Złośliwe oprogramowanie w dobie pandemii. Koronawirus przynętą na ofiary

Stwierdzenie, że pandemia odcisnęła swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, nie jest przesadą. Cyberbezpieczeństwo nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Pokaźna rzesza firm musi dziś mierzyć się z nie lada wyzwaniem, jakim są całe zastępy pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie, w różnych miejscach i w różnych warunkach. W takich realiach kwestia bezpieczeństwa danych staje się całkowicie pierwszoplanowa, a biznes musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stosowane przez niego narzędzia są wystarczająco odporne na cyberataki, których nasilenia należy się dziś spodziewać.

Kliknij, aby powiekszyć fot. lolloj - Fotolia.com Koronawirus przynętą na ofiary Cyberzagrożenia nie przestrzegają nakazu pozostania w domach.

Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że cyberprzestępczy półświatek nie przeszedł obojętnie wobec tego, jak pokaźna rzesza pracowników przeniosła się na zdalny tryb wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Cyberoszuści zacierają ręce i zwierają szyki, a ich celem są przede wszystkim wykorzystywane przez zdalnych pracowników dane firmowe. Dziś na porządku dziennym jest wyłudzanie dostępu do aplikacji czy danych użytkowników, a narzędziami, które temu służą są m.in. złośliwe domeny i phishing.Uwadze atakujących nie umyka również wzmożone zainteresowanie wszelkimi informacjami związanymi z pandemią Mając na uwadze bezpieczeństwo zdalnych kadr, Cisco na bieżąco analizuje i śledzi złośliwe oprogramowanie i kampanie dotyczące pandemii i niepokojące alerty związane z tą tematyką. Co ciekawe, do 19 lutego, klienci biznesowi firmy wysłali 562 144 zapytań do 8 080 unikalnych domen zawierających słowa kluczowe związane z tematyką pandemii, zachorowań, etc.Z kolei do 19 marca firma odnotowała 1 907% wzrost liczby zapytań, czyli 11 287 190 zapytań na 47 059 domenach zawierających słowa skorelowane z obecną sytuacją na świecie spowodowaną wirusem. Już teraz 4% z tych 47 000 domen zostało zablokowanych jako złośliwe strony.Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrzeszeni w Cisco Talos zaobserwowali znaczny wzrost aktywności na polu ataków phishingowych, wykorzystujących sytuację związaną z pandemią w takich kategoriach, jak wypuszczanie do sieci złośliwego oprogramowania (tzw. malware). Na popularności zyskują również, niestety, kampanie phishingowe , czyli te polegające na podszywaniu się pod konkretne osoby lub instytucje, które jako „przynętę’ wykorzystują materiały o tematyce COVID-19.Niestety na porządku dziennym są również coraz częściej ataki na organizacje, które prowadzą badania oraz aktywną działalność na rzecz walki ze skutkami pandemii.Jednocześnie zespół odpowiadający za usługę Cisco Umbrella analizuje obecnie ponad 180 miliardów zapytań internetowych dziennie, chroniąc użytkowników przed potencjalnie zainfekowanymi miejscami w sieci. Eksperci firmy obserwują złośliwe działania skierowane do klientów firmy, nakierowane m.in. na zdobywanie dostępu i uprawnień do ich kont w różnych programach i usługach lub do pobierania złośliwego oprogramowania.W ostatnich dniach, eksperci Cisco zidentyfikowali jeden z ataków ukierunkowanych na ofiary w Brazylii, który polegał na fabrykowaniu e-maili jako tych pochodzących od Światowej Organizacji Zdrowia. Zawierały one zainfekowany załączniki, który rzekomo zawierał ważne informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa.