Kiedy polska gospodarka wróci do stanu sprzed pandemii? Tylko 8 proc. optymistów

Jak szybko polska gospodarka będzie w stanie wrócić na ścieżkę, na której znajdowała się przed wybuchem pandemii? To pytanie IBRiS zadał Polakom już dwukrotnie: 27-28 marca oraz 17-18 kwietnia br. Jak ewoluują nasze nastroje? Wyniki badania komentuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.

Jak szybko polska gospodarka wróci do stanu sprzed epidemii? Obecny pomiar wskazuje, że grono zdecydowanych optymistów jest znacznie węższe niż w marcu.

Druga runda badania wskazuje na nieznaczny spadek grupy optymistów (o 4,5 pkt. proc.), spodziewających się wygaszenia skutków pandemii w ciągu pół roku od jej ustania. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę rosnące skutki gospodarcze wywołane wprowadzonymi obostrzeniami i izolacją społeczną. Z drugiej strony, spadł też odsetek pesymistów oczekujących trwałego uszczerbku gospodarczego (spadek o blisko 7 pkt. proc.), co może wiązać się z wprowadzonymi przez rząd programami wsparcia polskiej gospodarki , a także mniejszą niż w wielu krajach UE skalą pandemii. Wzrosła natomiast grupa osób uważających, iż skutki pandemii wygasną w perspektywie roku.To ciekawe wyniki, sugerujące, że Polacy stopniowo oswajają się z pandemią i po początkowym szoku, nastroje ulegają stabilizacji. Widzimy to także w Banku Millennium w danych dotyczących płatności kartowych i internetowych naszych klientów. Zamknięcie sklepów i izolacja społeczna przesunęły część konsumpcji do internetu. Polacy uczą się więc żyć z pandemią. Wartość płatności internetowych klientów Banku Millennium w drugim tygodniu kwietnia była dwa razy wyższa niż średnie miesięczne wydatki w roku 2019. Polacy zwiększyli też wydatki na np. ogród, co w warunkach izolacji może stanowić formę rozrywki.W wielu pozostałych kategoriach zakupowych, po załamaniu w połowie marca, spadki wyhamowały. Wciąż na bardzo niskim poziomie kształtuje się natomiast sprzedaż usług, która blokowana jest przez izolację społeczną. Skutki gospodarcze pandemii będą więc znaczne i w całym 2 kwartale oczekujemy, iż polska gospodarka skurczy się o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W drugiej połowie roku spodziewamy się odbudowy aktywności, jednak polska gospodarka do końca roku nie odrobi strat z okresu pandemii i dynamika PKB w całym roku wyniesie -3,5%.