Inwestycje w ziemię: czy kupno działki jest opłacalne?

W czasach rekordowo nisko oprocentowanych lokat inwestycje w nieruchomości uchodziły za jedną z najbardziej bezpiecznych przystani. Obecnie banki proponują nam nieco lepsze oprocentowanie, z drugiej jednak strony aktualne uwarunkowania rynkowe nie należą do najłatwiejszych. Czy w takich realiach inwestowanie w ziemię nadal postrzegane jest jako atrakcyjna forma lokowania kapitału? Czy kupno działki nadal budzi zainteresowanie? Odpowiedzi na te pytania dostarcza badanie zrealizowane przez Kantar Public dla Rodzinnych Inwestycji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego warto lokować kapitał w ziemię?

Czy w obecnych realiach rynkowych warto brać pod uwagę inwestycje w ziemię i inne nieruchomości?

Czy wojna w Ukrainie wpływa na decyzje odnośnie zakupu ziemi?

42% Polaków jest zdania, iż pomimo obecnych cen warto lokować kapitał w ziemię i nieruchomości

Ziemia to dobro stałe i w dobie dekoniunktury Polacy dostrzegają zalety inwestowania w nią. Ważne jest dla nich bezpieczeństwo tej formy lokowania kapitału, większe niż, na przykład, na rynkach kapitałowych, oraz stały wzrost jej wartości, mimo inflacji – zauważa Jakub Węglarski, Dyrektor Marketingu w firmie Rodzinne Inwestycje.

23% badanych zrezygnowało z inwestycji w ziemię wskutek wojny w Ukrainie

Według badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie ponad 1000 Polaków, więcej niż dwóch na czterech badanych (42%) jest zdania, iż pomimo obecnych cen warto decydować się na inwestycje w nieruchomości, w tym również w grunty. Co więcej, 13% respondentów wskazuje, iż opłacalne jest przeznaczanie funduszy jedynie na ziemię, a 3% skłania się ku innym nieruchomościom. Niespełna co piąty respondent jest zdania, że obecnie należy lokować kapitał w inny sposób.Spośród Polaków planujących wcześniej kupno ziemi, co czwarty (26%) dokonał zakupu lub ciągle zamierza to zrobić. Taki sam procent (26%) badanych zrezygnował z tej decyzji, natomiast 48% wstrzymało się z działaniem. W przypadku badanych nieplanujących inwestycji w grunty, zdecydowana większość (88%) pozostała przy pierwotnej decyzji. Nieco ponad co dziesiąty ankietowany (12%) zmienił zdanie i chce obecnie dokonać zakupu ziemi.Respondenci zwracają również uwagę na fakt, że ciągły wzrost wartości ziemi (47%) jest główną zaletą kupna działki w przypadku inflacji . Ponad jedna trzecia badanych wskazuje na bezpieczeństwo takiej lokaty (37%) oraz możliwość swobodnej zmiany charakteru działki (34%).Z kolei 29% badanych uważa ziemię za najskuteczniejszą formę ochrony pieniędzy, według 24% inflacja dodatnio wpływa na ceny, 23% zwraca uwagę na brak konieczności poświęcenia czasu takiej inwestycji, a w opinii 20% ziemia nie jest narażona na spekulacje. Dla 18% badanych ziemia jest potencjalnym zastawem pod kredyt, tyle samo uważa kupno działki za przewidywalną formę lokowania kapitału.Na koniec warto podkreślić, że niskie ryzyko spadku utraty wartości ziemi oraz bezpieczeństwo takiej inwestycji są najczęściej wymienianymi powodami atrakcyjności inwestowania w ziemię w trakcie konfliktu zbrojnego. Pozostali badani wskazują na skuteczność ochrony pieniądza i na możliwość zagospodarowania działki, natomiast jedna czwarta ankietowanych uważa, że ziemia jest bezobsługowa oraz inwestycja w nią jest przewidywalna. Przekonanie o wzroście wartości ziemi w przypadku konfliktu wyraża 18% badanych, a 17% jest zdania, iż ziemia nie jest narażona na spekulacje.