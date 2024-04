Dzień Ziemi 2024. Polacy chcą walczyć ze zmianami klimatu

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Co Polacy sądzą o zmianach klimatycznych? Czy są gotowi im przeciwdziałać? Jak wypadamy na tle obywateli innych państw? Oto wyniki badania przeprowadzonego przez IPSOS w 33 krajach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy można przeciwdziałać zmianom klimatycznym?

Jak Polacy oceniają prowadzoną politykę klimatyczną?

Czy młodzi ludzie wierzą w sens działań przeciwko zmianom klimatycznym?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Dominic Wunderlich z Pixabay Polacy chcą walczyć ze zmianami klimatu 63% Polek i Polaków chce, by Polska robiła więcej, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jednocześnie 43% uważa, że wymagania wobec naszego kraju są zbyt duże w tym obszarze.

Wyniki najnowszego badania Ipsos wskazują na rosnące poczucie niemocy wśród młodych ludzi w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym na świecie. W Polsce trend ten nie jest aż tak widoczny, ale mamy powody do niepokoju w innych obszarach. Choć większość z nas wciąż oczekuje od rządu polskiego bardziej zdecydowanej walki ze zmianami klimatycznymi, to powiększa się grupa Polek i Polaków uważających obecną politykę klimatyczną za zbyt wymagającą. Może mieć to związek z trwającymi od wielu miesięcy protestami przeciwko programowi Europejski Zielony Ład. – Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska

74% ankietowanych przez IPSOS uważa, że nie można w pełni przeciwdziałać zmianom klimatycznym, jeśli wszystkie kraje nie będą współpracować ze sobą. Natychmiastowe działania powinny podjąć nie tylko rządy (60%), ale także przedsiębiorstwa (58%) i obywatele (62%). Jeśli tego zaniechamy, ryzykujemy poniesienie ogromnych kosztów zmian klimatycznych, które zdaniem 39% badanych będą wyższe niż koszty ich ograniczenia.W opinii Polek i Polaków natychmiastowe działania powinni podjąć zarówno rząd (59%), przedsiębiorstwa (53%) i obywatele (61%). Niestety mocno spadł odsetek badanych z Polski, którzy są zdania że władze państwowe posiadają jasny plan współpracy. Przekonanych jest o tym zaledwie 13% badanych. To o 10 pp. mniej niż rok temu i aż o 19 pp. mniej niż dwa lata temu. 35% Polek i Polaków obawia się, że koszt zmian klimatycznych przewyższy koszt środków mających je ograniczyć. Przeciwnego zdania jest niemal co czwarty (24%) badany.63% Polek i Polaków uważa, że Polska powinna robić więcej w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jednocześnie zdaniem 43% respondentów Polska jest proszona o zbyt duże poświęcenie w przeciwdziałaniu tym zmianom. Stanowi to wzrost o 12 pp. w stosunku do zeszłego roku i może oznaczać, że rośnie w Polsce grupa osób, która chce walczyć z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, ale w mniej radykalny niż obecnie sposób.Co piąty badany z Polski jest zdania, że zmiany klimatyczne są już poza kontrolą. Z kolei niemal co czwarty (24%) uważa, że ich negatywne skutki pojawią się w tak dalekiej przyszłości, że nie trzeba się o nie martwić. W tym przypadku warto zaznaczyć, że jest to wzrost o 9 pp. w stosunku do zeszłego roku – największy wzrost ze wszystkich badanych krajów. Podobnie niepokojący wzrost można zaobserwować dla stwierdzenia, że nie ma sensu zmieniać własnego zachowania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ponieważ nie będzie to miało żadnego wpływu na rozwiązanie problemu. Zgodziło się z tym 29% Polek i Polaków, o 7 pp. więcej niż w zeszłym roku.Wśród badanych ze wszystkich krajów, młodzi ludzie rzadziej wierzą w sens podejmowania działań przeciwko zmianom klimatycznym i częściej uważają, że zmiany te są już poza kontrolą. W Polsce to zjawisko nie jest jednak tak wyraźne. Ze stwierdzeniem, że gdyby wszyscy wprowadzili niewielkie zmiany w swoim życiu, mogłoby to mieć duży wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym zgadza się 77% najstarszych badanych, 74% tych w wieku 34-49 lat i tylko 60% przed 35. rokiem życia. Mimo to w przypadku innych twierdzeń nie można zaobserwować różnic wynikających z wieku badanych.