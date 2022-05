Hakerzy w 2021 roku ukradli z kart płatniczych 57,6 mln zł

W 2020 roku hakerzy ukradli z naszych kart płatniczych 38,5 mln zł, w 2021 - już 57,6 mln zł. Jeśli takie tempo się utrzyma, za dwa lata będzie to 100 mln zł. Z danych NBP wynika, że co roku dochodzi do 200 tys. przejęć danych z naszych kart. A z obserwacji Check Point Software wynika, że co tydzień w Polsce dochodzi do 1067 ataków na instytucje finansowe.

Ilość i skala danych przetwarzanych przez sieci hoteli jest wyjątkowo wartościowym łupem dla hakerów, stąd należy oczekiwać, że firmy te będą bardzo restrykcyjnie podchodzić do sprawy zabezpieczenia cybernetycznego – podkreśla Wojciech Głażewski z firmy Check Point Software.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Hakerzy mogą ukraść nam 100 mln zł z kart płatniczych Całkowita wartość oszustw na świecie, związanych z kartami płatniczymi w ciągu następnej dekady będzie kosztować branżę łącznie 408,50 miliardów USD.

Kradzież danych kart płatniczych na świecie - Jak duży jest to problem?

Banki potrzebują zabezpieczeń, które odpowiadają potrzebom zmieniającego się otoczenia biznesowego. To klucz do bezpiecznego przesyłania setek terabajtów danych, zapewnienia niskiego poziomu opóźnień w transakcjach finansowych o wysokiej częstotliwości i skalowania zabezpieczeń w celu wsparcia szybko rozwijającego się biznesu, jakim jest handel online – zaznacza ekspert firmy Check Point.

Jak wyjaśnia Wojciech Głażewski, dyrektor zarządzający firmy Check Point Software Technologies w Polsce, hakerzy posługują się coraz bardziej wyrafinowanymi technikami przejęcia danych osobowych, kart płatniczych i środków finansowych.Z roku na rok przestępcy są również coraz bardziej skuteczni, opracowują coraz więcej technik, aby wzbogacić się, zyskując dostęp do cudzych kart płatniczych. Zdaniem autorów Nilson Report, globalne straty wynikające z oszustw związanych z kartami kredytowymi osiągną w ciągu pięciu lat 43 miliardy USD. Tymczasem całkowita wartość oszustw na świecie, związanych z kartami płatniczymi w ciągu następnej dekady będzie kosztować branżę łącznie 408,50 miliardów USD.Kradzież danych i środków z kart płatniczych to duży problem dla Polski. Nasz kraj (dane PwC) należy bowiem do grupy 10 państw świata, które przodują w płatnościach kartami płatniczymi zbliżeniowymi.W Polsce aktywnych jest ponad 30 mln kart płatniczych, wśród których zdecydowanie dominują karty debetowe (82,1%) przed kredytowymi (12,3%) i przedpłaconymi (5,2%). W Polsce działa ponad 1 mln terminali płatniczych POS, z których wszystkie obsługiwały płatności zbliżeniowe. Z badania firmy Mastercard wynika, że w 2021 roku, 82,7% respondentów skorzystało z bezgotówkowych form płatności, wśród których najpowszechniej stosowana była karta płatnicza. Z danych NBP wynika, że wśród transakcji „oszukańczych” dominujący udział stanowią ̨ te dokonane poza terytorium RP kartami wydanymi w Polsce, a dominującą część oszustw w transakcjach bezgotówkowych stanowiły przestępstwa typu CNP (card not present), których pod względem liczby było 85%, a pod względem wartości 89%.Polacy z kart płatniczych coraz chętniej korzystają w miejscach, gdzie przestępcy mogą łatwo je przechwycić – w centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych (76%), a także na stacjach benzynowych (52%). Wśród badanych przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB 2022), 36% uważa również, że rozwój nowoczesnych płatności w Polsce powinien przyspieszyć.Brytyjski dziennik Financial Times opisywał niedawno sprawę masowego skimmingu (kopiowania danych z paska magnetycznego karty) w restauracji londyńskiego hotelu Ritz, do którego doszło w 2020 roku. System rezerwacji miejsc, zawierający wiele, poufnych danych – w tym kart kredytowych gości, został sklonowany i wykorzystany przez cyberprzestępców.Z analizy firmy Security.com z 2021 roku wynika, że ofiarami kradzieży danych lub oszustw związanych z kartami płatniczymi (m.in. skimmingu) padła na świecie ponad połowa użytkowników (58%), a 9% padło ofiarą co najmniej cztery razy. Potwierdzają to badania Consumer Payment Choice, przeprowadzonego przez Bank Rezerwy Federalnej w Atlancie (USA), które wykazały, iż 3,5% posiadaczy kart kredytowych w 2020/2021 r. stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyli utraty, kradzieży lub oszustwa związanego z ich kartą kredytową.Co ciekawe, cyberprzestępcy najczęściej celują w karty znanych firmy: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB. Ataki na karty z tymi znakami stanowiły w 2021 roku 81,44% globalnego wolumenu. Jak przewiduje Nilson Report, w 2030 r. - kiedy całkowity wolumen na wszystkich kartach płatniczych ma osiągnąć 79,140 bln USD - straty z tytułu oszustw mają wynieść 49,32 mld USD, czyli 6,23 centów za 100 USD.Z badań CardRates.com przeprowadzonych w 2021 roku w USA wśród posiadaczy kart płatniczych wynika, że mniej niż 1/5 posiadaczy kart (18%) uważa, że ochrona przed oszustwami to ich odpowiedzialność. Ponadto 32% konsumentów uważa, że to banki i firmy obsługujące karty kredytowe powinny ponosić ciężar ochrony przed oszustwami, a 48% wskazuje marki internetowe jako właściwe do ponoszenia odpowiedzialności za ochronę klientów przed oszustwami i kradzieżą tożsamości.