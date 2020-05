5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Artykuł natywny, zwany również poradnikowym lub eksperckim, to bardzo skuteczna forma kontaktu z odbiorcą. Pozwala on dotrzeć do potencjalnego klienta w chwili, gdy to on poszukuje informacji związanych z naszą branżą i ofertą. Dzięki temu zyskujemy dużo większą szansę, że użytkownik zainteresuje się naszą firmą oraz budujemy wśród odbiorców świadomość naszej marki. Zadbajmy więc o to, by dobrze przygotować taki artykuł i dzięki temu w pełni wykorzystać jego możliwości. Jak w takim razie zrobić to dobrze? Podpowiadamy, jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas pisania takiego tekstu i na co warto zwrócić uwagę.

1. Brak obiektywizmu przy omawianiu zagadnienia.

2. Brak treści przedstawiających realną wartość dla użytkownika.

3. Artykuł napisany „jednym ciągiem”, bez wyróżnienia lub wypunktowania najważniejszych informacji, bez podziału na akapity i wprowadzenia śródtytułów.

4. Artykuł jest nudny, a zawarte w nim treści są pisane językiem, który jest trudny w odbiorze i nie zachęca do czytania.

5. Brak elementów graficznych ilustrujących przekazywane treści.

Opublikuj artykuł natywny Twojej firmy Skontaktuj się z nami i promuj swoją firmę, produkty i usługi za pomocą narzędzi content marketingowych na eGospodarka.pl. Doradzimy w doborze tematów najlepszych do promocji. Pomożemy w przygotowaniu artykułów do publikacji. Biuro reklamy eGospodarka.pl Telefon: (22) 621 07 85

