od osób lub organizacji, których nie znasz, lub posiadają podejrzane bądź nietypowe adresy. Upewnij się, że są autentyczne i rozpoczynają się od „https” zawsze, gdy zostaniesz proszony o podanie jakichkolwiek informacji osobistych lub finansowych.

Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych, jeśli nie masz pewności, że strona internetowa firmy jest autentyczna oraz bezpieczna.

Aby sprawdzić wolne stanowiska odpowiadające Twojemu doświadczeniu i umiejętnościom, wejdź na oficjalną stronę internetową danej firmy.

Zadzwoń do firmy, aby zyskać dodatkową pewność, że dana oferta pracy jest prawdziwa.

Przejrzyj ofertę pracy pod kątem ewentualnych błędów: dokładnie sprawdź nazwę firmy lub stanowisko oraz zakres obowiązków.

Korzystaj z niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky Total Security, w celu zapewnienia wszechstronnej ochrony przed szerokim wachlarzem zagrożeń.



Pozostałe ustalenia przedstawione w raporcie