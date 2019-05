Sprzedajemy dyski razem z poufnymi danymi

Sprzedaż nieużywanego od dawna dysku twardego może być dobrym sposobem na "wyciągnięcie" paru groszy. Warto jednak pamiętać, aby wcześniej dokładnie oczyścić go z danych. Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach sprzedający nie przywiązują do tego zbyt dużej wagi. Potwierdzeniem tego jest wspólna inicjatywa zespołów Blanco i Ontrack, które wzięły pod lupę dyski twarde sprzedawane w serwisie eBay.

znajdujące się na napędzie, z którego korzystał wcześniej zawodowy programista, poufne dane, w tym skany paszportów i aktów urodzenia, CV oraz dokumentów finansowych;

dokumentacje studentów uniwersytetu, wraz z powiązanymi adresami poczty elektronicznej;

5 GB zarchiwizowanej wewnętrznej poczty e-mail należącej do dużej agencji turystycznej;

3 GB danych z firmy transportowo-towarowej, wśród których znalazły się dokumenty ujawniające szczegóły dotyczące wysyłki, harmonogramów oraz danych rejestracyjnych ciężarówek;

informacje własne sklepu muzycznego, w tym 32 tys. fotografii;

dokumentacja szkolna, w tym fotografie i dokumenty z imionami i nazwiskami uczniów oraz podziałem na klasy.

- Pozbywanie się zużytych dysków twardych jest skomplikowanym procesem, który wymaga wyjątkowej uwagi. Według niektórych, dyski należy całkowicie niszczyć, nie zaprzątając sobie głowy odsprzedażą, ponieważ ryzyko przewyższa tu korzyści. Natomiast skuteczne czyszczenie dysku wymaga wielu sesji usuwania i nadpisywania danych. Istnieją wprawdzie darmowe narzędzia oferujące pomoc w przeprowadzeniu tych czynności, jednak to użytkownik podejmuje ryzyko dokonując wyboru rozwiązania - wyjaśnia Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe .

Połączone zespoły Blanco i Ontrack, specjalistów od odzyskiwania danych, wzięły pod lupę 159 dysków zakupionych w serwisie eBay. Przeprowadzona analiza daje do myślenia - okazało się bowiem, że aż 42% przebadanych nośników zawierało poufne dane (dostępne po zastosowaniu odpowiednich technologii odzyskiwania) swoich byłych użytkowników, a prawie co siódmy - informacje, które umożliwiały identyfikację osobową (PII) i z powodzeniem mogły zostać wykorzystane ze szkodą dla poprzedniego właściciela. Co znaleźli eksperci? Były to m.in.:Trzy dyski z dwudziestu zawierały informacje PII, mimo zapewnień sprzedających o wyczyszczeniu sprzętu przed wysyłką. Dostawcy badanego sprzętu zostali wybrani losowo, choć zespół skupił się na „przodujących markach” – zapewne jako najbardziej reprezentatywnych dla rynku.