E-mail: reklama@egospodarka.pl

Skype: eGospodarka.pl

Artykuł natywny jest dla odbiorców wiarygodniejszy od artykułu sponsorowanego. Obecnie użytkownicy poszukują w internecie głównie treści, w których znajdą odpowiedzi ekspertów na nurtujące ich pytania. Warto więc dobrze zaplanować i napisać nasz artykuł. Będzie on (zazwyczaj) na stałe umieszczony w serwisie, więc nasz jednorazowy wysiłek będzie przynosił wymierne efekty przez długi czas. Natomiast dzięki dobremu doborowi serwisu, w jakim pojawi się nasza treść, będzie ona odbierana jako naturalnie obecna w wybranym miejscu.Jak w takim razie zrobić to dobrze? Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas pisania takiego tekstu i na co warto zwrócić uwagę? Poniżej podajemy te wady, z którymi spotykamy się najczęściej. Dla części osób podane uwagi i wskazówki będą oczywiste, jednak podane problemy nadal występują, warto zatem zwracać na nie uwagę i uczulać osoby zainteresowane.To najczęściej występujący błąd i niestety z oczywistych powodów często trudno sobie z nim poradzić pisząc artykuł.Prezentując temat czy możliwe rozwiązania zazwyczaj patrzymy na zagadnienie z perspektywy naszej firmy i naszej oferty. Mimo że bazujemy na własnych doświadczeniach i przemyśleniach, warto zadbać o to, by nie faworyzować naszych produktów czy usług w porównaniu z ofertą konkurencji. Możemy w artykule wskazywać różnice pomiędzy różnymi rozwiązaniami, ale pod warunkiem, że będziemy pamiętać o zaletach i wadach każdego z nich, bez faworyzowania którejś ze stron.Treść natywna to nie sposób na przemycenie naszej oferty pod płaszczykiem artykułu eksperckiego, lecz forma autopromocji poprzez dostarczenie odbiorcy rzetelnych i wartościowych informacji. Pamiętajmy o tym zawsze, gdy zabieramy się za przygotowanie takiego tekstu! Niestety wciąż często spotykamy się z podejściem: „”. Takie podejście nie ma nic wspólnego z artykułem natywnym.Tzw.i duża ilość tekstu będącego tylko „zapełniaczem” nie przedstawiającym realnej wartości dla odbiorcy,, które można znaleźć w każdym innym miejscu, to również częste problemy publikowanych artykułów natywnych.Bardzo często firmy publikujące artykuły natywne starają się też niejako upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i napychają ogólnikowy tekst frazami mającymi przysłużyć się do wypozycjonowania artykułu wysoko w organicznych wynikach wyszukiwania Google, ale zapominają o tym, co jest kluczowe, czyli wartości dla użytkownika. Artykuł ma więc dużo poszukiwanych przez potencjalnych klientów zwrotów, pytań i fraz kluczowych, ale nie ma tego co najważniejsze, czyli wartościowej treści i odpowiedzi na problemy i pytania nurtujące naszych odbiorców. Większość czytelników szybko zorientuje się, że jest to tekst pisany przez copywritera „pod SEO”, a nie faktycznego eksperta z danej dziedziny. Nawet jeśli w takiej sytuacji uda nam się zdobyć duży ruch na takim artykule, to niekoniecznie dobrze nam się to przysłuży, bo rozczarowani czytelnicy szybko taki tekst zamkną, a jeśli zapamiętają naszą markę, to raczej nie będą to pozytywne skojarzenia.Oczywiście nie mówię, że pisanie artykułu z uwzględnieniem zasad SEO jest złe, wręcz przeciwnie – zanim zabierzemy się do pisania tekstu dobrze jest zacząć od wyszukiwarki i sprawdzić, czego szukają nasi potencjalni klienci i jakie faktycznie mają problemy (chociażby wpisując słowa kluczowe i sprawdzając co Google podpowiada nam w okienku wyszukiwania, czy w pozycjach „wyszukiwania podobne” znajdujących się pod wynikami). Taki research pomoże lepiej zrozumieć naszych odbiorców, a dodatkowo może podsunie nam pomysł na niejeden ciekawy artykuł ;)Jeśli chcemy zainteresować odbiorcę i zaprezentować się jako ekspert w swojej dziedzinie, to przygotujmy unikatowe treści, w których będziemy dzielić się z odbiorcą naszą wiedzą i doświadczeniem, które pozyskaliśmy jako praktyk w temacie. To podstawowy sposób na to, by czytelnik doczytał tekst do końca i zainteresował się naszą firmą oraz docenił nasz wkład w przygotowanie treści, prokonsumenckie podejście i chęć dzielenia się swoją wiedzą.Publikowane przez nas treści powinny być nastawione na potrzeby użytkowników, wartościowe merytorycznie i przemyślane.Często zapominamy, że większość użytkowników w pierwszej kolejności „skanuje” tekst wzrokiem wybierając najważniejsze informacje i na tej podstawie podejmuje decyzję, które fragmenty są dla niego interesujące i czy warto przeczytać cały tekst.Nie pomijajmy zatem. Przygotujmy go tak, by był łatwy w czytaniu i przyjazny odbiorcy.Szczególnie w artykule eksperckim może sprawiać trudność takie przedstawienie treści, by zachować równowagę pomiędzy specjalistycznymi treściami a zainteresowaniem i utrzymaniem przy sobie uwagi czytelnika. Przygotowując artykuł natywny zwróćmy więc szczególną uwagę na to, by zaangażować użytkownika w czytane treści.Osiągniemy to, dostarczając odbiorcy treści odpowiadające na jego potrzeby i wychodzące naprzeciw jego zainteresowaniom. Postarajmy się napisać tekst ciekawy i łatwy w czytaniu zamiast zestawu suchych faktów i teorii. Atrakcyjność naszego artykułu łatwo zwiększymy, jeśli teorię uzupełnimy praktycznymi poradami oraz przykładami z życia.Nawet osoby zorientowane w temacie chętniej przeczytają dobrze napisany, błyskotliwy tekst aniżeli długi artykuł zawierający jedynie encyklopedyczną wiedzę z danego tematu.Mogą to być zdjęcia, infografiki, wykresy, tabele, schematy. Wszystkie te dodatki są bardzo przydatne dla odbiorcy, pozwalają łatwiej i szybciej zwizualizować sobie omawiane treści, łatwiej je przyswoić oraz zrozumieć poruszane zagadnienia.Nie zapominajmy więc o umieszczeniu ich w naszym tekście, jeśli tylko jest taka możliwość.