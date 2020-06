Atradius: Azję może zaleć fala upadłości firm

O tym, że koronawirus odbije się na światowej gospodarce, mówiło się właściwie od pierwszych dni wybuchu pandemii, a każdy kolejny dzień potwierdza niestety, że w tych przewidywaniach było dużo słuszności. Globalna recesja stała się faktem, co zmotywowało firmy do zaostrzania procesów zarządzania kredytami tak, aby w jak największym stopniu zredukować wystąpienie nieściągalnych długów. Dobrym przykładem takich właśnie działań są przedsiębiorstwa z Azji, gdzie wyraźnie wzrosło wykorzystanie kredytów kupieckich, a wraz z nim zwiększyły się opóźnienia w płatnościach - pisze Atradius.

- Spodziewamy się, że w 2021 r. długi i niewypłacalności będą nadal rosnąć. Dostawcy muszą zarządzać zmniejszonym popytem i ryzykiem finansowym. Zminimalizowanie tych obciążeń dzięki dokładnej ocenie zdolności kredytowej i zapewnieniu odpowiedniej stabilności finansowej będzie dla wielu przedsiębiorstw kluczem do przetrwania.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Kuzmin - Fotolia.com Azję może zaleć fala upadłości firm Azja przygotowuje się do burzy niewypłacalności spowodowanej pandemią COVID-19.

Jak czytamy w komunikacie z najnowszego Barometru Praktyk Płatniczych dla Azji, działania podjęte na rzecz ograniczania zasięgu pandemii nie pozostają bez wpływu na lokalny i międzynarodowy handel oraz .Jeśli zestawić bieżące dane z zeszłorocznymi, okaże się, że w Chinach, Hong-Kongu, Indonezji i Tajwanie, popularność kredytu kupieckiego wzrosła o 14 proc., a wartość opóźnionych faktur wzrosła o 56 proc. Z kolei w Indiach i Singapurze, sprzedaż na kredyt wprawdzie pikowała, ale już wartość zaległych faktur podskoczyła przeciętnie o blisko połowę. Spadek wykorzystania kredytów w Indiach może wynikać z znaczącego wzrostu liczby zaległych należności - informuje Atradius.Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius, zauważył, że w sytuacji, gdy gospodarka światowa pogrąża się w recesji, rośnie ryzyko zaległości w płatnościach.Chociaż Barometr Praktyk Płatniczych przeprowadzony przez Atradius na rynkach Azji wskazuje na zróżnicowane podejście do kredytu kupieckiego w całym regionie z wyraźnymi różnicami między krajami, ujawnia również konsekwentne zaangażowanie w kontrolę ryzyka kredytowego. Bez wyjątku, przedsiębiorstwa w każdym kraju podkreśliły swoje zaangażowanie w procesy zarządzania kredytem, a wiele z nich zwiększyło koncentrację na minimalizacji ryzyka.Pomimo ponurych perspektyw, większość ankietowanych przedsiębiorstw w całej Azji wyraziła optymizm, że wsparcie rządowe lub finansowanie bankowe będzie wsparciem przemysłu i gospodarki. Choć do pewnego stopnia może to być prawdą, wyniki Barometru wskazują, że wielu nabywców polega na kredycie kupieckim od swoich dostawców w celu sfinansowania swojej działalności, a jeszcze bardziej rozszerzają to zjawisko poprzez opóźnianie płatności faktur.Barometr Praktyk Płatniczych dla Azji został przeprowadzony w marcu 2020 r., na stosunkowo wczesnym etapie pandemii Covid-19 i wynikającego z niej kryzysu gospodarczego. Stanowi ono ważny obraz zaufania przedsiębiorców w pierwszym kwartale 2020 r. W przyszłości będzie ono źródłem cennych informacji na temat rozwoju praktyk płatniczych w tym kluczowym regionie gospodarczym w pierwszych dniach rozwijającego się kryzysu.