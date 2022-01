GUS: inflacja w grudniu to już 8,6% rdr

Inflacja wzrosła do 8,6% © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Z opublikowanych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że w grudniu inflacja wyniosła aż 8,6% r/r. Przypomnijmy, że w listopadzie było to 7,8% r/r, w październiku - 6,8% r/r, a we wrześniu 5,9% r/r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9%.

Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (przy wzroście cen towarów – o 9% i usług o – 7,6%).W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9% (w tym towarów – o 1% i usług – o 0,7%).Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 5,1%.W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3%), mieszkania (o 0,6%) oraz transportu (o 0,8%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,55 p. proc., 0,14 p. proc. i 0,09 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 10,0%), żywności (o 8,7%) oraz transportu (o 22,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,50 p. proc., 2,14 p. proc. i 2,04 p. proc.