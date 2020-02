Sony wprowadza na rynek wodoodporny smartfon Xperia 10 II z panoramicznym 6-calowym wyświetlaczem OLED 21:9 z optymalizacją obrazu filmowego. Smartfon ma aparat z trzema obiektywami i jest odporny na wodę i pył na poziomie IP65/IP68.

Xperia 10 II ma tylko 69 mm szerokości i waży 151 g. Jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 6. Jest odporny na wodę i pył, co zostało potwierdzone certyfikatem IP65/IP68. Smartfon jest oparty na platformie mobilnej Qualcomm® Snapdragon 665.Smartfon Sony Xperia 10 II ma 6-calowy wyświetlacz OLED z zapożyczoną z telewizorów BRAVIA technologią TRILUMINOS Display for mobile. Wysoka jakość wyświetlacza OLED z funkcją optymalizacji obrazu filmowego sprawia, że czerń nabiera większej głębi, a kolory stają się bardziej intensywne. Ekran ma proporcje 21:9, dzięki czemu można korzystać z funkcjonalności wiele okien, czyli trybu równoczesnego wyświetlania dwóch ekranów lub aplikacji. Nowością jest funkcja przełączania wielu okien, która ułatwia przełączanie się między ostatnio używanymi i polecanymi aplikacjami. Boczny sensor pozwala z kolei z łatwością wybierać ulubione aplikacje, wystarczy dotknąć go kciukiem.Smartfon Xperia 10 II został wyposażony w aparat z trzema obiektywami, z których jeden rejestruje obraz o rozdzielczości 12 megapikseli, a pozostałe dwa — 8 megapikseli. Ogniskowe obiektywów są takie same jak w modelu Xperia 1: 16 mm (superszerokokątny), 26 mm (szerokokątny) i 52 mm (teleobiektyw). Z łatwością można robić udane i piękne zdjęcia z użyciem ustawień Potrawy, Portret bądź Noc i uzyskując wysoką jakość obrazu nawet w skąpym oświetleniu. Aparat pozwala utrwalać obrazy w formacie 21:9 i nagrywać filmy 4K o wysokiej jakości.Smartfon posiada baterię o pojemności 3600 mAh. Specjalne technologie ładowania pomagają utrzymać ją w dobrym stanie. Ponieważ pozostawienie podłączonej ładowarki po całkowitym naładowaniu grozi uszkodzeniem baterii, funkcja „Ochrona baterii” ładuje telefon do 90%, wstrzymuje ładowanie, po czym doładowuje baterię do 100% tuż przed godziną budzenia. Z kolei funkcja adaptacyjnego ładowania Xperia kontroluje parametry ładowania, by nie dopuścić do przeciążenia baterii.Xperia 10 II pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10.Smartfon Xperia 10 II będzie dostępny w wersji czarnej i białej. Jego sprzedaż na wybranych rynkach rozpocznie się wiosną 2020 r.