Badania internetu Gemius/PBI I 2022

Prezentujemy najnowsze dane pochodzące z badania internetu, realizowanego w ramach Mediapanel. W styczniu liczba internautów wyniosła 30 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 25,3 mln osób.

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo

W styczniu 2022 po raz pierwszy prezentowane jest również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazywane są w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, wszystkie rankingi zostały uzupełnione o wskaźnik ATS, określający średni czas, jaki przeciętny użytkownik spędził na przeglądaniu danej strony czy aplikacji. Wartość ATS pozwala określić zaangażowanie odbiorców w poszczególne kanały mediowe.Styczniowe wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google z zasięgiem 97%. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Youtube (89,1%). Na miejscu trzecim Grupa RAS Polska (75,9%). Tuz poza podium facebook.com z zasięgiem 75,5%.W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (77,7%). Na drugim miejscu Grupa Youtube (58,8%), a facebook.com (55,1%) na pozycji trzeciej. Dwudziestkę zamyka euro.com.pl.Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (88,1%), miejsce drugie - Grupa Youtube (80,9%), a miejsce trzecie - Grupa RAS Polska (69,4%).W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu styczniowego zestawienia Gemius/PBI widzimy google.com (94,3%). Na miejscu drugim facebook.com (75,5%), a na trzecim youtube.com (74,8%). Dwudziestkę zamyka instagram.com.W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (76,5%). Na pozycji drugiej youtube.com (58,8%), a na trzeciej - facebook.com (55,1%). Na ostatnim miejscu euro.com.pl.Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to w styczniu na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI ponownie google.com (79,7%). Na kolejnych miejscach onet.pl (56,7%) i facebook.com (56,2%). Na ostatnim miejscu tvn24.pl.Liderem styczniowego zestawienia okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 32,5%. Aplikacja Jakdojade.pl z zasięgiem 7,4% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim WP Poczta z zasięgiem 4,9%.Liderem styczniowego zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 82,3%. Aplikacja Youtube z zasięgiem 77,3% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim Aplikacja Facebook z zasięgiem 75,5%.W zestawieniu audytowanych playerów wideo zwycięża Grupa Wirtualna Polska z zasięgiem 38,8%, na miejscu drugim Grupa ZPR Media z zasięgiem 33,9%, a na trzecim - Grupa Polsat-Interia z zasięgem 29,9%.W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa RMF z zasięgiem 2,8%.