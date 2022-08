85% Polaków boi się trudnego sezonu grzewczego

85% Polaków ma obawy związane ze zbliżającym się sezonem grzewczym - wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. Żeby poradzić sobie z wysokimi kosztami ogrzewania, ponad połowa badanych jest gotowa obniżyć temperaturę w domu o 2 stopnie Celsjusza.

Wyniki naszego badania pokazują, że komfortowa temperatura w mieszkaniu czy domu to zdaniem Polaków 22 stopni Celsjusza. Jest jednak spora liczba osób, która uważa, że ta temperatura powinna być jeszcze wyższa. Obecny kryzys energetyczny może jednak wymusić konieczność obniżenia temperatury, co z punktu widzenia medycznego byłoby dobrym posunięciem. Zgodnie z normami wskazanymi przez WHO optymalna temperatura w pomieszczeniu w krajach z chłodniejszym klimatem powinna oscylować pomiędzy 18 a 20 stopniami Celsjusza. Z naszego badania wynika, że większość Polaków akceptowałaby takie obniżenie temperatury. – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że sezonu grzewczego najbardziej boją się kobiety i osoby z grupy wiekowej od 35 do 44 lat (po 89%).67% respondentów chce się w jakiś sposób przygotować na sezon grzewczy, co trzeci respondent (33%) przyznaje, że oszczędza na ten cel pieniądze. Nieco częściej oszczędności na przyszłe opłaty związane z ogrzewaniem gromadzą kobiety (36%) oraz osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej od 18 do 65 lat (37%).Temperatura powietrza w domu najczęściej uznawana przez badanych jako idealna to 22%. Respondenci pytani o to, czy byliby gotowi obniżyć ją o 2 stopnie Celsjusza w większości (57%) odpowiedzieli twierdząco.Zdaniem Polaków zdecydowanie najmniej uciążliwym sposobem na redukcję zużycia prądu jest ograniczenie oświetlenia szyldów i reklam. Tylko 13% badanych twierdzi, że ograniczenie oświetlenia ulicznego byłoby nieuciążliwe. Podobny odsetek – 12% byłby za obniżeniem temperatury powietrza w sklepach, urzędach czy szkołach. Co ciekawe nieco chętniej obniżalibyśmy temperaturę w pomieszczeniach zimą niż rezygnowali z klimatyzacji latem.