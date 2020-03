W biurach ciągle zapominamy o myciu rąk

W dobie zagrożenia koronawirusem, o bezpieczeństwie i higienie pracy mówi się szczególnie często. Dziś szczególnego znaczenia nabiera również daleko posunięta ostrożność, w tym regularne mycie rąk, czy pozostawanie w domu w razie objawów przeziębienia. Okazuje się jednak, że niektórzy Polacy z takimi zachowaniami mają pewne problemy. Potwierdzeniem tego jest zrealizowane przez serwis kariery InterviewMe badanie "Najbardziej denerwujące aspekty życia biurowego".

O mycie rąk nie nie dbają wszyscy

“Poza kwarantanną pracowników powracających z obszarów zainfekowanych i tych, warto zaopatrzyć biuro w dodatkowe środki czystości- dezynfekujące żele i mydła. Sprzęt i stanowiska biurowe powinny być regularnie czyszczone i odkażane, naczynia dokładnie myte w gorącej wodzie. Jeśli firma serwuje posiłki, warto zaopatrzyć się w jednorazowe pojemniki dla pracowników. Należy uczulić pracowników na częste i dokładnie mycie rąk i ograniczenie kontaktów poprzez dotyk jak również ograniczyć spotkania w grupach do minimum” - mówi Jagoda Wieczorek, Manager HR w InterviewMe.

Chociaż higiena w pracy wydaje się teraz tematem najważniejszym, jakie inne sytuacje w pracy denerwują nas na co dzień?

Blisko 60% ankietowanych denerwuje się, gdy biurowa drukarka jest zepsuta lub się zacina

Brak miejsc parkingowych doprowadza do szału 51% badanych

53% z nas nie znosi, gdy ktoś ze współpracowników pożycza sobie należący do nas kubek

Jak czytamy w komunikacie z badania, jednym z najbardziej irytujących i jednocześnie najczęściej występujących zachowań pracowników biurowych jest przychodzenie do pracy w trakcie przebywanego przeziębienia. To irytuje aż 54% respondentów. 52% badanych za szczególnie denerwujące uważa z kolei nieprzywiązywanie wagi do mycia rąk po wyjściu z toalety.Ogólnie, w pierwszej piątce zestawienia najbardziej irytujących sytuacji biurowych aż trzy mają związek z brakiem higieny u współpracowników. Są to dwa wspomniane wyżej przypadki oraz wskazywany przez 61% respondentów przykry zapach potu.Informacje te są szczególnie znaczące w obliczu pierwszych przypadków koronawirusa w Polsce . Jak zadbać o higienę w przestrzeniach biurowych?