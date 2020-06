Koronawirus i niepewność destabilizują rynek lotniczy

Rynek lotniczy to jedna z branż, która najbardziej dotkliwie odczuwa negatywne skutki pandemii. I wprawdzie przeloty pasażerskie sukcesywnie będą odmrażane, to jednak strat do nadrobienia jest tak wiele, że trudno wyrokować, kiedy wszystko wróci na tory sprzed koronawirusa. Eksperci Portu Lotniczego Lublin podkreślają, że tym, co dodatkowo destabilizuje sytuację rynkową, jest niepewność co do skali kryzysu.

Polacy masowo odwołują planowane wcześniej loty

Kliknij, aby powiekszyć fot. kathijung - Fotolia.com Samolot Ponad połowa Polaków, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy latali samolotem, już odwołała, przełożyła lub zamierza odstąpić od zaplanowanej wcześniej podróży lotniczej.

- Polski rynek lotniczy czeka wstrząs. Nasza mobilność w najbliższych 12 miesiącach spadnie dramatycznie. Nic dziwnego, światowy kryzys gospodarczy, który nie ominie także Polski, oznaczać będzie miliony bezrobotnych, pozbawiając ludzi środków na podróżowanie. Z kolei firmy, które zdołają się utrzymać na rynku, z całą pewnością będą redukować swoje koszty, stawiając na prace zdalną i ograniczanie wyjazdów służbowych – mówi Krzysztof Wójtowicz, Prezes Portu Lotniczego Lublin.

Boimy się wirusa i zamkniętych granic

– Ten stan niepewności, z którym mamy do czynienia, jest czynnikiem dodatkowo destabilizujących sytuację na rynku lotniczym. Trudno w takim momencie o rzetelne prognozy, bez których żadna branża nie jest w stanie budować strategii działania – podsumowuje Marek Serafin.

Rynek lotniczy może mieć powody do obaw. Z badania, które Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS zrealizował na zlecenie Portu Lotniczego Lublin, wynika, że blisko połowa Polaków (45%) już odwołała lub przełożyła swoją podroż samolotem. Takiej odpowiedzi najczęściej (63%) udzielali Polacy pomiędzy 40. a 49. rokiem życia. Co 10. z nas nosi się z zamiarem odłożenia lotu. Rezygnować z niego nie zamierza 15% respondentów, w tym przede wszystkim osoby w przedziale wiekowym 50-69 lat (23%) oraz co czwarty mieszkaniec miast zamieszkiwanych przez 50-250 tys.osób.27% latających samolotem w ogóle nie planowało podróży lotniczej w tym roku.Okazuje się również, że niemal co piąty z badanych zamierza na stałe zrezygnować z podróżowania samolotem . W tej grupie dominują seniorzy w wieku 70+ (33%). Siedmiu na dziesięciu respondentów nie zamierza porzucać latania – to głównie osoby w wieku 30-39 lat (78%) oraz mieszkańcy miast o populacji 250-500 tyś. (93%).Niemal co drugi ankietowany (45%) pytany o bariery związane z lataniem w dobie pandemii wskazuje obawę przed zakażeniem się koronawirusem. Zachorowania boją się częściej kobiety (51%) niż mężczyźni (35%) oraz osoby w wieku 40-49 lat (55%), u których obawa ta występuje znacznie częściej niż u seniorów 70+ (25%). 38% respondentów niepokoi się zamknięciem granic i infrastruktury turystycznej oraz ewentualnym brakiem możliwości powrotu z zagranicy. Marek Serafin - ekspert rynku lotniczego z pasazer.com ocenia, że rynkiem rządzą teraz emocje pasażerów i niepewność co do rozmiarów kryzysu.