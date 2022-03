Pobyt dziecka w szpitalu - jak zmniejszyć strach dziecka?

Artykuł sponsorowany Hospitalizacja to trudny czas dla całej rodziny. Dziecko musi opuścić swoje bezpieczne otoczenie i odnaleźć się w zupełnie nowych warunkach, gdzie nic nie może, a wszystko musi... Częste badania, powtarzająca się wizyty pielęgniarek i lekarzy, bolesne zabiegi, to wszystko przyczynia się do nasilenia negatywnych emocji, napięć i frustracji. Hospitalizacja to trudny czas dla całej rodziny. Dziecko musi opuścić swoje bezpieczne otoczenie i odnaleźć się w zupełnie nowych warunkach, gdzie nic nie może, a wszystko musi... Częste badania, powtarzająca się wizyty pielęgniarek i lekarzy, bolesne zabiegi, to wszystko przyczynia się do nasilenia negatywnych emocji, napięć i frustracji.

Jak można zmniejszyć strach dziecka?

1% przekaż na uśmiech

Przekaż 1% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość! Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność. Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach. Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online. KRS 0000024181

Kiedy dziecko trafia do szpitala, trudno uniknąć stresu, nawet w przypadku, kiedy jest tylko kwestia wykonania badań. Niepokój rodziców powoduje, że dzieci również stają się niespokojne. Obecność mamy lub taty daje maluchowi poczucie bezpieczeństwa, ale dziecko tęskni do domu, do swoich zabawek, a nowe miejsce napawa go lękiem.Przede wszystkim rodzice powinni zachować spokój i nie przenosić na malucha swoich lęków i obaw o jego stan zdrowia. Rekonwalescencja jest dużo łatwiejsza w przyjaznym otoczeniu, dlatego warto zadbać o to, by dziecko miało ze sobą ulubioną maskotkę, zabawki, gry, zdjęcia rodziny.Okres hospitalizacji minie szybciej, kiedy dziecko będzie miało dużo okazji do… śmiechu! Uśmiech łagodzi napięcia, dodaje energii, minimalizuje stres i relaksuje. Specjalistami od poprawy samopoczucia małych pacjentów są Doktorzy Clowni z Fundacji Dr Clown. Wolontariusze, przebrani w kolorowe stroje, poprzez zabawę odwracają uwagę dziecka od szpitalnej rzeczywistości. Wykorzystują sztuczki i zabawy do zbudowania przyjacielskiego kontaktu z dzieckiem oraz wzmocnienia jego stanu emocjonalnego.Spontaniczny śmiech pomaga dziecku nie tylko się odprężyć i odreagować frustrację, ale również pozytywnie wpływa na postrzegania świata i poprawę relacji –. Wesołe spotkania z wolontariuszami Fundacji Dr Clown pomagają zmniejszyć stres związany z hospitalizacją, a tym samym mają pozytywny wpływ na szybszy powrót dziecka do domu.Odwiedziny wolontariuszy Fundacji Dr Clown pomagają przetrwać trudny czas leczenie oraz złagodzić napięcia spowodowane chorobą. Dzięki środkom z 1% podatku, Doktorzy Clowni mogą realizować program terapii śmiechem w szpitalach i placówkach specjalnych w całej Polsce.Wpłaty przeznaczane są m.in. na rozwój działalności 20 oddziałów Fundacji Dr Clown w Polsce, na zakup materiałów plastycznych i akcesoriów niezbędnych do prowadzenia zabaw przez Doktorów Clownów, a także na rozwój usługi umożliwiającej spotkania online z wolontariuszami.