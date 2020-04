GUS: inflacja na poziomie 4,6%, najbardziej drożeje żywność

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znowu wyższy niż przed rokiem. Z danych opublikowanych właśnie przez GUS wynika, że w marcu br. inflacja wyniosła aż 4,6 proc. w skali roku. Tym samym już po raz kolejny przekroczona została górna granica odchyleń od określanego przez RPP celu inflacyjnego. W ujęciu rocznym najbardziej podskoczyły ceny żywności oraz opłaty związane z mieszkaniem.

Inflacja III 2020 - wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. W marcu istotny wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały m.in. wyższe ceny mięsa. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego) W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych W marcu 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Statystyki GUS w dobie pandemii

Jak informuje najnowsza publikacja GUS, w marcu 2020 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny towarów i usług wzrosły o dość pokaźne 4,6% (przy wzroście cen usług – o 6,5% i towarów – o 3,8%). Tym samym bieżąca inflacja osiąga jeden z najwyższych poziomów od przeszło 8 lat.W stosunku do lutego br. ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (w tym usługi o 0,3% i towary o 0,3%).W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,9%), odzieży i obuwia (o 2,5%) oraz mieszkania (o 0,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,20 p. proc.,0,12 p. proc. i 0,09 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,5%) oraz rekreacji i kultury (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,24 p. proc. i 0,06 p. proc.W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 8,6%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,97 p. proc. i 1,42 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4%) oraz odzieży i obuwia (o 1,7%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 p. proc. i 0,09 p. proc.Przy okazji najświeższej publikacji dotyczącej inflacji w Polsce GUS podkreślił, że zmiany i ograniczenia wprowadzone na czas pandemii istotnie wpłynęły na możliwości gromadzenia danych o cenach detalicznych.Główne problemy dotyczą badania realizowanego w terenie. W marcu br., znaczną część informacji o cenach udało się jednak zgromadzić w okresie, kiedy sprzedaż odbywała się jeszcze w niezmienionych warunkach. Brakujące dane były uzupełniane przez ankieterów przede wszystkim drogą zdalną – mailową, telefoniczną, poprzez strony internetowe. Ceny, które nie mogły zostać zebrane za pośrednictwem tych metod, zostały wyszacowane zgodnie z obowiązującymi procedurami metodologicznymi i wytycznymi Eurostatu w tym zakresie.Największy udział brakujących obserwacji wymagających imputacji odnotowano w przypadku rekreacji i kultury, zwłaszcza w zakresie turystki zorganizowanej za granicą, transportu, zdrowia, odzieży i obuwia oraz niektórych produktów w dziale żywność i napoje alkoholowe.W przypadku utrzymania dalszego obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym należy oczekiwać, że liczba brakujących notowań cen w kwietniu będzie istotnie wyższa niż w marcu br. Wzrost udziału brakujących obserwacji wymagać będzie specjalnego podejścia do szacowania cen towarów i usług. W obliczeniach będą miały zastosowanie wypracowane przez Eurostat we współpracy z krajami UE zasady obliczania wskaźników cen konsumpcyjnych w okresie kryzysu związanego z COVID-19.a