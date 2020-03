GUS: inflacja w lutym to aż 4,7%, ceny żywności w górę o 8,1%

Prognozy ekonomistów znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Z opublikowanych właśnie przez GUS danych odnośnie lutowych cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja w naszym kraju sięga już 4,7% rdr. Tak wysokiego jej poziomu nie notowano już od listopada 2011 roku (4,8%). W górę wspięły się m.in. ceny żywności oraz opłaty za mieszkanie.

Inflacja II 2020 - wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 r. W lutym największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego) W porównaniu z minionym miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych już od kilku miesięcy pracuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez RPP. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Coroczna zmiana systemu wag

Jak informuje najnowsza publikacja GUS, w lutym 2020 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny towarów i usług wzrosły o pokaźne 4,7% (przy wzroście cen usług – o 6,4% i towarów – o 4,1%). Tym samym bieżąca inflacja jest najwyższą, z jaką mieliśmy do czynienia od ponad 8 lat.W stosunku do stycznia br. ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usługi o 1,1% i towary o 0,5%).W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,1%), żywności (o 0,9%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,7%) oraz restauracji i hoteli (o 0,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,28 p. proc., 0,21 p. proc., 0,10 p. proc. i 0,06 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,2%) oraz w zakresie transportu (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc oraz 0,04 p. proc.W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 8,1%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,84 p. proc., i 1,37 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,0%) obniżyły wskaźnik o 0,05 p. proc.Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. W świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2019 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji.Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie łączności, żywności i napojów bezalkoholowych, rekreacji i kultury oraz zdrowia. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, transportu oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br. W styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,3%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 4,4%. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległ zmianie (wzrost cen o 0,9%).